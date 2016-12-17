Гороскоп на 9 января 2017 года для всех Знаков Зодиака

08.01.2017 20:00 | Общество

Гороскоп для Овна на 9 января 2017 года

Сегодня вы можете метаться между оригинальными, сногсшибательными новыми идеями и привычными скучными обязанностями, которые приходится выполнять в любом случае. В результате не исключена существенная перемена в ваших прежних взглядах на личный долг и семейные ценности. Это подходящее время для того, чтобы выполнить обещание, данное родителям, или приложить руку к благоустройству собственного дома.

Гороскоп для Тельца на 9 января 2017 года

Неплохой день для мелкой работы по дому, разнообразных бытовых хлопот, а также для развития частного семейного бизнеса. Глобальные планы могут потерпеть крах (например, из-за плохого самочувствия, недостаточной организованности, повышенной эмоциональности и чувствительности). Свою привязанность к близким вам придётся доказать конкретными поступками. Это не самый удачный момент для обращения к врачу.

Гороскоп для Близнецов на 9 января 2017 года

Не лучшее время для займов и кредитов. Отдайте или отработайте мелкие долги. Если хотите сесть на диету, не начинайте с жестких мер, привыкайте к новому режиму постепенно. Рекомендуется отказаться от крупных приобретений, от выбора подарков. Покупая продукты питания, следите за их качеством: они могут оказаться просроченными. Обещает стать удачным выбор домашней техники, инструментов и приспособлений.

Гороскоп для Рака на 9 января 2017 года

Сегодня вы вряд ли добьетесь безоговорочного успеха. Однако это не повод для того, чтобы сидеть сложа руки. Бездействие вам в эти сутки явно противопоказано. Будут полезны умеренные физические нагрузки, поддерживающие ваш организм в тонусе и повышающие его сопротивляемость. Не стоит мучительно выяснять отношения с близкими, плотно заниматься вопросами недвижимости, круто менять личные планы.

Гороскоп для Льва на 9 января 2017 года

Сегодня для вас играет большую роль чувство личной ответственности. Перед тем как осуществить конфиденциальный план, заручитесь поддержкой семьи или надёжного помощника. Обстановка в вашем доме в эти сутки может оказаться не слишком уютной и чаще напоминать рабочую. Не исключен конфликт между родителями и партнёром по браку. Держите свои тайные переживания под контролем, не демонстрируйте их всем и каждому.

Гороскоп для Девы на 9 января 2017 года

В этот день стоит продвигаться к намеченной цели аккуратно, осторожно и поэтапно. Возьмите в помощники верного друга, который способен поддержать вас морально. Не исключено, что вам придёт на помощь кто-то из членов семьи. Однако не требуйте от тех, кто вам помогает, материального обеспечения, довольствуйтесь технической или эмоциональной поддержкой. Цените своё везение, ведь у многих нет и этого.

Гороскоп для Весов на 9 января 2017 года

Сегодня вам как никогда нужны позитивные ощущения. Неудачный психологический настрой (например, страх провала) может оказаться решающим фактором, ведущим к поражению. Чтобы добиться исполнения желаний, не пренебрегайте посторонней помощью, в том числе и поддержкой скрытых доброжелателей. В это время имеет особую важность позиция партнёра, его согласие обеспечивать вашу безопасность и прикрывать тылы.

Гороскоп для Скорпиона на 9 января 2017 года

Сегодня вы будете деловиты и сентиментальны одновременно, причём первое качество совсем не мешает второму. Ваш контакт с людьми издалека может оказаться продуктивным. Окружающие явно будут нуждаться в ваших услугах, а вы благодаря своей врождённой проницательности увидите насквозь их тайные мотивы. Однако не стоит торопиться с заключением длительной договоренности: скорее всего, она станет для вас обременительной.

Гороскоп для Стрельца на 9 января 2017 года

Звезды утверждают, что в этот день вам не обойтись без чужой помощи, и не советуют от нее отказываться. В одних ситуациях вам хватит простого человеческого сопереживания, но в других понадобится прямая поддержка (например, техническая). Не исключено также, что вам пригодится семейная протекция или интимная связь с кем-либо. При этом будьте сдержаннее и не требуйте от людей больше, чем они могут вам дать.

Гороскоп для Козерога на 9 января 2017 года

В этот день вы чувствительны к внешним влияниям и не до конца уверены в себе, но в то же время энергичны и предприимчивы. Несмотря на страхи и опасения, а также на возможное сопротивление со стороны партнёра, вы не сможете пребывать в бездействии. Старайтесь вовремя согласовывать свои решения с нужными людьми, не задевайте ничье самолюбие и не оскорбляйте чужие чувства, и все будет в полном порядке.

Гороскоп для Водолея на 9 января 2017 года

Чтобы самочувствие оставалось в норме, необходим правильный баланс активности и осторожности. При этом первая не должна быть чересчур высокой, а вторая не должна превращаться в ипохондрию или манию преследования. Если вы не находитесь в критической, стрессовой ситуации, для позитивного мироощущения вам потребуется не так уж много: выполнять свои привычные обязанности и помнить о технике безопасности.

Гороскоп для Рыбы на 9 января 2017 года

Если вы намерены сменить обстановку, избегайте потенциально опасных мест и экстремальных видов отдыха. В то же время не ищите полного расслабления: скорее всего, обстоятельства не позволят вам погрузиться в нирвану и забыть о суровой действительности. В любовных делах, играх, спортивных состязаниях, интимных контактах соблюдайте умеренность и осторожность, не ставьте себе невыполнимых сверхзадач.