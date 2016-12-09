Гороскоп на 8 января 2017 года для всех знаков зодиака

07.01.2017 23:00 | новости Печать

Гороскоп на 8 января 2017 года для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овна на 8 января 2017 года

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В этот день возрастает потребность в душевном контакте с близкими людьми. Это подходящее время для встречи с родителями. На ваше поведение могут оказывать заметное влияние привычки детства. Однако движения души будут часто расходиться с рациональными соображениями. Не исключено, что даже за семейным обедом или ужином вы мысленно будете далеко от дома: например, начнете строить новые личные планы.

Гороскоп для Тельца на 8 января 2017 года

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Атмосфера дня способствует хозяйственности и домовитости, усиливает потребность в физическом и эмоциональном комфорте. Это подходящее время для общения с близкой родней. Возможно, придётся подумать о смене круга общения, о дальней поездке. Стоит также обновить средства связи: например, приобрести престижный мобильный телефон с большим количеством полезных опций или завести почтовый аккаунт на платном хостинге.

Гороскоп для Близнецов на 8 января 2017 года

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Отступать назад в этот день поздно. Если хотите существенных перемен в жизни, будьте готовы не только к удачам, но и к риску, к непредвиденным поворотам событий, а также к личной ответственности, которую невозможно переложить на чужие плечи. Принимайте решения быстро и не оглядывайтесь на прошлое. Возможно, ваше мнение будет основательно расходиться с мнением единомышленников.

Гороскоп для Рака на 8 января 2017 года

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Сегодня вы восприимчивы к внешним событиям, но одновременно придаете большую важность всему, что происходит в вашем внутреннем мире. Привычные супружеские отношения, как и другие партнёрские контакты, становятся менее предсказуемыми. Будьте готовы к новым требованиям друзей и новой тактике врагов. Не исключается оригинальное заявление или предложение со стороны партнёра, позитивная перемена в его планах.

Гороскоп для Льва на 8 января 2017 года

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Сегодня вы уязвимы сразу по многим позициям. Не взваливайте на себя дополнительную ответственность и делайте лишь то, что необходимо. Не позволяйте унынию взять верх над вашим природным оптимизмом и жизнелюбием: плохое настроение немедленно отразится на физическом самочувствии. Ваша дружба с малознакомым человеком может подвергнуться неожиданному испытанию. Помните, что настоящий друг познается в беде.

Гороскоп для Девы на 8 января 2017 года

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Возрастает тяга к переменам, пополнению знаний, путешествиям. Возможно, вы решите круто изменить свои любовные отношения, дружеские связи или творческие планы, но не исключено, что вы просто захотите обновить компьютерную программу или поменять телефон. К гениальной идее, которая вас осенила, постарайтесь отнестись критически. Помните, что машина времени ещё не изобретена и вы не можете одним рывком переместиться в будущее.

Гороскоп для Весов на 8 января 2017 года

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Привычные вам условия жизни сегодня могут подвергнуться резкой и необратимой перемене. Не исключена кардинальная смена места жительства, вызванная вступлением в брак или разрывом брачных отношений, техническим состоянием жилого помещения, неожиданными событиями в родственной среде или в устоявшемся круге общения. Первой реакцией на непредвиденные изменения, даже позитивные, может стать стресс.

Гороскоп для Скорпиона на 8 января 2017 года

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Отличный день для начала учёбы или путешествия, туристической фирмы, посольства, церковной службы. Возможно, вы получите известие издалека, приглашение посетить другой город или незнакомую страну. Можете смело представлять партнёра по браку своим родственникам или знакомиться с его семьей. Новый союз обещает удачу, но помните, что в некоторых отношениях он будет чистой воды авантюрой.

Гороскоп для Стрельца на 8 января 2017 года

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События дня способны стать для вас истинным двигателем прогресса. Возможно, они дадут вам новый стимул для зарабатывания денег, создадут условия для укрепления семейных и брачных уз или помогут оптимизировать ваше материальное положение. Личные ресурсы могут быть тесно переплетены с чужими. Разрабатывая новый план, предусмотрите возможность эксперимента и оставьте место для непредвиденных ситуаций.

Гороскоп для Козерога на 8 января 2017 года

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Вы можете сделать неожиданное заявление или совершить эффектный поступок. Ваш оптимизм, связанный с началом нового дела, будет обоснованным. Возможно, вы получите интересное предложение. Однако ваши действия могут вызвать неадекватную реакцию окружающих и вернуться к вам в виде ссоры или стресса. Чтобы не испортить хороший старт, считайтесь с мнением партнёра и семьи, уважайте традиционные ценности.

Гороскоп для Водолея на 8 января 2017 года

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В этот день для вас естественно оказывать услуги другим людям, в том числе малознакомым. Привычные задачи можно решать экспериментальными средствами. Например, вы можете опробовать оригинальный метод лечения или протестировать новую компьютерную программу. Однако звезды не советуют вам торопиться с внедрением прогрессивных новинок в регулярную практику: в данный момент вы к этому просто не готовы.

Гороскоп для Рыбы на 8 января 2017 года

гороскоп на сегодня, рыбы

День благоприятен для отдыха, любовных встреч, творческих занятий. Но коварные обстоятельства наверняка предложат вам выбор между привычным беззаботным времяпрепровождением и новыми перспективными возможностями (например, пополнением знаний или престижным знакомством). Не стоит из-за лени отказываться от блестящих шансов. Благодаря своей природной гибкости вы быстро приспособитесь к любым переменам.


Источник статьи: http://astro-ru.ru


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