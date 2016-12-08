Гороскоп на 7 января 2017 года для всех знаков зодиака

06.01.2017 21:30 | Общество

Гороскоп для Овна на 7 января 2017 года

Контактируя с окружающими, будьте собранны и немногословны. В этот день неплохо работает ваша интуиция, однако опираться все же стоит на рациональный анализ и точный расчет. В качестве решающего доказательства в давней полемике лучше использовать неопровержимые факты или документы, а не туманные домыслы. Если вам не удается переубедить собеседника, уважайте его законное право на собственную точку зрения.

Гороскоп для Тельца на 7 января 2017 года

В этот день неуместна излишняя расточительность, зато явно не повредит бережливость и разумная экономия средств. Прежде чем принимать окончательное решение или давать кому-либо обещание, постарайтесь ещё раз трезво оценить своё материальное положение, текущий статус и финансовые возможности. Не навязывайте никому своих убеждений. Потерпите ещё пару дней, и ваша правота станет очевидной сама по себе.

Гороскоп для Близнецов на 7 января 2017 года

События этих суток постепенно вернут вам уверенность в себе. Утром вы можете болезненно реагировать на выпады оппонентов, но вечером интуиция подскажет вам, что это бессмысленно. Не доказывайте ничего тому, кто явно не хочет слышать вас. В спорах с людьми - например, с любимым человеком или учителем - найдите разумный компромисс. Не стоит начинать новых дел и обсуждать перспективные планы.

Гороскоп для Рака на 7 января 2017 года

Сегодня важно не то, что говорится вслух, а то, о чем умалчивается. Умейте читать между строк, тогда вам многое станет ясно. Это удобный момент для завершения какой-либо длительной программы (например, учебной), для обдумывания важных жизненных вопросов в уединении, для поиска сведений в сети. Не исключена склонность к благотворительности, но скорее по рациональным соображениям, чем по зову сердца.

Гороскоп для Льва на 7 января 2017 года

Отнеситесь серьёзнее к выбору круга общения и не бойтесь сократить его, если это необходимо. Ваши друзья и приятели могут многое сказать о вас, поэтому не завязывайте знакомство с кем попало. В то же время не теряйте связей с действительно полезными и достойными людьми. Если вы повздорили со спутником жизни, поругались со своим врачом, помощником или юристом, срочно восстанавливайте взаимное понимание.

Гороскоп для Девы на 7 января 2017 года

День подходит для подведения итогов и прощания с прежними планами. Отложите новое дело, не срочную встречу или поездку. Но если вы не успели отправить важное письмо или высказать полезное соображение, поторопитесь: завтра может быть уже поздно. На вашем самочувствии могут отрицательно сказаться суета и нервозность (особенно если вы рождены в середине сентября). Избегайте споров, вы вряд ли услышите в них что-то новое.

Гороскоп для Весов на 7 января 2017 года

В этот день вам не о чем беспокоиться, любой поворот событий окажется вам только на пользу. Сейчас вы отлично знаете, когда можно высказаться, а когда лучше промолчать. Вы также сможете стать идеальным посредником, способным сгладить любые противоречия. Это прекрасное время для дополнительного укрепления вашей личной репутации: вы будете пользоваться всеобщей симпатией и внушать окружающим доверие.

Гороскоп для Скорпиона на 7 января 2017 года

Сегодня вам может понадобиться умение пользоваться коллективными знаниями (например, закрытыми информационными базами данных). Отношения с близкими людьми могут оказаться немного прохладными и отстраненными, но, как ни странно, именно это поможет сделать их более долговечными. Не давайте воли чувствам, пока не обдумаете ситуацию и не просчитаете досконально все возможные варианты развития событий.

Гороскоп для Стрельца на 7 января 2017 года

Не начинайте новых дел. Подведите черту под прежними спорами, конфликтами, информационными поисками, обсудите совместные планы с партнёром по браку. Не зацикливайтесь на прошлом, но постарайтесь извлечь рациональное зерно из своих недавних ошибок. Цените отношения, выдержавшие испытание разногласиями. А собеседников, которые ведут себя достойно и играют по правилам, можете смело заносить в список друзей.

Гороскоп для Козерога на 7 января 2017 года

Сегодня умеренность, аккуратность и систематичность - залог хорошего самочувствия. Простой комплекс мер по профилактике заболеваний (например, простудных) позволит вам не тратиться на лекарства и избавит от необходимости бегать по врачам. К исполнению повседневных обязанностей подойдите рационально. Не погружайтесь в бытовые или иные хлопоты, пока не наметите план действий и не найдете всю нужную информацию.

Гороскоп для Водолея на 7 января 2017 года

В этот день ваша интуиция и рациональное мышление работают одновременно, дополняя друг друга. Благодаря этой особенности вам будет несложно свести воедино разрозненные цифры и факты, превратив их в стройную систему. Это хорошее время для обучения детей, романтических встреч, интеллектуального творчества. Возможен сильный интерес к программированию, астрологии, сетевому общению, компьютерным играм.

Гороскоп для Рыбы на 7 января 2017 года

В этот день вам будет непросто справиться с лавиной информации, а также с потоком собственных хаотичных размышлений. Привлекайте экспертов, способных помочь вам разобраться в ситуации. Возможно, стоит попросить совета у родителей. Это подходящий момент для разумного распределения семейных обязанностей, оценки недвижимости, изучения семейного архива, для мероприятий, связанных с учебой, переездом, пропиской.