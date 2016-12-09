30-градусные морозы пообещали синоптики Татарстана

07.01.2017 19:00 | новости

Гидрометцентр РТ распространил предупреждение о сильном похолодании в Татарстане.

По прогнозам синоптиков, ночью и днем 8 января ожидается температура воздуха в южной половине республики 9-14 градусов мороза, в северных районах 15-20, при прояснениях до 25 градусов мороза.

9 января температура в течение суток ожидается в южных районах 17-23 градусов мороза, в северных районах понизится до 24-29 гр. мороза, ночью при прояснениях до 32 градусов мороза .

10 января температура ночью понизится до 24-29, в низких местах и при прояснениях до 30-35 градусов мороза, днем ожидается температура 15-20, на востоке до 24 градусов мороза .