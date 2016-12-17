Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Кукморского района!

В Республике

В ходе операции «Ель» в Татарстане зафиксировано 18 случаев незаконной порубки пихты и сосны

На жителей республики, пожелавших в обход законодательства принести домой хвойные деревья, заведены уголовные дела.

13:20 09.01.2017 На жителей республики, пожелавших в обход законодательства принести домой хвойные деревья, заведены уголовные дела.

Ожоги и рваные раны стали следствием неосторожного обращения с пиротехникой в Татарстане

В новогодние каникулы пострадали четверо жителей Набережных Челнов, Казани и Чистополя.

13:11 09.01.2017 В новогодние каникулы пострадали четверо жителей Набережных Челнов, Казани и Чистополя.

В Кукморском районе сотрудники МЧС спасли с пожара 400 коров

Работники фермы пытались отогреть замерзшую трубу паяльной лампой, из-за чего пламя перекинулось на утеплитель и деревянные конструкции.

13:01 09.01.2017 Работники фермы пытались отогреть замерзшую трубу паяльной лампой, из-за чего пламя перекинулось на утеплитель и деревянные конструкции.

За новогодние каникулы в Казани родились 379 детей

Первым в 2017 году в столице Татарстана появился на свет мальчик.

12:50 09.01.2017 Первым в 2017 году в столице Татарстана появился на свет мальчик.

Топ популярных мест отдыха Казани в новогодние праздники возглавила Кремлевская набережная

Ежедневно набережную посещали около 10 тыс. человек.

12:12 09.01.2017 Ежедневно набережную посещали около 10 тыс. человек.

В новогодние праздники на дорогах Татарстана погибли 13 человек

В 104 ДТП с пострадавшими были травмированы 158 человек, в том числе и 20 детей.

12:04 09.01.2017 В 104 ДТП с пострадавшими были травмированы 158 человек, в том числе и 20 детей.

Фото: В Азнакаевском районе на пожаре погиб мужчина

По предварительной версии, дом подожгли.

11:37 09.01.2017 По предварительной версии, дом подожгли.

Школьникам Татарстана не стали продлевать каникулы из-за морозов

При низкой температуре воздуха занятия в школах могут быть отменены.

11:10 09.01.2017 При низкой температуре воздуха занятия в школах могут быть отменены.

В Москве упавший телевизор убил годовалую девочку

Телевизор упал на ребенка во время уборки квартиры.

11:00 09.01.2017 Телевизор упал на ребенка во время уборки квартиры.

В Набережных Челнах полиция задержала группу наркосбытчиков

Участники преступной группы торговали наркотиками в нескольких городах республики.

10:57 09.01.2017 Участники преступной группы торговали наркотиками в нескольких городах республики.

В Казани аферист продал арендованные сноуборды случайным прохожим

Стоимость похищенного имущества составила 43 тысячи рублей.

10:53 09.01.2017 Стоимость похищенного имущества составила 43 тысячи рублей.

В первую неделю января с улиц Казани вывезли 52 тыс. тонн снега

На уборку дорог столицы Татарстана ежедневно выходит более 440 единиц спецтехники.

10:45 09.01.2017 На уборку дорог столицы Татарстана ежедневно выходит более 440 единиц спецтехники.

В новогодние каникулы в Казани было зарегистрировано 184 преступления

Чаще всего в праздничные дни в столице Татарстана воровали деньги и продукты.

10:03 09.01.2017 Чаще всего в праздничные дни в столице Татарстана воровали деньги и продукты.

Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии

Автомобили столкнулись лоб в лоб.

09:08 09.01.2017 Автомобили столкнулись лоб в лоб.

В Казани зафиксирован демографический рекорд

В 2016 году в столице Татарстана родилось 24 тыс. 564 малыша.

08:38 09.01.2017 В 2016 году в столице Татарстана родилось 24 тыс. 564 малыша.

Райан Гослинг получил «Золотой глобус»

Церемония вручения награды прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.

