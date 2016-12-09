На горячую линию Минэкономики РТ обратились 987 предпринимателей, пострадавших в банковском кризисе

Почти пятьсот бизнесменов планируют взять микрозаймы для продолжения хозяйственной деятельности.

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). 987 предпринимателей, чьи счета находились в Татфондбанке и ИнтехБанке, обратились в Министерство экономики Республики Татарстан, 498 из них по вопросам получения микрозайма на льготных условиях, рассказал ИА «Татар-инорорм» министр экономики РТ Артем Здунов.

Министр также отметил, что и в праздничные дни горячая линия для предпринимателей — клиентов банков, приостановивших операционную деятельность, продолжает свою работу в штатном режиме и работает с 8.00 до 20.00. Телефон для обращений предпринимателей: (843) 524-90-90.

В НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» поступило 74 заявки на получение микрозаймов на общую сумму 137,06 млн рублей.

С перечнем документов, необходимых для получения микрозайма по специальной программе «Стабильность», можно ознакомиться на сайте Министерства экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) и на сайте НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (fpprt.ru).