С Нового года выросли цены на свет и воду

С 1 января вода и свет подорожали на 50 процентов в каждой третьей российский квартире. Рост цен коснулся тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики, пишет «Российская газета».

Повышение цен россияне ощутят уже в конце января, когда получат квитанции.

Стоит отметить, что жители квартир без счетчиков будут платить штрафы, правительство говорило уже давно. Уже в прошлом году нарушители получали платежные квитанции с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления. Но данные меры, судя по всему, сильного эффекта не возымели.

С нынешнего года наказание ужесточается – с 1 января коэффициент увеличен до 1,5. То есть, если в квартире не установлен счетчик на воду или электричество.