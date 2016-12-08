Кукморянин награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

В Республике

Митрополит Феофан поздравил всех татарстанцев с Рождеством Христовым

В Благовещенском соборе Казанского Кремля завершилась праздничная служба.

02:14 07.01.2017 В Благовещенском соборе Казанского Кремля завершилась праздничная служба.

В Благовещенском соборе Казанского кремля началась Рождественская служба

Проводит праздничное богослужение митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

00:28 07.01.2017 Проводит праздничное богослужение митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

В Рождество прихожан Раифского монастыря накормят на полевой кухне

Полевая кухня на территории монастыря начнет работать с 19.30.

19:12 06.01.2017 Полевая кухня на территории монастыря начнет работать с 19.30.

В Буинском районе водитель «Оки» съехал в кювет

Водитель не справился с управлением.

16:31 06.01.2017 Водитель не справился с управлением.

921 предприниматель – клиент ТФБ и ИнтехБанка обратился на прямую линию Минэкомики РТ

Половина обращений связана с вопросами получения льготного микрозайма.

15:39 06.01.2017 Половина обращений связана с вопросами получения льготного микрозайма.

Российский лыжник Устюгов выиграл пятую гонку подряд на «Тур де Ски»

Став победителем пяти гонок, россиянин побил мировой рекорд.

15:30 06.01.2017 Став победителем пяти гонок, россиянин побил мировой рекорд.

Более 93 тысяч вкладчиков Татфондбанка из Татарстана получили страховые возмещения АСВ

Агентство по страхованию вкладов выплатило 73,4 процента общей суммы страховой ответственности.

15:23 06.01.2017 Агентство по страхованию вкладов выплатило 73,4 процента общей суммы страховой ответственности.

Президент РТ поздравил с Рождеством митрополита Феофана

Глава республики подчеркнул, что Рождество служит еще одним поводом для сплочения россиян и утверждения в обществе этноконфессионального мира.

15:15 06.01.2017 Глава республики подчеркнул, что Рождество служит еще одним поводом для сплочения россиян и утверждения в обществе этноконфессионального мира.

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой под Бугульмой

Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Бугульмы.

15:07 06.01.2017 Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Бугульмы.

Рустам Минниханов поздравил православных с Рождеством Христовым

Президент Татарстана выразил надежду на то, что грядущий год будет столь же богат на благие дела и свершения.

15:03 06.01.2017 Президент Татарстана выразил надежду на то, что грядущий год будет столь же богат на благие дела и свершения.

Президент Татарстана поздравил Патриарха Кирилла с Рождеством

Рустам Минниханов направил Патриарху телеграмму по случаю празднования.

14:45 06.01.2017 Рустам Минниханов направил Патриарху телеграмму по случаю празднования.

Гузель Яхина: «Если бы Чулпан Хаматова смогла сыграть Зулейху – я была бы счастлива»

В эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» автор романа «Зулейха открывает глаза» рассказала о планах на будущее и о судьбе экранизации книги.

14:34 06.01.2017 В эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» автор романа «Зулейха открывает глаза» рассказала о планах на будущее и о судьбе экранизации книги.

С улиц Казани за сутки вывезли 9680 тонн снега

6 января рабочие в основном заняты очисткой тротуаров, дорог в поселках и подходов к церквям, где пройдут праздничные службы.

14:19 06.01.2017 6 января рабочие в основном заняты очисткой тротуаров, дорог в поселках и подходов к церквям, где пройдут праздничные службы.

Семья с годовалым ребенком попала в ДТП с фурой в Мензелинском районе

Мать ребенка впала в кому в результате аварии.

14:05 06.01.2017 Мать ребенка впала в кому в результате аварии.

Башкирский драмтеатр поставит «Зулейха открывает глаза» осенью этого года

Режиссером постановки выступает Айрат Абушахманов, автор романа не принимает в ней участия.

13:39 06.01.2017 Режиссером постановки выступает Айрат Абушахманов, автор романа не принимает в ней участия.

«Зулейха открывает глаза» на немецком будет опубликован в конце февраля

Гузель Яхина представит свой роман в Швейцарии на «Днях русской литературы».

