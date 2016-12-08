Глава района Сергей Димитриев поздравил жителей Кукморского района с Рождеством

07.01.2017 08:00 | Тема дня

Уважаемые земляки, жители района! От всей души поздравляю вас с праздником Рождества Христова!

Для всех православных христиан этот день исполнен особого смысла. Он дарит людям свет веры, тепло любви, счастье надежды. В этот радостный день мы обращаемся к вечным духовным ценностям, подводим итоги года, намечаем то, что предстоит сделать в будущем. Пусть для каждого из нас Рождество Христово станет праздником, который объединит всех в добрых помыслах и хороших делах на благо мира и спокойствия. Сегодня это единение общества важно как никогда.

Искренне желаю вам, дорогие земляки: пусть в эти светлые дни ваши сердца преисполняются веры, любви и надежды. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы!