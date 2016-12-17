Школьникам не стали продлевать каникулы из-за морозов

Школьникам Татарстана не стали официально продлять каникулы из-за морозов. Учеба в школах началась с сегодняшнего дня. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве образования и науки РТ.
«Каждая школа принимает решение самостоятельно, но министерство дает рекомендации», – пояснили в ведомстве.
Минобрнауки республики напоминает, что занятия могут быть отменены: у классов с 1-го по 4-й в городских школах – при температуре воздуха -25 градусов и в сельских – при -23, у классов с 5-го по 9-й в городских школах – при -27 и сельских – при -25, у 10-х и 11-х классов в городских школах – при -32 и сельских – при -30.