12:33 06.01.2017 Гузель Яхина представит свой роман в Швейцарии на «Днях русской литературы».

Тысячи «киндер-сюрпризов» вынесло на берег немецкого острова

Яйца могли находиться внутри контейнера, потерянного грузовым судном.

12:07 06.01.2017 Яйца могли находиться внутри контейнера, потерянного грузовым судном.

По итогам 4-го этапа «Дакара» вперед вырвались два россиянина

Первое место в генеральной классификации грузовиков занял Дмитрий Сотников, а Сергей Карякин взял второе место в зачете квадроциклов.

11:47 06.01.2017 Первое место в генеральной классификации грузовиков занял Дмитрий Сотников, а Сергей Карякин взял второе место в зачете квадроциклов.

Фото: В Мамадышском районе в ДТП пострадала женщина

Спасатели оказали первую помощь пострадавшей.

11:40 06.01.2017 Спасатели оказали первую помощь пострадавшей.

Молодежная сборная России по хоккею взяла бронзу на чемпионате мира

Золото чемпионата в четвертый раз в истории взяли американские хоккеисты.

10:57 06.01.2017 Золото чемпионата в четвертый раз в истории взяли американские хоккеисты.

Туман задержится на территории Татарстана на весь день

Максимальная температура воздуха днем в республике составит 1-6 градуса мороза.

10:45 06.01.2017 Максимальная температура воздуха днем в республике составит 1-6 градуса мороза.

Ильсур Метшин поздравил с Рождеством православных казанцев

Градоначальник пожелал, чтобы праздник вселил в сердца жителей столицы Татарстана надежду и уверенность в будущем.

10:30 06.01.2017 Градоначальник пожелал, чтобы праздник вселил в сердца жителей столицы Татарстана надежду и уверенность в будущем.

Митрополит Феофан проведет рождественскую службу в Благовещенском соборе Казанского кремля

Глава Татарстанской митрополии возглавит богослужения в храмах Казани и Свияжска до 9 января.

10:00 06.01.2017 Глава Татарстанской митрополии возглавит богослужения в храмах Казани и Свияжска до 9 января.

УНИКС проиграл в Испании

Защита казанцев не справлялась с атаками «Басконии», особенно это стало ясно во второй четверти матча.

09:42 06.01.2017 Защита казанцев не справлялась с атаками «Басконии», особенно это стало ясно во второй четверти матча.

Максим Авдеев: «Блокчейн может быть применен в системе госуправления Татарстана»

Экс-топ-менеджер QIWI, переехавший в Иннополис, рассказал ИА «Татар-информ» о перспективах развития финансовых технологий.

09:33 06.01.2017 Экс-топ-менеджер QIWI, переехавший в Иннополис, рассказал ИА «Татар-информ» о перспективах развития финансовых технологий.

Новый кинотеатр в Лениногорске в каникулы дает по восемь сеансов в день

Систему для показа в формате 3D закупили в рамках федерального проекта по поддержке кинотеатров в населенных пунктах РФ.

08:41 06.01.2017 Систему для показа в формате 3D закупили в рамках федерального проекта по поддержке кинотеатров в населенных пунктах РФ.

Глава ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов празднует день рождения

С 2013 года Мингазов является начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».

05:24 06.01.2017 С 2013 года Мингазов является начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».

Цикл вечеров «Город уходящий...» открылся чтением произведений о Казани прошлых лет

Свои тексты в Доме-музее Аксенова прочитали Гузель Яхина, Денис Осокин, Айрат Бик-Булатов и Искандер Абдуллин.

20:00 05.01.2017 Свои тексты в Доме-музее Аксенова прочитали Гузель Яхина, Денис Осокин, Айрат Бик-Булатов и Искандер Абдуллин.

Татаро-башкирское дерби осталось за «Салаватом Юлаевым»

«Ак Барс» первым открыл счет, но не удержал преимущество и уступил гостям в серии буллитов.

19:35 05.01.2017 «Ак Барс» первым открыл счет, но не удержал преимущество и уступил гостям в серии буллитов.