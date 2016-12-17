За вклад в организацию и проведение сельскохозяйственных ярмарок главы Байлянгарского, Большекукморского, Важашурского, Каенсарского, Каркаусского, Кошкинского, Мамаширского, Манзарасского, Нырьинского, Почкучуковского, Псякского, Туембашского сельских поселений были награждены благодарственными письмами администрации Советского района Казани. Председателю потребительского общества Ильхаметдину Зарипову выражена благодарность.
Главы поселений Кукморского района награждены благодарственными письмами за активное участие на ярмарках в Казани
09.01.2017 11:00 | новости Печать
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В Республике
С 31 декабря по 8 января в Казани зафиксировано 184 преступления
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10:03 09.01.2017
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В Казани зафиксирован демографический рекорд
В 2016 году в столице Татарстана родилось 24 тыс. 564 малыша.
08:38 09.01.2017
В 2016 году в столице Татарстана родилось 24 тыс. 564 малыша.
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Райан Гослинг получил «Золотой глобус»
Церемония вручения награды прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.
07:37 09.01.2017
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Консультации с разведслужбами помогут Трампу разъяснить ситуацию с «кибератаками» России
Избранный Президент США примет какое-либо решение по данному вопросу после инаугурации.
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Избранный Президент США примет какое-либо решение по данному вопросу после инаугурации.
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Светлана Романова: «Актер должен и по лужам бегать, и снег жевать, и звезду с неба ловить»
На творческой встрече ведущая актриса Качаловского театра рассказала о том, как рвалась защищать Фиделя Кастро и переживала человеческое равнодушие.
07:09 09.01.2017
На творческой встрече ведущая актриса Качаловского театра рассказала о том, как рвалась защищать Фиделя Кастро и переживала человеческое равнодушие.
07:09 09.01.2017
В Иркутске число отравившихся «Боярышником» увеличилось до 78
Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря.
06:20 09.01.2017
Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря.
06:20 09.01.2017
Каргинов на «КАМАЗе» после 6-го этапа Africa Eco Race-2017 стал вторым в объединенном зачете
Каргинов также выиграл 6-й этап в неофициальном зачете среди грузовиков.
06:07 09.01.2017
Каргинов также выиграл 6-й этап в неофициальном зачете среди грузовиков.
06:07 09.01.2017
В Казани пройдут «Святочные забавы»
В программе ожидаются выступления фольклорных коллективов, традиционные русские народные игры для детей, ярмарка изделий народного творчества.
23:26 08.01.2017
В программе ожидаются выступления фольклорных коллективов, традиционные русские народные игры для детей, ярмарка изделий народного творчества.
23:26 08.01.2017
В Ижевске после обрушения кровли в жилом доме полностью восстановлено теплоснабжение
Система теплоснабжения была повреждена в ночь с 7 на 8 января сломанной несущей балкой кровли.
19:37 08.01.2017
Система теплоснабжения была повреждена в ночь с 7 на 8 января сломанной несущей балкой кровли.
19:37 08.01.2017
УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубани» в Краснодаре
В следующем туре чемпионата Единой лиги ВТБ 16 января УНИКС сыграет дома с московским ЦСКА.
19:06 08.01.2017
В следующем туре чемпионата Единой лиги ВТБ 16 января УНИКС сыграет дома с московским ЦСКА.
19:06 08.01.2017
«Зенит-Казань» одержал уверенную победу над «Динамо» из Краснодара
В гостевом матче казанские волейболисты всухую переиграли соперника со счетом 3:0.
18:29 08.01.2017
В гостевом матче казанские волейболисты всухую переиграли соперника со счетом 3:0.
18:29 08.01.2017
Спортсмены из Коломны и Санкт-Петербурга победили в казанском этапе Кубка России по сноукайтингу
Турнир завершился у центра семьи «Казан» фестивалем «Оранжевый ветер».
11:38 08.01.2017
Турнир завершился у центра семьи «Казан» фестивалем «Оранжевый ветер».
11:38 08.01.2017
День рождения празднует глава Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев
С 1993-го Шамиль Рахимович Агеев – генеральный директор, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ.
08:38 08.01.2017
С 1993-го Шамиль Рахимович Агеев – генеральный директор, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ.
08:38 08.01.2017
Дмитрий Полосин, «Музей Чак-чака»: «Государство считает нас бизнесом, а народ — музеем»
Основатель частного музея рассказал ИА «Татар-информ» о том, благодаря чему живет музейный бизнес, и кто больше всего интересуется чак-чаком.
07:44 08.01.2017
Основатель частного музея рассказал ИА «Татар-информ» о том, благодаря чему живет музейный бизнес, и кто больше всего интересуется чак-чаком.
07:44 08.01.2017
Глава территориального органа Федеральной службы госстатистики по РТ Валерий Кандилов – именинник
Валерий Петрович Кандилов отмечает 65-летний юбилей.
