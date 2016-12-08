Более 93 тысяч вкладчиков Татфондбанка из Татарстана получили страховые возмещения АСВ

06.01.2017 16:30 | новости

Агентство по страхованию вкладов выплатило 73,4 процента общей суммы страховой ответственности.

(Казань, 6 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). На 6 января 2017 года страховые выплаты получили более 93 тысяч вкладчиков Татфондбанка, жителей Республики Татарстан, на сумму более 34 млрд рублей, сообщил министр экономики Республики Татарстан Артём Здунов. Таким образом, АСВ выплатило 73,4 процента общей суммы страховой ответственности.. Таким образом, АСВ выплатило 73,4 процента общей суммы страховой ответственности.

Банк России продолжает в праздничные дни пополнять наличностью банки-агенты, участвующие в выплате вкладов клиентам ПАО «Татфондбанк», отмечают в пресс-службе Министерства экономики РТ. Напомним, что в декабре 2016 года АСВ объявило о наступлении страхового случая в отношении Татфондбанка. Чуть позже аналогичная ситуация возникла с ИнтехБанком. АСВ определило список банков-агентов на выплату страховых возмещений вкладчикам-физлицам.