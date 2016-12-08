Гадание на Рождество или как привлечь богатство и суженного

07.01.2017 10:00 | новости Печать

Гадание на Рождество или как привлечь богатство и суженного

Если вытянешь полено без бересты, значит, муж будет лысый, а если петух подойдет к курочке, значит, супруг - бабник. О способах предсказать судьбу в самую волшебную ночь года узнавала корреспондент «Событий».

 

Идите в баню

Знатоки оккультных наук говорят, что в году есть всего четыре волшебные ночи, благоприятные для гадания, и одна из них - ночь перед Рождеством. Но нужно не забывать, что это все-таки религиозный праздник, а церковь не одобряет гадание: считается, оно связно с темными, потусторонними силами. Поэтому все, кто принимает участие в гадании, обычно, снимают с себя крестик и убирают все предметы культа. О том, какие обряды совершали наши предки, чтобы узнать судьбу и заглянуть в будущее, и что из их опыта мы можем использовать в наши дни, рассказала старший научный сотрудник отдела Национального музея Татарстана Людмила Аглиуллина.

Для «чистоты» предсказания нужно соблюсти несколько условий.

1. Гадать нужно в темноте - можно при свечах.

2. Нельзя разговаривать, потому что голос - признак живых. Исключение - специальные песнопения, заговоры и заклинания, которые используются в обрядах.

3. Если используется вода, желательно, чтобы она была из колодца или артезианская - то есть максимально приближенная, так сказать, к среде обитания темных сил. Кроме того, вода символизирует путь, через который живые попадают в мир мертвых и наоборот.

4. Место гадания тоже нужно выбирать поближе к «жилищу» темных сил или на стыке миров: например, баня, где живет злой дух Банник или перекресток.

- Особенно магический период - от Васильева вечера с 31 декабря на 1 января и до ночи на 19 января, - говорит Людмила Аглиуллина.  - Но самые популярные - Святочные гадания: с ночи на Рождество до ночи на Крещение, когда погода стоит морозная, и улице долго не погуляешь, так что приходилось дома сидеть. Представляете, как это было раньше? Ни телевизора, не телефона, ни интернета, ни соцсетей! Чем заниматься? Вот молодежь и развлекала себя гаданием. 

По словам сотрудницы музея, в гадании наши предки использовали практически все предметы и утварь, которая была в доме - украшения, предметы одежды и даже домашних животных и птиц.

Ежик - к богатству

Самое известное гадание - подблюдное. Гадали не только девушки, но и юноши. Каждый, кто хотел узнать, что его ждет в ближайшем будущем, клал в блюдо, наполненное водой, какую-то свою вещь, например, кольцо, сережка, гребешок, браслет. Блюдо накрывалось платком или тканым полотенцем, и назначался «ведущий», который не видел, кто какую вещь положил. Обычно, это самая молодая девушка, или самая старшая женщина. Затем начинались песнопения, в которых каждый куплет, что-то предсказывал - богатство-бедность, свадьбу, счастье, разлуку, болезнь, смерть и так далее. А в конце каждого куплета «ведущий» вытаскивал «фант».

Например, про богатство и счастье был такой куплет:

Ой, ходил ежик по завалинке,
Диво лель ладу!
Выносил добро на мочалинке.
Диво лель ладу!
Кому песня, тому и добро.

А вот - про бедность: 

Оделся не так,
Заехал в ухаб,
Не выехать никак.
Кому вынется.
Тому сбудется.
Не минуется!

В наше время такое гадание исполнить тоже не сложно, нужно лишь скачать из интернета куплеты и выучить.

А вот погадать на прялке в наше время сложнее — за отсутствием самого предмета и того, кто может на нем работать. Раньше же предсказать судьбу можно было по тому, как девица прядет. Какая нить - такая и жизнь ждет человека: ровная и крепкая, или с узелками и разрывами.

Затруднительно в наше время, да еще и в городе, погадать на плетне. 

- Нужно загадать желание, а потом посчитать, сколько рядов прутьев в плетне, или сколько колышков, - рассказывает Людмила Аглиуллина. - Если четное - желание исполнится.

