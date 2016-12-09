В Ижевске прошел IV Межрегиональный фестиваль-конкурс гармонистов и частушечников «Играй и пой, удмуртская гармонь!», сообщает «Наш Кукмор». Ансамбль гармонистов «Баламишкин» под руководством заслуженного работника культуры Республики Татарстан Илгиза Зарипова был награжден Дипломом І степени.
Кукморский ансамбль гармонистов «Баламишкин» награжден Дипломом І степени
08.01.2017 08:00 | новости Печать
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В Республике
Фото: В Татарстане двух заблудившихся на Каме рыбаков нашли в 10 км от берега
Двое мужчина на снегоходе «ArcticCat» уехали на рыбалку и в течение двух часов не могли выбраться на берег.
23:17 07.01.2017
Двое мужчина на снегоходе «ArcticCat» уехали на рыбалку и в течение двух часов не могли выбраться на берег.
23:17 07.01.2017
«Металлург» в Казани переиграл «Ак Барс»
Гости забросили в ворота хозяев две безответные шайбы.
19:20 07.01.2017
Гости забросили в ворота хозяев две безответные шайбы.
19:20 07.01.2017
Ушел из жизни писатель и журналист Марсель Зарипов
Марсель Зарипов был одним из основателей ИА «Татар-информ» и общетатарской газеты «Татар иле».
18:50 07.01.2017
Марсель Зарипов был одним из основателей ИА «Татар-информ» и общетатарской газеты «Татар иле».
18:50 07.01.2017
На горячую линию Минэкономики РТ обратились 987 предпринимателей, пострадавших в банковском кризисе
Почти пятьсот бизнесменов планируют взять микрозаймы для продолжения хозяйственной деятельности.
17:03 07.01.2017
Почти пятьсот бизнесменов планируют взять микрозаймы для продолжения хозяйственной деятельности.
17:03 07.01.2017
В аэропорту Казани усилены меры безопасности после инцидента с погоней
На территории комплекса установили антитаранные устройства и бетонные ограничители.
16:59 07.01.2017
На территории комплекса установили антитаранные устройства и бетонные ограничители.
16:59 07.01.2017
В Актанышском районе 4 врача-специалиста получили ключи от квартир по программе «Земский доктор»
Обладателями нового жилья стали педиатр Ендальцева С.Г., эпидемиолог Евдокимова Е.К., терапевты Иванова Ю.Ю. и Кузнецова М.В.
15:00 07.01.2017
Обладателями нового жилья стали педиатр Ендальцева С.Г., эпидемиолог Евдокимова Е.К., терапевты Иванова Ю.Ю. и Кузнецова М.В.
15:00 07.01.2017
За минувшие сутки с дорог и улиц Казани вывезено более 9 тыс. тонн снега
Всего для расчистки улиц 6 января было привлечено 492 дорожных рабочих и 643 единицы спецтехники.
14:40 07.01.2017
Всего для расчистки улиц 6 января было привлечено 492 дорожных рабочих и 643 единицы спецтехники.
14:40 07.01.2017
30-градусные морозы пообещали синоптики Татарстана
10 января температура ночью понизится до 24-29, в низких местах и при прояснениях до 30-35 градусов мороза.
14:22 07.01.2017
10 января температура ночью понизится до 24-29, в низких местах и при прояснениях до 30-35 градусов мороза.
14:22 07.01.2017
Житель Челнов погиб на пожаре из-за непотушенного окурка
Пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
13:20 07.01.2017
Пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
13:20 07.01.2017
Фото: В Башкирии в аварии погибли три человека
Две машины столкнулись лоб в лоб.
13:01 07.01.2017
Две машины столкнулись лоб в лоб.
13:01 07.01.2017
Наиль Магдеев поздравил православных челнинцев с Рождеством
Пусть свет рождественских огней озарит каждый дом теплом и любовью, а рождественская радость сохранится в ваших сердцах, – говорится в поздравлении.
12:38 07.01.2017
Пусть свет рождественских огней озарит каждый дом теплом и любовью, а рождественская радость сохранится в ваших сердцах, – говорится в поздравлении.
12:38 07.01.2017
В Казани состоялась презентация книги «Пришла Коляда»
В сборнике размещены ноты и тексты духовных стихов и рождественских колядок из репертуара ансамбля с приложением музыкального диска.
12:26 07.01.2017
В сборнике размещены ноты и тексты духовных стихов и рождественских колядок из репертуара ансамбля с приложением музыкального диска.
12:26 07.01.2017
Рождественский фоторепортаж
Рождественская служба в Благовещенском соборе Казанского Кремля.
12:00 07.01.2017
Рождественская служба в Благовещенском соборе Казанского Кремля.
12:00 07.01.2017
Митрополит Феофан: «То, что происходит на Ближнем Востоке, в России допустить нельзя»
Глава Татарстанской митрополии провел рождественскую службу, перед началом которой пообщался с прессой и рассказал о планах на год.
