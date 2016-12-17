В январе Ивану Васильеву из деревни Лельвиж, Алтынай Садыковой из деревни Княгор, Сакине Галиуллиной из Кукмора исполняется 95 лет, Татьяне Елисиевой из деревни Пчеловод – 90 лет. Глава района Сергей Димитриев искренне поздравляет юбиляров со знаменательной датой и желает им душевного спокойствия, здоровья и счастливой старости в окружении родных и близких.
Глава Кукморского района Сергей Димитриев поздравил январских юбиляров
09.01.2017 12:00 | Тема дня Печать
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В Республике
Фото: В Азнакаевском районе на пожаре погиб мужчина
По предварительной версии, дом подожгли.
11:37 09.01.2017
По предварительной версии, дом подожгли.
11:37 09.01.2017
Школьникам Татарстана не стали продлевать каникулы из-за морозов
При низкой температуре воздуха занятия в школах могут быть отменены.
11:10 09.01.2017
При низкой температуре воздуха занятия в школах могут быть отменены.
11:10 09.01.2017
В Москве упавший телевизор убил годовалую девочку
Телевизор упал на ребенка во время уборки квартиры.
11:00 09.01.2017
Телевизор упал на ребенка во время уборки квартиры.
11:00 09.01.2017
В Набережных Челнах полиция задержала группу наркосбытчиков
Участники преступной группы торговали наркотиками в нескольких городах республики.
10:57 09.01.2017
Участники преступной группы торговали наркотиками в нескольких городах республики.
10:57 09.01.2017
В Казани аферист продал арендованные сноуборды случайным прохожим
Стоимость похищенного имущества составила 43 тысячи рублей.
10:53 09.01.2017
Стоимость похищенного имущества составила 43 тысячи рублей.
10:53 09.01.2017
В первую неделю января с улиц Казани вывезли 52 тыс. тонн снега
На уборку дорог столицы Татарстана ежедневно выходит более 440 единиц спецтехники.
10:45 09.01.2017
На уборку дорог столицы Татарстана ежедневно выходит более 440 единиц спецтехники.
10:45 09.01.2017
В новогодние каникулы в Казани было зарегистрировано 184 преступления
Чаще всего в праздничные дни в столице Татарстана воровали деньги и продукты.
10:03 09.01.2017
Чаще всего в праздничные дни в столице Татарстана воровали деньги и продукты.
10:03 09.01.2017
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии
Автомобили столкнулись лоб в лоб.
09:08 09.01.2017
Автомобили столкнулись лоб в лоб.
09:08 09.01.2017
В Казани зафиксирован демографический рекорд
В 2016 году в столице Татарстана родилось 24 тыс. 564 малыша.
08:38 09.01.2017
В 2016 году в столице Татарстана родилось 24 тыс. 564 малыша.
08:38 09.01.2017
Райан Гослинг получил «Золотой глобус»
Церемония вручения награды прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.
07:37 09.01.2017
Церемония вручения награды прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.
07:37 09.01.2017
Консультации с разведслужбами помогут Трампу разъяснить ситуацию с «кибератаками» России
Избранный Президент США примет какое-либо решение по данному вопросу после инаугурации.
07:22 09.01.2017
Избранный Президент США примет какое-либо решение по данному вопросу после инаугурации.
07:22 09.01.2017
Светлана Романова: «Актер должен и по лужам бегать, и снег жевать, и звезду с неба ловить»
На творческой встрече ведущая актриса Качаловского театра рассказала о том, как рвалась защищать Фиделя Кастро и переживала человеческое равнодушие.
07:09 09.01.2017
На творческой встрече ведущая актриса Качаловского театра рассказала о том, как рвалась защищать Фиделя Кастро и переживала человеческое равнодушие.
07:09 09.01.2017
В Иркутске число отравившихся «Боярышником» увеличилось до 78
Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря.
06:20 09.01.2017
Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря.
06:20 09.01.2017
Каргинов на «КАМАЗе» после 6-го этапа Africa Eco Race-2017 стал вторым в объединенном зачете
Каргинов также выиграл 6-й этап в неофициальном зачете среди грузовиков.
06:07 09.01.2017
Каргинов также выиграл 6-й этап в неофициальном зачете среди грузовиков.
06:07 09.01.2017
В Казани пройдут «Святочные забавы»
В программе ожидаются выступления фольклорных коллективов, традиционные русские народные игры для детей, ярмарка изделий народного творчества.
23:26 08.01.2017
В программе ожидаются выступления фольклорных коллективов, традиционные русские народные игры для детей, ярмарка изделий народного творчества.
23:26 08.01.2017
В Ижевске после обрушения кровли в жилом доме полностью восстановлено теплоснабжение
Система теплоснабжения была повреждена в ночь с 7 на 8 января сломанной несущей балкой кровли.
