В Большом Кукморе на ферме произошел пожар (фото)

По сообщению Кукморской пожарно-спасательной части, сегодня около 6.30 часов на ферме села Большой Кукмор произошел пожар. Прибывшие пожарные помогли эвакуировать 400 коров и потушили пламя, предотвратив распространение огня на соседние строения. В результате пожара сгорела крыша фермы на общей площади 300 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших людей и скота не имеется. Как оказалось, работники фермы отогревали замёрзшую трубу при помощи паяльной лампы, в результате чего огонь перекинулся на утеплитель и деревянные конструкции.
Фото с места происшествия