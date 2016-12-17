Школьникам не стали продлевать каникулы из-за морозов

В Республике

В Чистополе сотрудницу банка осудят за хищение 2,6 млн рублей

Для незаконного получения ипотечного кредита обвиняемая изготовила, а затем предоставила в банк фиктивные документы.

15:05 09.01.2017 Для незаконного получения ипотечного кредита обвиняемая изготовила, а затем предоставила в банк фиктивные документы.

Бросившая новорожденную дочь в пакете на улице в Казани предстала перед судом

Ранее в суде женщина заявляла, что специально оставила ребенка рядом со станцией скорой помощи, чтобы ее быстрее нашли.

14:53 09.01.2017 Ранее в суде женщина заявляла, что специально оставила ребенка рядом со станцией скорой помощи, чтобы ее быстрее нашли.

Шесть татарстанцев пострадали от употребления суррогатного алкоголя в праздники

Четырех человек госпитализировали в токсикологическое отделение 7-й горбольницы Казани.

14:31 09.01.2017 Четырех человек госпитализировали в токсикологическое отделение 7-й горбольницы Казани.

Темпы роста АПК РТ планируется сохранить на уровне свыше пяти процентов

В республике под урожай 2017 года посеяно почти 600 тыс. га озимых.

14:24 09.01.2017 В республике под урожай 2017 года посеяно почти 600 тыс. га озимых.

Инновационный метод защиты от провалов напряжения сэкономит Казаньоргсинтезу до 200 млн рублей

Разработка аспиранта Казанского энергоуниверситета, удостоенная премии мэра, весной этого года будет апробирована на предприятии.

14:15 09.01.2017 Разработка аспиранта Казанского энергоуниверситета, удостоенная премии мэра, весной этого года будет апробирована на предприятии.

Татарстанцы и граждане Северной Кореи устроили массовую драку

Бытовой конфликт после выпитой бутылки шампанского перерос в побоище.

14:08 09.01.2017 Бытовой конфликт после выпитой бутылки шампанского перерос в побоище.

В Татарстане в 2017 году капитально отремонтируют 146 учреждений образования

Капремонт проведут в 110 детских садах.

14:02 09.01.2017 Капремонт проведут в 110 детских садах.

Почти две трети обращений за медпомощью в новогодние каникулы в Казани были связаны с ОРВИ

От 40 до 60 процентов от общего количества обратившихся с ОРВИ не были привиты против гриппа.

14:00 09.01.2017 От 40 до 60 процентов от общего количества обратившихся с ОРВИ не были привиты против гриппа.

Казань вошла в тройку самых востребованных городов для встречи Рождества

Столицу Татарстана опередили лишь Санкт-Петербург и Москва.

13:43 09.01.2017 Столицу Татарстана опередили лишь Санкт-Петербург и Москва.

В городе Лаишево слепили из снега восьмиметрового Огненного Петуха

Лаишевцы планируют зафиксировать свой рекорд и признать Огненного Петуха самой большой снежной фигурой.

13:31 09.01.2017 Лаишевцы планируют зафиксировать свой рекорд и признать Огненного Петуха самой большой снежной фигурой.

В ходе операции «Ель» в Татарстане зафиксировано 18 случаев незаконной порубки пихты и сосны

На жителей республики, пожелавших в обход законодательства принести домой хвойные деревья, заведены уголовные дела.

13:20 09.01.2017 На жителей республики, пожелавших в обход законодательства принести домой хвойные деревья, заведены уголовные дела.

Ожоги и рваные раны стали следствием неосторожного обращения с пиротехникой в Татарстане

В новогодние каникулы пострадали четверо жителей Набережных Челнов, Казани и Чистополя.

13:11 09.01.2017 В новогодние каникулы пострадали четверо жителей Набережных Челнов, Казани и Чистополя.

В Кукморском районе сотрудники МЧС спасли с пожара 400 коров

Работники фермы пытались отогреть замерзшую трубу паяльной лампой, из-за чего пламя перекинулось на утеплитель и деревянные конструкции.

