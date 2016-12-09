Кукморский ансамбль гармонистов «Баламишкин» награжден Дипломом І степени

В Республике

Фото: В Татарстане двух заблудившихся на Каме рыбаков нашли в 10 км от берега

Двое мужчина на снегоходе «ArcticCat» уехали на рыбалку и в течение двух часов не могли выбраться на берег.

23:17 07.01.2017 Двое мужчина на снегоходе «ArcticCat» уехали на рыбалку и в течение двух часов не могли выбраться на берег.

«Металлург» в Казани переиграл «Ак Барс»

Гости забросили в ворота хозяев две безответные шайбы.

19:20 07.01.2017 Гости забросили в ворота хозяев две безответные шайбы.

Ушел из жизни писатель и журналист Марсель Зарипов

Марсель Зарипов был одним из основателей ИА «Татар-информ» и общетатарской газеты «Татар иле».

18:50 07.01.2017 Марсель Зарипов был одним из основателей ИА «Татар-информ» и общетатарской газеты «Татар иле».

На горячую линию Минэкономики РТ обратились 987 предпринимателей, пострадавших в банковском кризисе

Почти пятьсот бизнесменов планируют взять микрозаймы для продолжения хозяйственной деятельности.

17:03 07.01.2017 Почти пятьсот бизнесменов планируют взять микрозаймы для продолжения хозяйственной деятельности.

В аэропорту Казани усилены меры безопасности после инцидента с погоней

На территории комплекса установили антитаранные устройства и бетонные ограничители.

16:59 07.01.2017 На территории комплекса установили антитаранные устройства и бетонные ограничители.

В Актанышском районе 4 врача-специалиста получили ключи от квартир по программе «Земский доктор»

Обладателями нового жилья стали педиатр Ендальцева С.Г., эпидемиолог Евдокимова Е.К., терапевты Иванова Ю.Ю. и Кузнецова М.В.

15:00 07.01.2017 Обладателями нового жилья стали педиатр Ендальцева С.Г., эпидемиолог Евдокимова Е.К., терапевты Иванова Ю.Ю. и Кузнецова М.В.

За минувшие сутки с дорог и улиц Казани вывезено более 9 тыс. тонн снега

Всего для расчистки улиц 6 января было привлечено 492 дорожных рабочих и 643 единицы спецтехники.

14:40 07.01.2017 Всего для расчистки улиц 6 января было привлечено 492 дорожных рабочих и 643 единицы спецтехники.

30-градусные морозы пообещали синоптики Татарстана

10 января температура ночью понизится до 24-29, в низких местах и при прояснениях до 30-35 градусов мороза.

14:22 07.01.2017 10 января температура ночью понизится до 24-29, в низких местах и при прояснениях до 30-35 градусов мороза.

Житель Челнов погиб на пожаре из-за непотушенного окурка

Пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

13:20 07.01.2017 Пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: В Башкирии в аварии погибли три человека

Две машины столкнулись лоб в лоб.

13:01 07.01.2017 Две машины столкнулись лоб в лоб.

Наиль Магдеев поздравил православных челнинцев с Рождеством

Пусть свет рождественских огней озарит каждый дом теплом и любовью, а рождественская радость сохранится в ваших сердцах, – говорится в поздравлении.

12:38 07.01.2017 Пусть свет рождественских огней озарит каждый дом теплом и любовью, а рождественская радость сохранится в ваших сердцах, – говорится в поздравлении.

В Казани состоялась презентация книги «Пришла Коляда»

В сборнике размещены ноты и тексты духовных стихов и рождественских колядок из репертуара ансамбля с приложением музыкального диска.

12:26 07.01.2017 В сборнике размещены ноты и тексты духовных стихов и рождественских колядок из репертуара ансамбля с приложением музыкального диска.

Рождественский фоторепортаж

Рождественская служба в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

12:00 07.01.2017 Рождественская служба в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

Митрополит Феофан: «То, что происходит на Ближнем Востоке, в России допустить нельзя»

Глава Татарстанской митрополии провел рождественскую службу, перед началом которой пообщался с прессой и рассказал о планах на год.

