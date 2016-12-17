В селе Вахитово прошел турнир по хоккею (фото)

В Республике

С 31 декабря по 8 января в Казани зафиксировано 184 преступления

Чаще всего в праздничные дни в столице Татарстана воровали деньги и продукты.

10:03 09.01.2017 Чаще всего в праздничные дни в столице Татарстана воровали деньги и продукты.

Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии

Автомобили столкнулись лоб в лоб.

09:08 09.01.2017 Автомобили столкнулись лоб в лоб.

В Казани зафиксирован демографический рекорд

В 2016 году в столице Татарстана родилось 24 тыс. 564 малыша.

08:38 09.01.2017 В 2016 году в столице Татарстана родилось 24 тыс. 564 малыша.

Райан Гослинг получил «Золотой глобус»

Церемония вручения награды прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.

07:37 09.01.2017 Церемония вручения награды прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Консультации с разведслужбами помогут Трампу разъяснить ситуацию с «кибератаками» России

Избранный Президент США примет какое-либо решение по данному вопросу после инаугурации.

07:22 09.01.2017 Избранный Президент США примет какое-либо решение по данному вопросу после инаугурации.

Светлана Романова: «Актер должен и по лужам бегать, и снег жевать, и звезду с неба ловить»

На творческой встрече ведущая актриса Качаловского театра рассказала о том, как рвалась защищать Фиделя Кастро и переживала человеческое равнодушие.

07:09 09.01.2017 На творческой встрече ведущая актриса Качаловского театра рассказала о том, как рвалась защищать Фиделя Кастро и переживала человеческое равнодушие.

В Иркутске число отравившихся «Боярышником» увеличилось до 78

Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря.

06:20 09.01.2017 Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря.

Каргинов на «КАМАЗе» после 6-го этапа Africa Eco Race-2017 стал вторым в объединенном зачете

Каргинов также выиграл 6-й этап в неофициальном зачете среди грузовиков.

06:07 09.01.2017 Каргинов также выиграл 6-й этап в неофициальном зачете среди грузовиков.

В Казани пройдут «Святочные забавы»

В программе ожидаются выступления фольклорных коллективов, традиционные русские народные игры для детей, ярмарка изделий народного творчества.

23:26 08.01.2017 В программе ожидаются выступления фольклорных коллективов, традиционные русские народные игры для детей, ярмарка изделий народного творчества.

В Ижевске после обрушения кровли в жилом доме полностью восстановлено теплоснабжение

Система теплоснабжения была повреждена в ночь с 7 на 8 января сломанной несущей балкой кровли.

19:37 08.01.2017 Система теплоснабжения была повреждена в ночь с 7 на 8 января сломанной несущей балкой кровли.

УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубани» в Краснодаре

В следующем туре чемпионата Единой лиги ВТБ 16 января УНИКС сыграет дома с московским ЦСКА.

19:06 08.01.2017 В следующем туре чемпионата Единой лиги ВТБ 16 января УНИКС сыграет дома с московским ЦСКА.

«Зенит-Казань» одержал уверенную победу над «Динамо» из Краснодара

В гостевом матче казанские волейболисты всухую переиграли соперника со счетом 3:0.

18:29 08.01.2017 В гостевом матче казанские волейболисты всухую переиграли соперника со счетом 3:0.

Спортсмены из Коломны и Санкт-Петербурга победили в казанском этапе Кубка России по сноукайтингу

Турнир завершился у центра семьи «Казан» фестивалем «Оранжевый ветер».

11:38 08.01.2017 Турнир завершился у центра семьи «Казан» фестивалем «Оранжевый ветер».

День рождения празднует глава Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев

С 1993-го Шамиль Рахимович Агеев – генеральный директор, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ.

08:38 08.01.2017 С 1993-го Шамиль Рахимович Агеев – генеральный директор, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ.

Дмитрий Полосин, «Музей Чак-чака»: «Государство считает нас бизнесом, а народ — музеем»

Основатель частного музея рассказал ИА «Татар-информ» о том, благодаря чему живет музейный бизнес, и кто больше всего интересуется чак-чаком.

07:44 08.01.2017 Основатель частного музея рассказал ИА «Татар-информ» о том, благодаря чему живет музейный бизнес, и кто больше всего интересуется чак-чаком.