19:37 08.01.2017
Система теплоснабжения была повреждена в ночь с 7 на 8 января сломанной несущей балкой кровли.
19:37 08.01.2017
УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубани» в Краснодаре
В следующем туре чемпионата Единой лиги ВТБ 16 января УНИКС сыграет дома с московским ЦСКА.
19:06 08.01.2017
В следующем туре чемпионата Единой лиги ВТБ 16 января УНИКС сыграет дома с московским ЦСКА.
19:06 08.01.2017
«Зенит-Казань» одержал уверенную победу над «Динамо» из Краснодара
В гостевом матче казанские волейболисты всухую переиграли соперника со счетом 3:0.
18:29 08.01.2017
В гостевом матче казанские волейболисты всухую переиграли соперника со счетом 3:0.
18:29 08.01.2017
Спортсмены из Коломны и Санкт-Петербурга победили в казанском этапе Кубка России по сноукайтингу
Турнир завершился у центра семьи «Казан» фестивалем «Оранжевый ветер».
11:38 08.01.2017
Турнир завершился у центра семьи «Казан» фестивалем «Оранжевый ветер».
11:38 08.01.2017
День рождения празднует глава Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев
С 1993-го Шамиль Рахимович Агеев – генеральный директор, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ.
08:38 08.01.2017
С 1993-го Шамиль Рахимович Агеев – генеральный директор, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ.
08:38 08.01.2017
Дмитрий Полосин, «Музей Чак-чака»: «Государство считает нас бизнесом, а народ — музеем»
Основатель частного музея рассказал ИА «Татар-информ» о том, благодаря чему живет музейный бизнес, и кто больше всего интересуется чак-чаком.
07:44 08.01.2017
Основатель частного музея рассказал ИА «Татар-информ» о том, благодаря чему живет музейный бизнес, и кто больше всего интересуется чак-чаком.
07:44 08.01.2017
Глава территориального органа Федеральной службы госстатистики по РТ Валерий Кандилов – именинник
Валерий Петрович Кандилов отмечает 65-летний юбилей.
06:37 08.01.2017
Валерий Петрович Кандилов отмечает 65-летний юбилей.
06:37 08.01.2017
Глава управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов отмечает день рождения
С января 2013-го Зявдат Миргазямович Салихов занимает пост начальника управления Судебного департамента в РТ.
05:31 08.01.2017
С января 2013-го Зявдат Миргазямович Салихов занимает пост начальника управления Судебного департамента в РТ.
05:31 08.01.2017
Фото: В Татарстане двух заблудившихся на Каме рыбаков нашли в 10 км от берега
Двое мужчина на снегоходе «ArcticCat» уехали на рыбалку и в течение двух часов не могли выбраться на берег.
23:17 07.01.2017
Двое мужчина на снегоходе «ArcticCat» уехали на рыбалку и в течение двух часов не могли выбраться на берег.
23:17 07.01.2017
Татарстанцы стали призерами Кубка Удмуртии по зимним трековым гонкам
В соревнованиях приняли участие автогонщики из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана и Орловской области.
23:04 07.01.2017
В соревнованиях приняли участие автогонщики из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана и Орловской области.
23:04 07.01.2017
«Металлург» в Казани переиграл «Ак Барс»
Гости забросили в ворота хозяев две безответные шайбы.
19:20 07.01.2017
Гости забросили в ворота хозяев две безответные шайбы.
19:20 07.01.2017
Ушел из жизни писатель и журналист Марсель Зарипов
Марсель Зарипов был одним из основателей ИА «Татар-информ» и общетатарской газеты «Татар иле».
18:50 07.01.2017
Марсель Зарипов был одним из основателей ИА «Татар-информ» и общетатарской газеты «Татар иле».
18:50 07.01.2017
На горячую линию Минэкономики РТ обратились 987 предпринимателей, пострадавших в банковском кризисе
Почти пятьсот бизнесменов планируют взять микрозаймы для продолжения хозяйственной деятельности.
17:03 07.01.2017
Почти пятьсот бизнесменов планируют взять микрозаймы для продолжения хозяйственной деятельности.
17:03 07.01.2017
В аэропорту Казани усилены меры безопасности после инцидента с погоней
На территории комплекса установили антитаранные устройства и бетонные ограничители.
16:59 07.01.2017
На территории комплекса установили антитаранные устройства и бетонные ограничители.
16:59 07.01.2017
В Актанышском районе 4 врача-специалиста получили ключи от квартир по программе «Земский доктор»
Обладателями нового жилья стали педиатр Ендальцева С.Г., эпидемиолог Евдокимова Е.К., терапевты Иванова Ю.Ю. и Кузнецова М.В.
15:00 07.01.2017
Обладателями нового жилья стали педиатр Ендальцева С.Г., эпидемиолог Евдокимова Е.К., терапевты Иванова Ю.Ю. и Кузнецова М.В.
15:00 07.01.2017