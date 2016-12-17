13 января с 19 до 22 часов на площади перед Парком Победы состоится «Встреча Старого Нового года». Добро пожаловать!
13 января в Кукморе состоится «Встреча Старого Нового года»
09.01.2017 15:00 | новости Печать
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В Республике
В Чистополе сотрудницу банка осудят за хищение 2,6 млн рублей
Для незаконного получения ипотечного кредита обвиняемая изготовила, а затем предоставила в банк фиктивные документы.
15:05 09.01.2017
Для незаконного получения ипотечного кредита обвиняемая изготовила, а затем предоставила в банк фиктивные документы.
15:05 09.01.2017
Бросившая новорожденную дочь в пакете на улице в Казани предстала перед судом
Ранее в суде женщина заявляла, что специально оставила ребенка рядом со станцией скорой помощи, чтобы ее быстрее нашли.
14:53 09.01.2017
Ранее в суде женщина заявляла, что специально оставила ребенка рядом со станцией скорой помощи, чтобы ее быстрее нашли.
14:53 09.01.2017
Шесть татарстанцев пострадали от употребления суррогатного алкоголя в праздники
Четырех человек госпитализировали в токсикологическое отделение 7-й горбольницы Казани.
14:31 09.01.2017
Четырех человек госпитализировали в токсикологическое отделение 7-й горбольницы Казани.
14:31 09.01.2017
Темпы роста АПК РТ планируется сохранить на уровне свыше пяти процентов
В республике под урожай 2017 года посеяно почти 600 тыс. га озимых.
14:24 09.01.2017
В республике под урожай 2017 года посеяно почти 600 тыс. га озимых.
14:24 09.01.2017
Инновационный метод защиты от провалов напряжения сэкономит Казаньоргсинтезу до 200 млн рублей
Разработка аспиранта Казанского энергоуниверситета, удостоенная премии мэра, весной этого года будет апробирована на предприятии.
14:15 09.01.2017
Разработка аспиранта Казанского энергоуниверситета, удостоенная премии мэра, весной этого года будет апробирована на предприятии.
14:15 09.01.2017
Татарстанцы и граждане Северной Кореи устроили массовую драку
Бытовой конфликт после выпитой бутылки шампанского перерос в побоище.
14:08 09.01.2017
Бытовой конфликт после выпитой бутылки шампанского перерос в побоище.
14:08 09.01.2017
В Татарстане в 2017 году капитально отремонтируют 146 учреждений образования
Капремонт проведут в 110 детских садах.
14:02 09.01.2017
Капремонт проведут в 110 детских садах.
14:02 09.01.2017
Почти две трети обращений за медпомощью в новогодние каникулы в Казани были связаны с ОРВИ
От 40 до 60 процентов от общего количества обратившихся с ОРВИ не были привиты против гриппа.
14:00 09.01.2017
От 40 до 60 процентов от общего количества обратившихся с ОРВИ не были привиты против гриппа.
14:00 09.01.2017
Казань вошла в тройку самых востребованных городов для встречи Рождества
Столицу Татарстана опередили лишь Санкт-Петербург и Москва.
13:43 09.01.2017
Столицу Татарстана опередили лишь Санкт-Петербург и Москва.
13:43 09.01.2017
В городе Лаишево слепили из снега восьмиметрового Огненного Петуха
Лаишевцы планируют зафиксировать свой рекорд и признать Огненного Петуха самой большой снежной фигурой.
13:31 09.01.2017
Лаишевцы планируют зафиксировать свой рекорд и признать Огненного Петуха самой большой снежной фигурой.
13:31 09.01.2017
В ходе операции «Ель» в Татарстане зафиксировано 18 случаев незаконной порубки пихты и сосны
На жителей республики, пожелавших в обход законодательства принести домой хвойные деревья, заведены уголовные дела.
13:20 09.01.2017
На жителей республики, пожелавших в обход законодательства принести домой хвойные деревья, заведены уголовные дела.
13:20 09.01.2017
Ожоги и рваные раны стали следствием неосторожного обращения с пиротехникой в Татарстане
В новогодние каникулы пострадали четверо жителей Набережных Челнов, Казани и Чистополя.
13:11 09.01.2017
В новогодние каникулы пострадали четверо жителей Набережных Челнов, Казани и Чистополя.
13:11 09.01.2017
В Кукморском районе сотрудники МЧС спасли с пожара 400 коров
Работники фермы пытались отогреть замерзшую трубу паяльной лампой, из-за чего пламя перекинулось на утеплитель и деревянные конструкции.
13:01 09.01.2017
Работники фермы пытались отогреть замерзшую трубу паяльной лампой, из-за чего пламя перекинулось на утеплитель и деревянные конструкции.
