В селе Вахитово прошли новогодние мероприятия (фото)

Жители села Вахитово умеют и работать, и отдыхать! В селе вошло в традицию ежегодно с размахом отмечать новогодние праздники. Вот и в этом году здесь прошли такие мероприятия, как бал-маскарад, розыгрыш лотерей, детский новогодний праздник, а также были организованы дискотеки. Перед зрителями выступили самодеятельные артисты села, танцевальная группа «Сэйлэн» под руководством Назили Тимергалиевой. В программы вошли различные игры, танцы, развлечения с Дедом Морозом и Снегурочкой, праздничные салюты от спонсоров. Зрители остались довольны, от души поблагодарили за организацию праздников.
Нияз КАРИМУЛЛИН, студент Казанского государственного института культуры
Фото Зили КУРБАНОВОЙ