Под тяжестью снега обрушилась крыша многоквартирного дома

В Республике

Спортсмены из Коломны и Санкт-Петербурга победили в казанском этапе Кубка России по сноукайтингу

Турнир завершился у центра семьи «Казан» фестивалем «Оранжевый ветер».

11:38 08.01.2017 Турнир завершился у центра семьи «Казан» фестивалем «Оранжевый ветер».

День рождения празднует глава Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев

С 1993-го Шамиль Рахимович Агеев – генеральный директор, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ.

08:38 08.01.2017 С 1993-го Шамиль Рахимович Агеев – генеральный директор, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ.

Дмитрий Полосин, «Музей Чак-чака»: «Государство считает нас бизнесом, а народ — музеем»

Основатель частного музея рассказал ИА «Татар-информ» о том, благодаря чему живет музейный бизнес, и кто больше всего интересуется чак-чаком.

07:44 08.01.2017 Основатель частного музея рассказал ИА «Татар-информ» о том, благодаря чему живет музейный бизнес, и кто больше всего интересуется чак-чаком.

Глава территориального органа Федеральной службы госстатистики по РТ Валерий Кандилов – именинник

Валерий Петрович Кандилов отмечает 65-летний юбилей.

06:37 08.01.2017 Валерий Петрович Кандилов отмечает 65-летний юбилей.

Глава управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов отмечает день рождения

С января 2013-го Зявдат Миргазямович Салихов занимает пост начальника управления Судебного департамента в РТ.

05:31 08.01.2017 С января 2013-го Зявдат Миргазямович Салихов занимает пост начальника управления Судебного департамента в РТ.

Фото: В Татарстане двух заблудившихся на Каме рыбаков нашли в 10 км от берега

Двое мужчина на снегоходе «ArcticCat» уехали на рыбалку и в течение двух часов не могли выбраться на берег.

23:17 07.01.2017 Двое мужчина на снегоходе «ArcticCat» уехали на рыбалку и в течение двух часов не могли выбраться на берег.

Татарстанцы стали призерами Кубка Удмуртии по зимним трековым гонкам

В соревнованиях приняли участие автогонщики из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана и Орловской области.

23:04 07.01.2017 В соревнованиях приняли участие автогонщики из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана и Орловской области.

«Металлург» в Казани переиграл «Ак Барс»

Гости забросили в ворота хозяев две безответные шайбы.

19:20 07.01.2017 Гости забросили в ворота хозяев две безответные шайбы.

Ушел из жизни писатель и журналист Марсель Зарипов

Марсель Зарипов был одним из основателей ИА «Татар-информ» и общетатарской газеты «Татар иле».

18:50 07.01.2017 Марсель Зарипов был одним из основателей ИА «Татар-информ» и общетатарской газеты «Татар иле».

На горячую линию Минэкономики РТ обратились 987 предпринимателей, пострадавших в банковском кризисе

Почти пятьсот бизнесменов планируют взять микрозаймы для продолжения хозяйственной деятельности.

17:03 07.01.2017 Почти пятьсот бизнесменов планируют взять микрозаймы для продолжения хозяйственной деятельности.

В аэропорту Казани усилены меры безопасности после инцидента с погоней

На территории комплекса установили антитаранные устройства и бетонные ограничители.

16:59 07.01.2017 На территории комплекса установили антитаранные устройства и бетонные ограничители.

В Актанышском районе 4 врача-специалиста получили ключи от квартир по программе «Земский доктор»

Обладателями нового жилья стали педиатр Ендальцева С.Г., эпидемиолог Евдокимова Е.К., терапевты Иванова Ю.Ю. и Кузнецова М.В.

15:00 07.01.2017 Обладателями нового жилья стали педиатр Ендальцева С.Г., эпидемиолог Евдокимова Е.К., терапевты Иванова Ю.Ю. и Кузнецова М.В.

За минувшие сутки с дорог и улиц Казани вывезено более 9 тыс. тонн снега

Всего для расчистки улиц 6 января было привлечено 492 дорожных рабочих и 643 единицы спецтехники.

14:40 07.01.2017 Всего для расчистки улиц 6 января было привлечено 492 дорожных рабочих и 643 единицы спецтехники.