13:01 09.01.2017 Работники фермы пытались отогреть замерзшую трубу паяльной лампой, из-за чего пламя перекинулось на утеплитель и деревянные конструкции.

За новогодние каникулы в Казани родились 379 детей

Первым в 2017 году в столице Татарстана появился на свет мальчик.

12:50 09.01.2017 Первым в 2017 году в столице Татарстана появился на свет мальчик.

Топ популярных мест отдыха Казани в новогодние праздники возглавила Кремлевская набережная

Ежедневно набережную посещали около 10 тыс. человек.

12:12 09.01.2017 Ежедневно набережную посещали около 10 тыс. человек.

В новогодние праздники на дорогах Татарстана погибли 13 человек

В 104 ДТП с пострадавшими были травмированы 158 человек, в том числе и 20 детей.

12:04 09.01.2017 В 104 ДТП с пострадавшими были травмированы 158 человек, в том числе и 20 детей.

Фото: В Азнакаевском районе на пожаре погиб мужчина

По предварительной версии, дом подожгли.

11:37 09.01.2017 По предварительной версии, дом подожгли.

Школьникам Татарстана не стали продлевать каникулы из-за морозов

При низкой температуре воздуха занятия в школах могут быть отменены.

11:10 09.01.2017 При низкой температуре воздуха занятия в школах могут быть отменены.

В Москве упавший телевизор убил годовалую девочку

Телевизор упал на ребенка во время уборки квартиры.

11:00 09.01.2017 Телевизор упал на ребенка во время уборки квартиры.

В Набережных Челнах полиция задержала группу наркосбытчиков

Участники преступной группы торговали наркотиками в нескольких городах республики.

10:57 09.01.2017 Участники преступной группы торговали наркотиками в нескольких городах республики.

В Казани аферист продал арендованные сноуборды случайным прохожим

Стоимость похищенного имущества составила 43 тысячи рублей.

10:53 09.01.2017 Стоимость похищенного имущества составила 43 тысячи рублей.

В первую неделю января с улиц Казани вывезли 52 тыс. тонн снега

На уборку дорог столицы Татарстана ежедневно выходит более 440 единиц спецтехники.

10:45 09.01.2017 На уборку дорог столицы Татарстана ежедневно выходит более 440 единиц спецтехники.

В новогодние каникулы в Казани было зарегистрировано 184 преступления

Чаще всего в праздничные дни в столице Татарстана воровали деньги и продукты.

10:03 09.01.2017 Чаще всего в праздничные дни в столице Татарстана воровали деньги и продукты.

Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии

Автомобили столкнулись лоб в лоб.

09:08 09.01.2017 Автомобили столкнулись лоб в лоб.

В Казани зафиксирован демографический рекорд

В 2016 году в столице Татарстана родилось 24 тыс. 564 малыша.

08:38 09.01.2017 В 2016 году в столице Татарстана родилось 24 тыс. 564 малыша.

Райан Гослинг получил «Золотой глобус»

Церемония вручения награды прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.

07:37 09.01.2017 Церемония вручения награды прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Консультации с разведслужбами помогут Трампу разъяснить ситуацию с «кибератаками» России

Избранный Президент США примет какое-либо решение по данному вопросу после инаугурации.

07:22 09.01.2017 Избранный Президент США примет какое-либо решение по данному вопросу после инаугурации.

Светлана Романова: «Актер должен и по лужам бегать, и снег жевать, и звезду с неба ловить»

На творческой встрече ведущая актриса Качаловского театра рассказала о том, как рвалась защищать Фиделя Кастро и переживала человеческое равнодушие.

07:09 09.01.2017 На творческой встрече ведущая актриса Качаловского театра рассказала о том, как рвалась защищать Фиделя Кастро и переживала человеческое равнодушие.

В Иркутске число отравившихся «Боярышником» увеличилось до 78

Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря.

06:20 09.01.2017 Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря.