Большой вклад в производство молока в республике вносит Кукморский район

08.01.2017 18:00 | Тема дня

В Татарстане, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в некоторых районах надои увеличились до 118 процентов.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, на 6 января 2017 года республика продолжает занимать лидерскую позицию в области производства молока.

Наивысших результатов добиваются животноводы Атнинского района, где в среднем от каждой коровы получено по 22,8 кг молока. Большой вклад в производство молока в республике вносят Кукморский (189 тонн), Балтасинский (176 тонн), Мамадышский (144 тонны), Сабинский (136 тонн), Актанышский (135 тонн), Арский (138 тонн), Алькеевский (128 тонн) районы.