Глава территориального органа Федеральной службы госстатистики по РТ Валерий Кандилов – именинник

Валерий Петрович Кандилов отмечает 65-летний юбилей.

06:37 08.01.2017 Валерий Петрович Кандилов отмечает 65-летний юбилей.

Глава управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов отмечает день рождения

С января 2013-го Зявдат Миргазямович Салихов занимает пост начальника управления Судебного департамента в РТ.

05:31 08.01.2017 С января 2013-го Зявдат Миргазямович Салихов занимает пост начальника управления Судебного департамента в РТ.

Фото: В Татарстане двух заблудившихся на Каме рыбаков нашли в 10 км от берега

Двое мужчина на снегоходе «ArcticCat» уехали на рыбалку и в течение двух часов не могли выбраться на берег.

23:17 07.01.2017 Двое мужчина на снегоходе «ArcticCat» уехали на рыбалку и в течение двух часов не могли выбраться на берег.

Татарстанцы стали призерами Кубка Удмуртии по зимним трековым гонкам

В соревнованиях приняли участие автогонщики из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана и Орловской области.

23:04 07.01.2017 В соревнованиях приняли участие автогонщики из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана и Орловской области.

«Металлург» в Казани переиграл «Ак Барс»

Гости забросили в ворота хозяев две безответные шайбы.

19:20 07.01.2017 Гости забросили в ворота хозяев две безответные шайбы.

Ушел из жизни писатель и журналист Марсель Зарипов

Марсель Зарипов был одним из основателей ИА «Татар-информ» и общетатарской газеты «Татар иле».

18:50 07.01.2017 Марсель Зарипов был одним из основателей ИА «Татар-информ» и общетатарской газеты «Татар иле».

На горячую линию Минэкономики РТ обратились 987 предпринимателей, пострадавших в банковском кризисе

Почти пятьсот бизнесменов планируют взять микрозаймы для продолжения хозяйственной деятельности.

17:03 07.01.2017 Почти пятьсот бизнесменов планируют взять микрозаймы для продолжения хозяйственной деятельности.

В аэропорту Казани усилены меры безопасности после инцидента с погоней

На территории комплекса установили антитаранные устройства и бетонные ограничители.

16:59 07.01.2017 На территории комплекса установили антитаранные устройства и бетонные ограничители.

В Актанышском районе 4 врача-специалиста получили ключи от квартир по программе «Земский доктор»

Обладателями нового жилья стали педиатр Ендальцева С.Г., эпидемиолог Евдокимова Е.К., терапевты Иванова Ю.Ю. и Кузнецова М.В.

15:00 07.01.2017 Обладателями нового жилья стали педиатр Ендальцева С.Г., эпидемиолог Евдокимова Е.К., терапевты Иванова Ю.Ю. и Кузнецова М.В.

За минувшие сутки с дорог и улиц Казани вывезено более 9 тыс. тонн снега

Всего для расчистки улиц 6 января было привлечено 492 дорожных рабочих и 643 единицы спецтехники.

14:40 07.01.2017 Всего для расчистки улиц 6 января было привлечено 492 дорожных рабочих и 643 единицы спецтехники.

30-градусные морозы пообещали синоптики Татарстана

10 января температура ночью понизится до 24-29, в низких местах и при прояснениях до 30-35 градусов мороза.

14:22 07.01.2017 10 января температура ночью понизится до 24-29, в низких местах и при прояснениях до 30-35 градусов мороза.

Житель Челнов погиб на пожаре из-за непотушенного окурка

Пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

13:20 07.01.2017 Пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: В Башкирии в аварии погибли три человека

Две машины столкнулись лоб в лоб.

13:01 07.01.2017 Две машины столкнулись лоб в лоб.

Наиль Магдеев поздравил православных челнинцев с Рождеством

Пусть свет рождественских огней озарит каждый дом теплом и любовью, а рождественская радость сохранится в ваших сердцах, – говорится в поздравлении.

12:38 07.01.2017 Пусть свет рождественских огней озарит каждый дом теплом и любовью, а рождественская радость сохранится в ваших сердцах, – говорится в поздравлении.