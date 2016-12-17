В Чарлинском сельском Доме культуры прошел вечер "Рождественские посиделки" (фото)

В Республике

В Ижевске после обрушения кровли в жилом доме полностью восстановлено теплоснабжение

Система теплоснабжения была повреждена в ночь с 7 на 8 января сломанной несущей балкой кровли.

19:37 08.01.2017 Система теплоснабжения была повреждена в ночь с 7 на 8 января сломанной несущей балкой кровли.

УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубани» в Краснодаре

В следующем туре чемпионата Единой лиги ВТБ 16 января УНИКС сыграет дома с московским ЦСКА.

19:06 08.01.2017 В следующем туре чемпионата Единой лиги ВТБ 16 января УНИКС сыграет дома с московским ЦСКА.

«Зенит-Казань» одержал уверенную победу над «Динамо» из Краснодара

В гостевом матче казанские волейболисты всухую переиграли соперника со счетом 3:0.

18:29 08.01.2017 В гостевом матче казанские волейболисты всухую переиграли соперника со счетом 3:0.

Спортсмены из Коломны и Санкт-Петербурга победили в казанском этапе Кубка России по сноукайтингу

Турнир завершился у центра семьи «Казан» фестивалем «Оранжевый ветер».

11:38 08.01.2017 Турнир завершился у центра семьи «Казан» фестивалем «Оранжевый ветер».

День рождения празднует глава Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев

С 1993-го Шамиль Рахимович Агеев – генеральный директор, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ.

08:38 08.01.2017 С 1993-го Шамиль Рахимович Агеев – генеральный директор, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ.

Дмитрий Полосин, «Музей Чак-чака»: «Государство считает нас бизнесом, а народ — музеем»

Основатель частного музея рассказал ИА «Татар-информ» о том, благодаря чему живет музейный бизнес, и кто больше всего интересуется чак-чаком.

07:44 08.01.2017 Основатель частного музея рассказал ИА «Татар-информ» о том, благодаря чему живет музейный бизнес, и кто больше всего интересуется чак-чаком.

Глава территориального органа Федеральной службы госстатистики по РТ Валерий Кандилов – именинник

Валерий Петрович Кандилов отмечает 65-летний юбилей.

06:37 08.01.2017 Валерий Петрович Кандилов отмечает 65-летний юбилей.

Глава управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов отмечает день рождения

С января 2013-го Зявдат Миргазямович Салихов занимает пост начальника управления Судебного департамента в РТ.

05:31 08.01.2017 С января 2013-го Зявдат Миргазямович Салихов занимает пост начальника управления Судебного департамента в РТ.

Фото: В Татарстане двух заблудившихся на Каме рыбаков нашли в 10 км от берега

Двое мужчина на снегоходе «ArcticCat» уехали на рыбалку и в течение двух часов не могли выбраться на берег.

23:17 07.01.2017 Двое мужчина на снегоходе «ArcticCat» уехали на рыбалку и в течение двух часов не могли выбраться на берег.

Татарстанцы стали призерами Кубка Удмуртии по зимним трековым гонкам

В соревнованиях приняли участие автогонщики из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана и Орловской области.

23:04 07.01.2017 В соревнованиях приняли участие автогонщики из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана и Орловской области.

«Металлург» в Казани переиграл «Ак Барс»

Гости забросили в ворота хозяев две безответные шайбы.

19:20 07.01.2017 Гости забросили в ворота хозяев две безответные шайбы.

Ушел из жизни писатель и журналист Марсель Зарипов

Марсель Зарипов был одним из основателей ИА «Татар-информ» и общетатарской газеты «Татар иле».

18:50 07.01.2017 Марсель Зарипов был одним из основателей ИА «Татар-информ» и общетатарской газеты «Татар иле».

На горячую линию Минэкономики РТ обратились 987 предпринимателей, пострадавших в банковском кризисе

Почти пятьсот бизнесменов планируют взять микрозаймы для продолжения хозяйственной деятельности.

17:03 07.01.2017 Почти пятьсот бизнесменов планируют взять микрозаймы для продолжения хозяйственной деятельности.

В аэропорту Казани усилены меры безопасности после инцидента с погоней

На территории комплекса установили антитаранные устройства и бетонные ограничители.

16:59 07.01.2017 На территории комплекса установили антитаранные устройства и бетонные ограничители.

В Актанышском районе 4 врача-специалиста получили ключи от квартир по программе «Земский доктор»

Обладателями нового жилья стали педиатр Ендальцева С.Г., эпидемиолог Евдокимова Е.К., терапевты Иванова Ю.Ю. и Кузнецова М.В.

15:00 07.01.2017 Обладателями нового жилья стали педиатр Ендальцева С.Г., эпидемиолог Евдокимова Е.К., терапевты Иванова Ю.Ю. и Кузнецова М.В.

За минувшие сутки с дорог и улиц Казани вывезено более 9 тыс. тонн снега

Всего для расчистки улиц 6 января было привлечено 492 дорожных рабочих и 643 единицы спецтехники.

14:40 07.01.2017 Всего для расчистки улиц 6 января было привлечено 492 дорожных рабочих и 643 единицы спецтехники.

30-градусные морозы пообещали синоптики Татарстана

10 января температура ночью понизится до 24-29, в низких местах и при прояснениях до 30-35 градусов мороза.

14:22 07.01.2017 10 января температура ночью понизится до 24-29, в низких местах и при прояснениях до 30-35 градусов мороза.

Житель Челнов погиб на пожаре из-за непотушенного окурка

Пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

13:20 07.01.2017 Пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: В Башкирии в аварии погибли три человека

Две машины столкнулись лоб в лоб.

13:01 07.01.2017 Две машины столкнулись лоб в лоб.

Наиль Магдеев поздравил православных челнинцев с Рождеством

Пусть свет рождественских огней озарит каждый дом теплом и любовью, а рождественская радость сохранится в ваших сердцах, – говорится в поздравлении.

12:38 07.01.2017 Пусть свет рождественских огней озарит каждый дом теплом и любовью, а рождественская радость сохранится в ваших сердцах, – говорится в поздравлении.

В Казани состоялась презентация книги «Пришла Коляда»

В сборнике размещены ноты и тексты духовных стихов и рождественских колядок из репертуара ансамбля с приложением музыкального диска.

12:26 07.01.2017 В сборнике размещены ноты и тексты духовных стихов и рождественских колядок из репертуара ансамбля с приложением музыкального диска.

Рождественский фоторепортаж

Рождественская служба в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

12:00 07.01.2017 Рождественская служба в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

Митрополит Феофан: «То, что происходит на Ближнем Востоке, в России допустить нельзя»

Глава Татарстанской митрополии провел рождественскую службу, перед началом которой пообщался с прессой и рассказал о планах на год.

11:49 07.01.2017 Глава Татарстанской митрополии провел рождественскую службу, перед началом которой пообщался с прессой и рассказал о планах на год.

В Казани завершается «Рождественский фестиваль»

В Государственном большом концертном зале состоится концерт «Кругосветка».

11:09 07.01.2017 В Государственном большом концертном зале состоится концерт «Кругосветка».

Каргинов на «КАМАЗе» выиграл 5-й этап ралли Africa Eco Race 2017, упрочив лидерство в общем зачете

По итогам генеральной классификации в зачете грузовиков первым идет Каргинов, за ним Валтр, третьим Томечек.

09:07 07.01.2017 По итогам генеральной классификации в зачете грузовиков первым идет Каргинов, за ним Валтр, третьим Томечек.

Митрополит Феофан поздравил всех татарстанцев с Рождеством Христовым

В Благовещенском соборе Казанского Кремля завершилась праздничная служба.

02:14 07.01.2017 В Благовещенском соборе Казанского Кремля завершилась праздничная служба.

В Благовещенском соборе Казанского кремля началась Рождественская служба

Проводит праздничное богослужение митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

00:28 07.01.2017 Проводит праздничное богослужение митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

В Рождество прихожан Раифского монастыря накормят на полевой кухне

Полевая кухня на территории монастыря начнет работать с 19.30.

19:12 06.01.2017 Полевая кухня на территории монастыря начнет работать с 19.30.

В Буинском районе водитель «Оки» съехал в кювет

Водитель не справился с управлением.

16:31 06.01.2017 Водитель не справился с управлением.