Кукморянка побывала на Президентской ёлке

08.01.2017 10:00 | Из ваших писем

Хочу поделиться впечатлениями о том, как я съездила в Казань на Президентскую новогоднюю елку. Мероприятие состоялось в «Татнефть-арене», и здесь собралось более 7000 детей со всей республики. Главная ёлка года, которую часто называют президентской, уже в 16-ый раз собирает отличников учебы, победителей фестивалей, активистов, перспективных спортсменов, детей с ограниченными возможностями.

В этом году представление прошло в форме сказки «Снежная королева. Версия 2.0». С той лишь разницей, что прототипами главных героев — Кая и Герды — стали татарские мальчик и девочка Камиль и Гульшат. А Снежная Королева — олицетворением компьютерного мира, именно от гаджетов детей пытались оторвать на протяжении всего представления. Камиля, проводящего все свое время перед компьютером, забрали в царство Снежной Королевы. Как и во всех сказках, все закончилось хорошо и понявший истинные ценности герой смог вернуться домой, выбравшись из компьютерного плена. Но самым неожиданным сюрпризом для нас было выступление популярного российского певца Егора Крида, который осчастливил своими красивыми песнями.

Мероприятие очень понравилось и оставило в наших сердцах неизгладимые впечатления. Дорога домой пролетела незаметно, все дружно обменивались впечатлениями, показывали друг другу фотографии. Я уверена, что мы ещё долго будем вспоминать этот день, который принес нам море эмоций, счастье и радость.

Гулия Ибрагимова, ученица 11 класса Псякской средней школы