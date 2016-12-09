В Вахитовском спорткомплексе “Батыр” состоялось соревнование по волейболу (фото)

08.01.2017 09:00 | Спорт

По случаю Нового года на днях в Вахитовском спорткомплексе «Батыр» состоялось соревнование по волейболу среди мужчин и женщин на приз хозяйства имени Вахитова. На открытии соревнования приняли участие начальник Управления по делам молодежи и спорту района Алмаз Галяветдинов, руководитель хозяйства имени Вахитова Нафик Хусаинов, глава Яныльского сельского поселения Ильгизар Курбанов. Они поздравили участников с праздником и пожелали успехов в играх. В соревнованиях состязались сильнейшие команды из Кукмора, сел Вахитово, Яныль, Большой Кукмор, Олуяз, Асан-Елга, Большой Сардек и других. По итогам игр среди мужчин 1 место заняла команда из Яныля, 2 место – команда из Асан-Елги, 3 место – команда из Олуяза, 4 место – команда из Вахитово. Среди женщин 1 места удостоена команда из Олуяза, на 2 месте – команда из Кукмора, на 3 месте – команда из Яныля, на 4 месте – команда из Вахитово.

Для болельщиков и участников соревнований была подготовлена развлекательная программа, также желающие могли насладиться вкусностями.

Нияз КАРИМУЛЛИН, студент Казанского государственного института культуры

Фото Зили КУРБАНОВОЙ