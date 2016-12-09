В Кукморе проходит декада здоровья

В Татарстане рядом спортивно-массовых мероприятий стартовала декада здоровья. К ней активно присоединились и кукморяне. Так активисты правоохранительного движения «Форпост» приняли участие в катании на лыжах.
Фото из Инстаграма «forpost_kuk».
07.01.2017 21:00 | Спорт Печать
В Татарстане рядом спортивно-массовых мероприятий стартовала декада здоровья. К ней активно присоединились и кукморяне. Так активисты правоохранительного движения «Форпост» приняли участие в катании на лыжах.
Фото из Инстаграма «forpost_kuk».
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