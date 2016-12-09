Смертельно опасные незамерзайки обнаружили в Татарстане

В ходе проверок со 2 по 5 января 2017 года обнаружены смертельно опасные стеклоомывающие незамерзающие жидкости.
Так, на одной из заправок в Набережных Челнах продавали незамерзайку «SKYLUX» с превышением содержания метанола в 543 раза. В магазине автозапчастей в Заинске реализовывался продукт «REDLAINE» с превышением содержания метанола в 528 раз. Незамерзайка «Алтын» с превышением содержания метанола в 380 раз обнаружена в одном из магазинов Актаныша, сообщается на сайте Роспотребнадзора РТ.
По всем выявленным нарушениям Управлением приняты меры административного воздействия, пишет источник.