07:37 09.01.2017 Церемония вручения награды прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Консультации с разведслужбами помогут Трампу разъяснить ситуацию с «кибератаками» России

Избранный Президент США примет какое-либо решение по данному вопросу после инаугурации.

07:22 09.01.2017 Избранный Президент США примет какое-либо решение по данному вопросу после инаугурации.

Светлана Романова: «Актер должен и по лужам бегать, и снег жевать, и звезду с неба ловить»

На творческой встрече ведущая актриса Качаловского театра рассказала о том, как рвалась защищать Фиделя Кастро и переживала человеческое равнодушие.

07:09 09.01.2017 На творческой встрече ведущая актриса Качаловского театра рассказала о том, как рвалась защищать Фиделя Кастро и переживала человеческое равнодушие.

В Иркутске число отравившихся «Боярышником» увеличилось до 78

Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря.

06:20 09.01.2017 Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря.

Каргинов на «КАМАЗе» после 6-го этапа Africa Eco Race-2017 стал вторым в объединенном зачете

Каргинов также выиграл 6-й этап в неофициальном зачете среди грузовиков.

06:07 09.01.2017 Каргинов также выиграл 6-й этап в неофициальном зачете среди грузовиков.

В Казани пройдут «Святочные забавы»

В программе ожидаются выступления фольклорных коллективов, традиционные русские народные игры для детей, ярмарка изделий народного творчества.

23:26 08.01.2017 В программе ожидаются выступления фольклорных коллективов, традиционные русские народные игры для детей, ярмарка изделий народного творчества.

В Ижевске после обрушения кровли в жилом доме полностью восстановлено теплоснабжение

Система теплоснабжения была повреждена в ночь с 7 на 8 января сломанной несущей балкой кровли.

19:37 08.01.2017 Система теплоснабжения была повреждена в ночь с 7 на 8 января сломанной несущей балкой кровли.

УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубани» в Краснодаре

В следующем туре чемпионата Единой лиги ВТБ 16 января УНИКС сыграет дома с московским ЦСКА.

19:06 08.01.2017 В следующем туре чемпионата Единой лиги ВТБ 16 января УНИКС сыграет дома с московским ЦСКА.

«Зенит-Казань» одержал уверенную победу над «Динамо» из Краснодара

В гостевом матче казанские волейболисты всухую переиграли соперника со счетом 3:0.

18:29 08.01.2017 В гостевом матче казанские волейболисты всухую переиграли соперника со счетом 3:0.

Спортсмены из Коломны и Санкт-Петербурга победили в казанском этапе Кубка России по сноукайтингу

Турнир завершился у центра семьи «Казан» фестивалем «Оранжевый ветер».

11:38 08.01.2017 Турнир завершился у центра семьи «Казан» фестивалем «Оранжевый ветер».

День рождения празднует глава Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев

С 1993-го Шамиль Рахимович Агеев – генеральный директор, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ.

08:38 08.01.2017 С 1993-го Шамиль Рахимович Агеев – генеральный директор, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ.

Дмитрий Полосин, «Музей Чак-чака»: «Государство считает нас бизнесом, а народ — музеем»

Основатель частного музея рассказал ИА «Татар-информ» о том, благодаря чему живет музейный бизнес, и кто больше всего интересуется чак-чаком.

07:44 08.01.2017 Основатель частного музея рассказал ИА «Татар-информ» о том, благодаря чему живет музейный бизнес, и кто больше всего интересуется чак-чаком.

Глава территориального органа Федеральной службы госстатистики по РТ Валерий Кандилов – именинник

Валерий Петрович Кандилов отмечает 65-летний юбилей.

06:37 08.01.2017 Валерий Петрович Кандилов отмечает 65-летний юбилей.

Глава управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов отмечает день рождения

С января 2013-го Зявдат Миргазямович Салихов занимает пост начальника управления Судебного департамента в РТ.

05:31 08.01.2017 С января 2013-го Зявдат Миргазямович Салихов занимает пост начальника управления Судебного департамента в РТ.