Современным городским жителем можно попробовать и гадание по тени. Но при соблюдении всех правил пожарной безопасности. Нужно зажечь свечу на столе возле стены, а между стеной и свечой положить на блюдо скомканный лист бумаги. Его нужно зажечь, и пока горит, смотреть, какая от него тень на стене, и что она напоминает. Этот образ и будет предсказанием будущего. Однако при таком гадании есть риск ошибиться с прогнозом, потому что можно нафантазировать все, что угодно. Впрочем, так же, как и при гадании на кофейной гуще, чаинках и расплавленном воске.

Горожане могут погадать на желание и менее экзотическим способом. Нужно взять какую-то плошку, насыпать туда горох или фасоль, покрыть все это полотенцем или платочком и загадать желание. Потом взять из плошки горсть, высыпать ее на ткань и пересчитать горошины или фасолины. Если четное количество, то желание сбудется. 

А у кого есть дети, можно и вовсе обойтись без всех этих сложностей. Загадать желание и попросить ребенка просто сказать «да» или «нет». Это и будет глас судьбы, потому что устами младенца.

Уж замуж невтерпеж

Но на Святках девушки, в основном, гадали на жениха.

Например, с помощью башмачка.

Нужно выйти на улицу (лучше в полночь) и снять с ноги один сапог (валенок). Причем, снимать обувь нужно обязательно с ноги, а не брать в руку заранее. Нужно перебросить сапог через забор или какое-то другое препятствие. И в какую сторону носком он будет указывать, с той стороны стоит и ждать жениха.

Можно просто выйти ближе к полуночи на перекресток и спросить первого встречного, как его зовут. Это и будет имя жениха.

Гадали и с петухом.

Приносили в хату петушка и ставили перед ним несколько предметов: зеркало, плошку с деньгами, плошку с водой и... симпатичную курочку. Если петух сначала подойдет к зеркалу, жених будет красавец, если к деньгам — богач, если к воде — алкаш, ну, а если к курочке — бабник. Если же он обойдет несколько предметов, то соответственно такие качества в его характере и будут присутствовать. 

Можно погадать на суженного и во сне.

- Только сон нужно сначала подготовить, - советует Людмила Аглиуллина. - На ночь девушка должна съесть много чего-то соленого. И не пить. А перед тем, как заснуть, она должна произнести заговор: «суженый-ряженный приди меня напоить». Тот добрый человек, который придет к ней во сне, для того, чтобы ее напоить, и станет ее мужем.

Другой вариант гадания на жениха во сне - с гребнем. Девушка кладет под подушку гребень и просит суженного прийти ее расчесать.

Очень распространено было гадание на суженого и с помощью зеркал и свечи.

- Зеркала и свечи - это тоже атрибуты, связанные с потусторонним миром, - рассказывает сотрудница музея. - И гадали, обычно, в бане или в другом каком-то темном помещении. Два зеркала устанавливались напротив друг друга, чтобы образовался бесконечный зеркальный «коридор». Девушка садилась между зеркалами, а по бокам того зеркала, в которое она смотрела, зажигались две свечи. Девушка приговаривала «суженый мой ряженый, приди ко мне наряженный». И в этом бесконечном переливы света и тени особо впечатлительные девицы, после долгого ожидания, могли увидеть кого угодно. Принято считать, что это самое рискованное  гадание, потому что видение, появившееся в зеркале, может утащить девушку в потусторонний мир.

Понятно, что решиться на такое могли только самые отчаянные особы, которым уж замуж невтерпеж.

Менее известное в наше время и более безопасное гадание на жениха - гадание на поленнице.

Девушка подходит (естественно в полночь) к сложенной во дворе поленнице, поворачивается к ней спиной, и, не глядя, вытаскивает любое полено. Какое будет полено, такой будет и муж.

- Давайте сравним, - предлагает Людмила Аглиуллина, показывая два полена - экспонаты музейной экспозиции. - Вот этот будет гол, как сокол. Но толстенький такой, крепенький. Темненький. Скорее всего, старый - много потертостей, оплесневелостей. Шрам есть. Так что, может быть, военный, раненый. Или просто больной. По сучкам и неровностям судят, будут ли дети. Здесь есть, конечно, одна неровность, но сучков мы не видим. Так что дети под вопросом. Второе полено - полная противоположность. Этот «жених» светленький. В бересту одетый - значит богатый. И судя по явным неровностям, дети будут, и, может быть, даже штук пять. В общем, и тут все зависит от фантазии и воображения. Но если уж говорить правду, то результат любого гадания никак не связан с действием каких- то потусторонних сил. Он зависит только от фантазии и воображения самих гадающих.

 


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