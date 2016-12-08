921 предприниматель – клиент ТФБ и ИнтехБанка обратился на прямую линию Минэкомики РТ

06.01.2017 17:30 | новости

Половина обращений связана с вопросами получения льготного микрозайма.

(Казань, 6 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Прямая линия Министерства экономики Республики Татарстан по вопросам предпринимателей – клиентов банков, приостановивших операционную деятельность, продолжает свою работу. На 6 января 2017 года в Минэкономики РТ по горячей линии обратился 921 предприниматель, из них 441 по вопросам получения микрозайма на льготных условиях, сообщил министр экономики Республики Татарстан Артём Здунов.

Офис для приема заявок на выдачу микрозаймов по льготной программе работает с 7.00 до 23.00 во все праздничные дни. Горячая линия функционирует ежедневно с 8.00 до 20.00. Телефон для устных обращений предпринимателей: (843) 524-90-90. Напомним, что в декабре 2016 года АСВ объявило о наступлении страхового случая в отношении Татфондбанка. Чуть позже аналогичная ситуация возникла с ИнтехБанком. АСВ определило список банков-агентов на выплату страховых возмещений вкладчикам-физлицам. Для поддержки предпринимателей – клиентов банков, приостановивших деятельность, по поручению Президента Татарстана была созвана рабочая группа при Министерстве экономики.