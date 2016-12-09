Настоятель Кукморской церкви Сергий Елисеев поздравил православных с Рождеством Христовым

07.01.2017 14:00 | новости Печать

Настоятель Кукморской церкви Сергий Елисеев поздравил православных с Рождеством Христовым

Я никогда не бывал в Израиле. Как выглядит зима на Святой Земле - я не знаю. Говорят, там нет ни мороза, ни снега, и январь в окрестностях древнего Вифлеема, где два тысячелетия назад родился Младенец Христос, больше похож на кукморский август или сентябрь.

Зато у нас в январе – настоящее царство холода, снега и ветра. В наших краях над ледяными просторами царствуют долгие зимние ночи. Из зияющей пустоты черного неба неприветливо смотрят колючие глаза звезд.

В эти-то дни, когда всем неуютно и холодно, когда окружающий мир особенно недружелюбен, суров и опасен – приходит к нам Рождество. Приходит так, как загорается огонек свечи – маленький, но верный огонек света, тепла и надежды.

В детстве, встречая в литературе упоминания о Рождестве, я полагал, что так в старину называли праздник Нового года. Новый год как бы рождается, думал я; отсюда и название. И только много позже стала открываться мне рождественская тайна: нет, не новый год, а новая надежда, новая радость и новая жизнь рождаются в Рождество; холодной январской ночью Бог становится Человеком, и в мир приходит Спаситель, Сын Божий Иисус Христос.

Христос приходит в мир, чтобы осветить его и согреть. Чтобы разделить с нами все радости и горести трудной земной юдоли. Чтобы показать, каким может и каким должен быть человек. Чтобы указать каждому спасительный путь к счастью. Чтобы даровать всем нам силу для борьбы со злом.

Мы называем Иисуса Христа Спасителем. От кого же, от чего Он спасает нас? От злобы, от грязи земной; от дьявола, проклятия и смерти. От бессмысленности и бесцельности существования. От фальшивых ценностей и лживых богов. А еще Христос спасает нас от самих себя: от той неприкаянности и пустоты, что так часто нас мучают; от ада, который со всеми своими ужасами скрывается порой в нашем собственном сердце.

Наступает Рождество. И это значит, что Христос снова и снова входит в наш мир – мир, истекающий кровью, раздираемый войнами, катастрофами и террористическими актами, мир, отравленный ложью, омраченный ненавистью и враждой. Входит и ищет каждого из нас во мраке и холоде, посреди земных бед и напастей. И протягивает нам Свою руку, и зовет нас Своим тихим гласом. И отдает нам Свое сердце, и Кровь, и всю Свою Жизнь.

Ощутим же Его присутствие; услышим Его голос; протянем Ему свою руку в ответ и примем, и бережно сохраним Его Святые Дары!Отвратимся от греха и возненавидим всякую ложь, ибо грех – это ни что иное, как ложь: ложь о целях и смысле жизни, ложь о мире и людях, ложь о каждом из нас. Стряхнем с себя усталость и неверие, стряхнем с себя духовную грязь и пыль - и выйдем Христу навстречу, чтобы найти Бога на путях своей собственной жизни.

С праздником вас всех, дорогие друзья, с Рождеством! Мира вам всем, благополучия, здоровья телесного и радости духовной! Пусть меньше будет в новом году среди нас злобы, нетерпимости и вражды; пусть больше будет в нас милосердия и человечности, открытости Богу и чуткости друг ко другу! Пусть каждый из нас в наступившем году станет мудрее, сильнее, целеустремленнее. Пусть искреннее и теплее горят в наших сердцах огоньки, зажженные Христом - огоньки молитвы, правды и добрых дел. И тот, кто пока еще спит во мраке и озлоблении – пусть в этом году наконец воскреснет и пробудится к свету!

И наступивший новый год да не будет для нас годом какого-то там петуха; да будет он годом нового созидания, годом новых благих свершений, годом дружбы, согласия и мира, годом веры, надежды и любви!

С Рождеством Христовым!

Сергей ЕЛИСЕЕВ, настоятель церкви святых апостолов  Петра и Павла, благочинный Кукморского церковного округа

 


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