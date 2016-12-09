В обществе «Кукморагрохимсервис» наращивают темпы производства животноводческой продукции

07.01.2017 16:00 | Сельское хозяйство

ОАО «Кукморагрохимсервис» среди подсобных хозяйств ОАО «Татагрохим» является одним из крупных и стабильно развивающихся по производству животноводческой продукции. На сегодняшний день в хозяйстве насчитывается 1092 головы крупного рогатого скота , в том числе 420 голов дойных коров. Ежедневно производится более 5,2 тонны молока. Коровы поделены на группы, и для каждой из них составляется отдельный многокомпонентный рацион кормления, пишет Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.

По словам специалистов ОАО «Кукморагрохимсервис», здесь уделяется особое внимание воспроизводству стада. В хозяйстве внедрено 100% искусственное осеменение коров по европейской технологии.