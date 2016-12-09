Девушки разгромили снежный городок

07.01.2017 17:00 | новости

В Аксубаевском районе Республики Татартан три девушки в возрасте от 18 до 20 лет разгромили снежный городок, пишет НТР-24.

Убежать хулиганки не успели, и их на месте преступления задержала полиция.

Свою силу представительницы прекрасного пола решили продемонстрировать под покровом ночи в Урмандеевском сельском поселении. Девушки сорвали гирлянды с елки и разгромили снежные фигуры у здания нового многофункционального культурного центра.

Полицейские выяснили, что разгром устроили местная жительница и две ее подруги, приехавшие к ней в гости.