11:49 07.01.2017 Глава Татарстанской митрополии провел рождественскую службу, перед началом которой пообщался с прессой и рассказал о планах на год.

В Казани завершается «Рождественский фестиваль»

В Государственном большом концертном зале состоится концерт «Кругосветка».

11:09 07.01.2017 В Государственном большом концертном зале состоится концерт «Кругосветка».

Каргинов на «КАМАЗе» выиграл 5-й этап ралли Africa Eco Race 2017, упрочив лидерство в общем зачете

По итогам генеральной классификации в зачете грузовиков первым идет Каргинов, за ним Валтр, третьим Томечек.

09:07 07.01.2017 По итогам генеральной классификации в зачете грузовиков первым идет Каргинов, за ним Валтр, третьим Томечек.

Митрополит Феофан поздравил всех татарстанцев с Рождеством Христовым

В Благовещенском соборе Казанского Кремля завершилась праздничная служба.

02:14 07.01.2017 В Благовещенском соборе Казанского Кремля завершилась праздничная служба.

В Благовещенском соборе Казанского кремля началась Рождественская служба

Проводит праздничное богослужение митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

00:28 07.01.2017 Проводит праздничное богослужение митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

В Рождество прихожан Раифского монастыря накормят на полевой кухне

Полевая кухня на территории монастыря начнет работать с 19.30.

19:12 06.01.2017 Полевая кухня на территории монастыря начнет работать с 19.30.

В Буинском районе водитель «Оки» съехал в кювет

Водитель не справился с управлением.

16:31 06.01.2017 Водитель не справился с управлением.

921 предприниматель – клиент ТФБ и ИнтехБанка обратился на прямую линию Минэкомики РТ

Половина обращений связана с вопросами получения льготного микрозайма.

15:39 06.01.2017 Половина обращений связана с вопросами получения льготного микрозайма.

Российский лыжник Устюгов выиграл пятую гонку подряд на «Тур де Ски»

Став победителем пяти гонок, россиянин побил мировой рекорд.

15:30 06.01.2017 Став победителем пяти гонок, россиянин побил мировой рекорд.

Более 93 тысяч вкладчиков Татфондбанка из Татарстана получили страховые возмещения АСВ

Агентство по страхованию вкладов выплатило 73,4 процента общей суммы страховой ответственности.

15:23 06.01.2017 Агентство по страхованию вкладов выплатило 73,4 процента общей суммы страховой ответственности.

Президент РТ поздравил с Рождеством митрополита Феофана

Глава республики подчеркнул, что Рождество служит еще одним поводом для сплочения россиян и утверждения в обществе этноконфессионального мира.

15:15 06.01.2017 Глава республики подчеркнул, что Рождество служит еще одним поводом для сплочения россиян и утверждения в обществе этноконфессионального мира.

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой под Бугульмой

Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Бугульмы.

15:07 06.01.2017 Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Бугульмы.

Рустам Минниханов поздравил православных с Рождеством Христовым

Президент Татарстана выразил надежду на то, что грядущий год будет столь же богат на благие дела и свершения.

15:03 06.01.2017 Президент Татарстана выразил надежду на то, что грядущий год будет столь же богат на благие дела и свершения.

Президент Татарстана поздравил Патриарха Кирилла с Рождеством

Рустам Минниханов направил Патриарху телеграмму по случаю празднования.

14:45 06.01.2017 Рустам Минниханов направил Патриарху телеграмму по случаю празднования.

Гузель Яхина: «Если бы Чулпан Хаматова смогла сыграть Зулейху – я была бы счастлива»

В эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» автор романа «Зулейха открывает глаза» рассказала о планах на будущее и о судьбе экранизации книги.

14:34 06.01.2017 В эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» автор романа «Зулейха открывает глаза» рассказала о планах на будущее и о судьбе экранизации книги.

С улиц Казани за сутки вывезли 9680 тонн снега

6 января рабочие в основном заняты очисткой тротуаров, дорог в поселках и подходов к церквям, где пройдут праздничные службы.

14:19 06.01.2017 6 января рабочие в основном заняты очисткой тротуаров, дорог в поселках и подходов к церквям, где пройдут праздничные службы.