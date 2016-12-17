В селе Вахитово прошел турнир по хоккею (фото)

В селе Вахитово прошел турнир по хоккею среди сельских поселений района на приз хозяйства имени Вахитова. На мероприятии приняли участие начальник Управления по делам молодежи и спорту района Алмаз Галяветдинов, руководитель хозяйства имени Вахитова Нафик Хусаинов, глава Яныльского сельского поселения Ильгизар Курбанов, главы сельских поселений. В турнире состязались 5 команд: из сел Вахитово, Большой Сардек, Ядыгерь, Олуяз, Сардекбаш. По итогам игр 1 место завоевала команда из Сардекбаша, 2 место – команда из Вахитово, 3 место – команда из Большого Сардека,4 место – команда из Олуяза, 5 место – команда из Ядыгеря.
Нияз КАРИМУЛЛИН, студент Казанского государственного института культуры, фото автора