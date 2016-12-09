Энгель Фаттахов об итогах "учительского ЕГЭ": "С некоторыми придется попрощаться"

«Мы ставим себе задачу попотрошить немножко учителей. Ой, потормошить, конечно», - забавно оговорился на итоговой пресс-конференции министр образования РТ Энгель Фаттахов, отвечая на вопрос «Вечерней Казани» о массовом тестировании педагогов, вызвавшем волну протеста. По мнению министра, эту волну подняли вовсе не учителя, а политики.

- Судьба Татарстана зависит от нас, - уверенно начал встречу с журналистами глава Минобрнауки РТ, отметив, что в сфере образования так или иначе задействовано около миллиона татарстанцев: педагоги, руководители, студенты, школьники, воспитанники детсадов и их родители.

Потому на эту сферу республиканские власти денег не жалеют. Только на капремонт школ ежегодно выделяется 2,5 млрд рублей. В результате в 2016-м было отремонтировано 145 школ, а всего за последние годы - 717 школ. А еще в этом году стартовала программа по строительству новых школ, до 2025-го их в Татарстане должно открыться 38, что, по мнению министра, позволит окончательно избавиться от второй смены.

Не забывают власти и о техническом оснащении образовательного процесса. Нынче 10 тысяч учителей получили новые ноутбуки взамен старых, выданных в 2011 году. Однако, уверен Энгель Фаттахов, никакая самая современная техника в школе не заменит хорошего учителя. «У учителя, который не развивается, нет будущего. Он должен постоянно самосовершенствоваться», - неоднократно повторял министр.

Судя по итогам диагностического тестирования, которому нынче во второй раз подверглись предметники и впервые - педагоги начальных классов татарстанских школ, высокому званию учителя соответствуют не все.

- Нас не устраивают результаты по информатике, татарскому языку, обществознанию и математике. Есть учителя, которые не смогли преодолеть по своим предметам минимальный порог. Например, по математике некоторые не набрали 27 баллов. Наверное, нужно с ними прощаться... - мрачно заметил Энгель Фаттахов.

На вопрос «Вечерней Казани», почему в этом году тестирование вызвало столь мощную волну учительского недовольства, министр ответил:

- Волна протеста, по-моему, была не со стороны учителей - ее подняла какая-то политическая партия, Трудовая, кажется. Она муссировала и муссировала эту тему. Кадры - это наша внутренняя работа. Мы же никого не учим, как им надо работать. Как у министра у меня должна быть объективная информация по каждой школе. А у директоров школ - по каждому своему учителю. В целом к этому (громкому недовольству учителей. - «ВК») я отнесся нормально. Были недочеты. Будем совершенствовать задания для педагогов начальных классов.

По словам Фаттахова, в 2017 году из 36 тысяч учителей курсы повышения квалификации должны пройти около 19 тысяч. Эта армия педагогов начнет заниматься по откорректированным программам, соответствующее задание республиканский институт развития образования уже получил. «Не будет плохих учителей - не будет плохих школ», - убежден министр.

Кроме учителей под кадровую чистку могут попасть и руководители школ. С прошлого года в Татарстане составляется рейтинг директоров, а с будущего начнут составлять и рейтинг завучей по учебной работе (своего рода кадровый резерв директоров).

Вместе с тем в министерстве активно готовятся к внедрению с 2019 года федерального учительского профстандарта (в документе собран перечень навыков, знаний, умений и личных качеств, которыми должен обладать учитель). Педагогов ждет разделение по должностям: учитель, старший учитель и ведущий учитель.

- Но мы не будем дожидаться 2019 года, - сообщил на пресс-конференции замминистра Ильдар Мухаметов. - Республика уже подала заявку в Минобрнауки России с просьбой включить Татарстан в число пилотных регионов.

Татароязычные журналисты подняли вопрос о возможности сдавать ЕГЭ на татарском языке, которая сейчас не предусмотрена.

- В 2009 году провели ЕГЭ на татарском. Но тогда возникли некоторые сложности, - напомнил Ильдар Мухаметов. - Главная трудность - выпускники, сдавшие госэкзамены на татарском, могли поступить только в местные вузы, за пределами республики их результаты не засчитывались. Но мы готовы к проведению экзаменов на татарском. Технологии есть. Формируется открытая база заданий, переведенных на татарский язык, по всем предметам ЕГЭ. Сейчас главная задача - собрать заявки детей, желающих сдать экзамены на родном языке. Когда мы поймем, что большое количество школьников готово сдавать ОГЭ (итоговая аттестация для девятиклассников. - «ВК») на татарском, будем еще раз поднимать этот вопрос… Пока с федеральным центром не получалось его отработать, - признал замминистра, пишет Вечерняя Казань.