11:49 07.01.2017
Глава Татарстанской митрополии провел рождественскую службу, перед началом которой пообщался с прессой и рассказал о планах на год.
11:49 07.01.2017
В Казани завершается «Рождественский фестиваль»
В Государственном большом концертном зале состоится концерт «Кругосветка».
11:09 07.01.2017
В Государственном большом концертном зале состоится концерт «Кругосветка».
11:09 07.01.2017
Каргинов на «КАМАЗе» выиграл 5-й этап ралли Africa Eco Race 2017, упрочив лидерство в общем зачете
По итогам генеральной классификации в зачете грузовиков первым идет Каргинов, за ним Валтр, третьим Томечек.
09:07 07.01.2017
По итогам генеральной классификации в зачете грузовиков первым идет Каргинов, за ним Валтр, третьим Томечек.
09:07 07.01.2017
Митрополит Феофан поздравил всех татарстанцев с Рождеством Христовым
В Благовещенском соборе Казанского Кремля завершилась праздничная служба.
02:14 07.01.2017
В Благовещенском соборе Казанского Кремля завершилась праздничная служба.
02:14 07.01.2017
В Благовещенском соборе Казанского кремля началась Рождественская служба
Проводит праздничное богослужение митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
00:28 07.01.2017
Проводит праздничное богослужение митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
00:28 07.01.2017
В Рождество прихожан Раифского монастыря накормят на полевой кухне
Полевая кухня на территории монастыря начнет работать с 19.30.
19:12 06.01.2017
Полевая кухня на территории монастыря начнет работать с 19.30.
19:12 06.01.2017
В Буинском районе водитель «Оки» съехал в кювет
Водитель не справился с управлением.
16:31 06.01.2017
Водитель не справился с управлением.
16:31 06.01.2017
921 предприниматель – клиент ТФБ и ИнтехБанка обратился на прямую линию Минэкомики РТ
Половина обращений связана с вопросами получения льготного микрозайма.
15:39 06.01.2017
Половина обращений связана с вопросами получения льготного микрозайма.
15:39 06.01.2017
Российский лыжник Устюгов выиграл пятую гонку подряд на «Тур де Ски»
Став победителем пяти гонок, россиянин побил мировой рекорд.
15:30 06.01.2017
Став победителем пяти гонок, россиянин побил мировой рекорд.
15:30 06.01.2017
Более 93 тысяч вкладчиков Татфондбанка из Татарстана получили страховые возмещения АСВ
Агентство по страхованию вкладов выплатило 73,4 процента общей суммы страховой ответственности.
15:23 06.01.2017
Агентство по страхованию вкладов выплатило 73,4 процента общей суммы страховой ответственности.
15:23 06.01.2017
Президент РТ поздравил с Рождеством митрополита Феофана
Глава республики подчеркнул, что Рождество служит еще одним поводом для сплочения россиян и утверждения в обществе этноконфессионального мира.
15:15 06.01.2017
Глава республики подчеркнул, что Рождество служит еще одним поводом для сплочения россиян и утверждения в обществе этноконфессионального мира.
15:15 06.01.2017
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой под Бугульмой
Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Бугульмы.
15:07 06.01.2017
Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Бугульмы.
15:07 06.01.2017
Рустам Минниханов поздравил православных с Рождеством Христовым
Президент Татарстана выразил надежду на то, что грядущий год будет столь же богат на благие дела и свершения.
15:03 06.01.2017
Президент Татарстана выразил надежду на то, что грядущий год будет столь же богат на благие дела и свершения.
15:03 06.01.2017
Президент Татарстана поздравил Патриарха Кирилла с Рождеством
Рустам Минниханов направил Патриарху телеграмму по случаю празднования.
14:45 06.01.2017
Рустам Минниханов направил Патриарху телеграмму по случаю празднования.
14:45 06.01.2017
Гузель Яхина: «Если бы Чулпан Хаматова смогла сыграть Зулейху – я была бы счастлива»
В эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» автор романа «Зулейха открывает глаза» рассказала о планах на будущее и о судьбе экранизации книги.
14:34 06.01.2017
В эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» автор романа «Зулейха открывает глаза» рассказала о планах на будущее и о судьбе экранизации книги.
14:34 06.01.2017
С улиц Казани за сутки вывезли 9680 тонн снега
6 января рабочие в основном заняты очисткой тротуаров, дорог в поселках и подходов к церквям, где пройдут праздничные службы.
14:19 06.01.2017
6 января рабочие в основном заняты очисткой тротуаров, дорог в поселках и подходов к церквям, где пройдут праздничные службы.
14:19 06.01.2017
Семья с годовалым ребенком попала в ДТП с фурой в Мензелинском районе
Мать ребенка впала в кому в результате аварии.
14:05 06.01.2017
Мать ребенка впала в кому в результате аварии.
14:05 06.01.2017