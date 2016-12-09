Зима морозная в свадебной фате
Разукрасила стёкла узорами,
Кружа вихри на чьей-то судьбе,
Завалила сугробами белыми,
Шарфом снежным закутав поля.
И уснула снегами покрытая,
До апреля вся наша земля.
Прилетели синицы несмелые,
Склевав крошки в озябшей руке,
И берёзка такая же белая,
Стоит в инее вся в серебре.
Зима морозная
08.01.2017 14:00 | Литературная страничка Печать
Зима морозная в свадебной фате
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