13:01 09.01.2017
За новогодние каникулы в Казани родились 379 детей
Первым в 2017 году в столице Татарстана появился на свет мальчик.
12:50 09.01.2017
Первым в 2017 году в столице Татарстана появился на свет мальчик.
12:50 09.01.2017
Топ популярных мест отдыха Казани в новогодние праздники возглавила Кремлевская набережная
Ежедневно набережную посещали около 10 тыс. человек.
12:12 09.01.2017
Ежедневно набережную посещали около 10 тыс. человек.
12:12 09.01.2017
В новогодние праздники на дорогах Татарстана погибли 13 человек
В 104 ДТП с пострадавшими были травмированы 158 человек, в том числе и 20 детей.
12:04 09.01.2017
В 104 ДТП с пострадавшими были травмированы 158 человек, в том числе и 20 детей.
12:04 09.01.2017
Фото: В Азнакаевском районе на пожаре погиб мужчина
По предварительной версии, дом подожгли.
11:37 09.01.2017
По предварительной версии, дом подожгли.
11:37 09.01.2017
Школьникам Татарстана не стали продлевать каникулы из-за морозов
При низкой температуре воздуха занятия в школах могут быть отменены.
11:10 09.01.2017
При низкой температуре воздуха занятия в школах могут быть отменены.
11:10 09.01.2017
В Москве упавший телевизор убил годовалую девочку
Телевизор упал на ребенка во время уборки квартиры.
11:00 09.01.2017
Телевизор упал на ребенка во время уборки квартиры.
11:00 09.01.2017
В Набережных Челнах полиция задержала группу наркосбытчиков
Участники преступной группы торговали наркотиками в нескольких городах республики.
10:57 09.01.2017
Участники преступной группы торговали наркотиками в нескольких городах республики.
10:57 09.01.2017
В Казани аферист продал арендованные сноуборды случайным прохожим
Стоимость похищенного имущества составила 43 тысячи рублей.
10:53 09.01.2017
Стоимость похищенного имущества составила 43 тысячи рублей.
10:53 09.01.2017
В первую неделю января с улиц Казани вывезли 52 тыс. тонн снега
На уборку дорог столицы Татарстана ежедневно выходит более 440 единиц спецтехники.
10:45 09.01.2017
На уборку дорог столицы Татарстана ежедневно выходит более 440 единиц спецтехники.
10:45 09.01.2017
В новогодние каникулы в Казани было зарегистрировано 184 преступления
Чаще всего в праздничные дни в столице Татарстана воровали деньги и продукты.
10:03 09.01.2017
Чаще всего в праздничные дни в столице Татарстана воровали деньги и продукты.
10:03 09.01.2017
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии
Автомобили столкнулись лоб в лоб.
09:08 09.01.2017
Автомобили столкнулись лоб в лоб.
09:08 09.01.2017
В Казани зафиксирован демографический рекорд
В 2016 году в столице Татарстана родилось 24 тыс. 564 малыша.
08:38 09.01.2017
В 2016 году в столице Татарстана родилось 24 тыс. 564 малыша.
08:38 09.01.2017
Райан Гослинг получил «Золотой глобус»
Церемония вручения награды прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.
07:37 09.01.2017
Церемония вручения награды прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.
07:37 09.01.2017
Консультации с разведслужбами помогут Трампу разъяснить ситуацию с «кибератаками» России
Избранный Президент США примет какое-либо решение по данному вопросу после инаугурации.
07:22 09.01.2017
Избранный Президент США примет какое-либо решение по данному вопросу после инаугурации.
07:22 09.01.2017
Светлана Романова: «Актер должен и по лужам бегать, и снег жевать, и звезду с неба ловить»
На творческой встрече ведущая актриса Качаловского театра рассказала о том, как рвалась защищать Фиделя Кастро и переживала человеческое равнодушие.
07:09 09.01.2017
На творческой встрече ведущая актриса Качаловского театра рассказала о том, как рвалась защищать Фиделя Кастро и переживала человеческое равнодушие.
07:09 09.01.2017
В Иркутске число отравившихся «Боярышником» увеличилось до 78
Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря.
06:20 09.01.2017
Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря.
06:20 09.01.2017
Каргинов на «КАМАЗе» после 6-го этапа Africa Eco Race-2017 стал вторым в объединенном зачете
Каргинов также выиграл 6-й этап в неофициальном зачете среди грузовиков.
06:07 09.01.2017
Каргинов также выиграл 6-й этап в неофициальном зачете среди грузовиков.
06:07 09.01.2017