30-градусные морозы пообещали синоптики Татарстана

10 января температура ночью понизится до 24-29, в низких местах и при прояснениях до 30-35 градусов мороза.

14:22 07.01.2017 10 января температура ночью понизится до 24-29, в низких местах и при прояснениях до 30-35 градусов мороза.

Житель Челнов погиб на пожаре из-за непотушенного окурка

Пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

13:20 07.01.2017 Пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: В Башкирии в аварии погибли три человека

Две машины столкнулись лоб в лоб.

13:01 07.01.2017 Две машины столкнулись лоб в лоб.

Наиль Магдеев поздравил православных челнинцев с Рождеством

Пусть свет рождественских огней озарит каждый дом теплом и любовью, а рождественская радость сохранится в ваших сердцах, – говорится в поздравлении.

12:38 07.01.2017 Пусть свет рождественских огней озарит каждый дом теплом и любовью, а рождественская радость сохранится в ваших сердцах, – говорится в поздравлении.

В Казани состоялась презентация книги «Пришла Коляда»

В сборнике размещены ноты и тексты духовных стихов и рождественских колядок из репертуара ансамбля с приложением музыкального диска.

12:26 07.01.2017 В сборнике размещены ноты и тексты духовных стихов и рождественских колядок из репертуара ансамбля с приложением музыкального диска.

Рождественский фоторепортаж

Рождественская служба в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

12:00 07.01.2017 Рождественская служба в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

Митрополит Феофан: «То, что происходит на Ближнем Востоке, в России допустить нельзя»

Глава Татарстанской митрополии провел рождественскую службу, перед началом которой пообщался с прессой и рассказал о планах на год.

11:49 07.01.2017 Глава Татарстанской митрополии провел рождественскую службу, перед началом которой пообщался с прессой и рассказал о планах на год.

В Казани завершается «Рождественский фестиваль»

В Государственном большом концертном зале состоится концерт «Кругосветка».

11:09 07.01.2017 В Государственном большом концертном зале состоится концерт «Кругосветка».

Каргинов на «КАМАЗе» выиграл 5-й этап ралли Africa Eco Race 2017, упрочив лидерство в общем зачете

По итогам генеральной классификации в зачете грузовиков первым идет Каргинов, за ним Валтр, третьим Томечек.

09:07 07.01.2017 По итогам генеральной классификации в зачете грузовиков первым идет Каргинов, за ним Валтр, третьим Томечек.

Митрополит Феофан поздравил всех татарстанцев с Рождеством Христовым

В Благовещенском соборе Казанского Кремля завершилась праздничная служба.

02:14 07.01.2017 В Благовещенском соборе Казанского Кремля завершилась праздничная служба.

В Благовещенском соборе Казанского кремля началась Рождественская служба

Проводит праздничное богослужение митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

00:28 07.01.2017 Проводит праздничное богослужение митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

В Рождество прихожан Раифского монастыря накормят на полевой кухне

Полевая кухня на территории монастыря начнет работать с 19.30.

19:12 06.01.2017 Полевая кухня на территории монастыря начнет работать с 19.30.

В Буинском районе водитель «Оки» съехал в кювет

Водитель не справился с управлением.

16:31 06.01.2017 Водитель не справился с управлением.

921 предприниматель – клиент ТФБ и ИнтехБанка обратился на прямую линию Минэкомики РТ

Половина обращений связана с вопросами получения льготного микрозайма.

15:39 06.01.2017 Половина обращений связана с вопросами получения льготного микрозайма.

Российский лыжник Устюгов выиграл пятую гонку подряд на «Тур де Ски»

Став победителем пяти гонок, россиянин побил мировой рекорд.

15:30 06.01.2017 Став победителем пяти гонок, россиянин побил мировой рекорд.

Более 93 тысяч вкладчиков Татфондбанка из Татарстана получили страховые возмещения АСВ

Агентство по страхованию вкладов выплатило 73,4 процента общей суммы страховой ответственности.

15:23 06.01.2017 Агентство по страхованию вкладов выплатило 73,4 процента общей суммы страховой ответственности.