06:37 08.01.2017
Валерий Петрович Кандилов отмечает 65-летний юбилей.
06:37 08.01.2017
Глава управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов отмечает день рождения
С января 2013-го Зявдат Миргазямович Салихов занимает пост начальника управления Судебного департамента в РТ.
05:31 08.01.2017
С января 2013-го Зявдат Миргазямович Салихов занимает пост начальника управления Судебного департамента в РТ.
05:31 08.01.2017
Фото: В Татарстане двух заблудившихся на Каме рыбаков нашли в 10 км от берега
Двое мужчина на снегоходе «ArcticCat» уехали на рыбалку и в течение двух часов не могли выбраться на берег.
23:17 07.01.2017
Двое мужчина на снегоходе «ArcticCat» уехали на рыбалку и в течение двух часов не могли выбраться на берег.
23:17 07.01.2017
Татарстанцы стали призерами Кубка Удмуртии по зимним трековым гонкам
В соревнованиях приняли участие автогонщики из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана и Орловской области.
23:04 07.01.2017
В соревнованиях приняли участие автогонщики из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана и Орловской области.
23:04 07.01.2017
«Металлург» в Казани переиграл «Ак Барс»
Гости забросили в ворота хозяев две безответные шайбы.
19:20 07.01.2017
Гости забросили в ворота хозяев две безответные шайбы.
19:20 07.01.2017
Ушел из жизни писатель и журналист Марсель Зарипов
Марсель Зарипов был одним из основателей ИА «Татар-информ» и общетатарской газеты «Татар иле».
18:50 07.01.2017
Марсель Зарипов был одним из основателей ИА «Татар-информ» и общетатарской газеты «Татар иле».
18:50 07.01.2017
На горячую линию Минэкономики РТ обратились 987 предпринимателей, пострадавших в банковском кризисе
Почти пятьсот бизнесменов планируют взять микрозаймы для продолжения хозяйственной деятельности.
17:03 07.01.2017
Почти пятьсот бизнесменов планируют взять микрозаймы для продолжения хозяйственной деятельности.
17:03 07.01.2017
В аэропорту Казани усилены меры безопасности после инцидента с погоней
На территории комплекса установили антитаранные устройства и бетонные ограничители.
16:59 07.01.2017
На территории комплекса установили антитаранные устройства и бетонные ограничители.
16:59 07.01.2017
В Актанышском районе 4 врача-специалиста получили ключи от квартир по программе «Земский доктор»
Обладателями нового жилья стали педиатр Ендальцева С.Г., эпидемиолог Евдокимова Е.К., терапевты Иванова Ю.Ю. и Кузнецова М.В.
15:00 07.01.2017
Обладателями нового жилья стали педиатр Ендальцева С.Г., эпидемиолог Евдокимова Е.К., терапевты Иванова Ю.Ю. и Кузнецова М.В.
15:00 07.01.2017
За минувшие сутки с дорог и улиц Казани вывезено более 9 тыс. тонн снега
Всего для расчистки улиц 6 января было привлечено 492 дорожных рабочих и 643 единицы спецтехники.
14:40 07.01.2017
Всего для расчистки улиц 6 января было привлечено 492 дорожных рабочих и 643 единицы спецтехники.
14:40 07.01.2017
30-градусные морозы пообещали синоптики Татарстана
10 января температура ночью понизится до 24-29, в низких местах и при прояснениях до 30-35 градусов мороза.
14:22 07.01.2017
10 января температура ночью понизится до 24-29, в низких местах и при прояснениях до 30-35 градусов мороза.
14:22 07.01.2017
Житель Челнов погиб на пожаре из-за непотушенного окурка
Пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
13:20 07.01.2017
Пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
13:20 07.01.2017
Фото: В Башкирии в аварии погибли три человека
Две машины столкнулись лоб в лоб.
13:01 07.01.2017
Две машины столкнулись лоб в лоб.
13:01 07.01.2017
Наиль Магдеев поздравил православных челнинцев с Рождеством
Пусть свет рождественских огней озарит каждый дом теплом и любовью, а рождественская радость сохранится в ваших сердцах, – говорится в поздравлении.
12:38 07.01.2017
Пусть свет рождественских огней озарит каждый дом теплом и любовью, а рождественская радость сохранится в ваших сердцах, – говорится в поздравлении.
12:38 07.01.2017
В Казани состоялась презентация книги «Пришла Коляда»
В сборнике размещены ноты и тексты духовных стихов и рождественских колядок из репертуара ансамбля с приложением музыкального диска.
12:26 07.01.2017
В сборнике размещены ноты и тексты духовных стихов и рождественских колядок из репертуара ансамбля с приложением музыкального диска.
12:26 07.01.2017