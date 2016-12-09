Кому стоит ждать повышения зарплаты в 2017 году

07.01.2017 20:00 | новости

По данным сервиса по поиску работы и сотрудников Superjob, опережающими темпами продолжит расти зарплаты в сфере IT.

«Предложения по зарплате будут расти для мобильных разработчиков, специалистов кибербезопасности, аналитиков Big Data», - сообщили в Superjob.ru «Российской газете». В сфере продаж работодатели будут готовы предложить дополнительные бонусы профессионалам по реализации услуг и высокотехнологичных продуктов.

Могут рассчитывать на повышение зарплат специалисты HR, то есть менеджеры по персоналу.

«В сфере HR будут востребованы аналитики с техническим бэкграундом и специалисты по внутрикорпоративному обучению», - считают в Superjob.ru, пишут "Челнинские Известия"