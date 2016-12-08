Три человека пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой (фото)

06.01.2017 22:00 | ГИБДД сообщает

В Бугульминском районе столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

ДТП случилось на трассе Бугульма — Андреевка сегодня в 11 часов утра. Водитель автомобиля «КИА Рио» столкнулся с автобусом Neoplan с тридцатью пассажирами в салоне.

В результате аварии никто из пассажиров автобуса не пострадал. В свою очередь в иномарке пострадали три человека. 48-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану лба и лица. У 42-летней женщины медики диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, гематому плеча, ушибленные раны обеих голеней. 13-летний пассажир получил ушибы и гематомы.

Пострадавшие госпитализированы в Бугульминскую ЦРБ.

К ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники ЗПСО №7 города Лениногорска. Они оказали первую помощь пострадавшим до приезда медиков.