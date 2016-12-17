Родители воспитанников Кукморского детского сада «Рябинушка» побывали в гостях у сказки

09.01.2017 10:00 | Из ваших писем

Новый год - праздник, которого дети ждут целый год. Для того, чтобы они поверили в сказку и не разочаровались в ней, важно правильно подготовить сценарий, придумать интересные конкурсы, пошить необычные костюмы.

Это один из самых любимых праздников, как детей, так и взрослых. В нашем детском саде воспитатели организовали и провели по-настоящему доброе, интересное и увлекательное путешествие по сказочному лесу. Причем, сами наши дети принимали в этом активное участие. Мы окунулись в мир детства, когда водили хороводы с нашими ребятишками, пели песни, танцевали, играли в игры нашего детства. Наши воспитатели настолько артистично вошли в роль Деда Мороза и Снегурочки, Прекрасной Василисы, озорного Емели, милой Бабы – Яги, разбойника-академика и не совсем злого Кощея бессмертного. Этот праздник был — искристым и радостным, полным удивительных чудес, волшебных красок и звонкого смеха наших детей. А счастливые от восторга глаза детей - лучшая награда для нас родителей!

От имени родителей Альмира НАБИЕВА