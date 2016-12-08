Что изменится в российской медицине в 2017 году

06.01.2017 23:00 | новости

С начала 2017 года в России вступает в силу ряд законов, указов и постановлений, которые внесут существенные изменения в жизнь граждан нашей страны, сообщает источник. Рост ставки акцизов на алкоголь и табачные изделия, снабжение новых автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС», единый реестр недвижимости, ввод в систему наказаний принудительных работ – все это только часть грядущих перемен. Преобразования ждут и сферу медицины.

В 2017 году будет создан реестр людей с ВИЧ . Это поможет Минздраву перейти на централизованную закупку лекарств с учетом схемы лечения каждого пациента.

Будет запущена программа СМС-оповещения застрахованных россиян о необходимости прохождения диспансеризации и вакцинации.

Также вступит в силу закон, который упростит направление граждан РФ на лечение за границу за счет бюджетных средств . При этом заключение контракта с иностранной организацией будет осуществляться госзакупка у единственного поставщика, а не путем запроса предложений.

Начнет работать система автоматизированного контроля лекарств , передает «РИА Новости». Это поможет проверить подлинность препарата и проследить его движение от производителя до аптеки.