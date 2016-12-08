За многолетний добросовестный труд на валяльно-войлочном комбинате Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награжден Иван Павлов.
Кукморянин награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
07.01.2017 11:00 | новости Печать
За многолетний добросовестный труд на валяльно-войлочном комбинате Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награжден Иван Павлов.
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