7 января в районном Доме культуры состоится театрализованное представление «Веселое Рождество». Начало в 17 часов. Добро пожаловать!
Завтра в Кукморе состоится представление «Веселое рождество»
06.01.2017 16:00 | новости Печать
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В Республике
921 предприниматель-клиент ТФБ и ИнтехБанка обратился на прямую линию Минэкомики РТ
Половина обращений связана с вопросами получения льготного микрозайма.
15:39 06.01.2017
Половина обращений связана с вопросами получения льготного микрозайма.
15:39 06.01.2017
Российский лыжник Устюгов выиграл пятую гонку подряд на «Тур де Ски»
Став победителем пяти гонок, россиянин побил мировой рекорд.
15:30 06.01.2017
Став победителем пяти гонок, россиянин побил мировой рекорд.
15:30 06.01.2017
Более 93 тысяч вкладчиков Татфондбанка из Татарстана получили страховые возмещения АСВ
Агентсвтво по страхованию вкладов выплатило 73,4 процента общей суммы страховой ответственности.
15:23 06.01.2017
Агентсвтво по страхованию вкладов выплатило 73,4 процента общей суммы страховой ответственности.
15:23 06.01.2017
Президент РТ поздравил с Рождеством митрополита Феофана
Глава республики подчеркнул, что Рождество служит еще одним поводом для сплочения россиян и утверждения в обществе этноконфессионального мира.
15:15 06.01.2017
Глава республики подчеркнул, что Рождество служит еще одним поводом для сплочения россиян и утверждения в обществе этноконфессионального мира.
15:15 06.01.2017
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой под Бугульмой
Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Бугульмы.
15:07 06.01.2017
Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Бугульмы.
15:07 06.01.2017
Рустам Минниханов поздравил православных с Рождеством Христовым
Президент Татарстана выразил надежду на то, что грядущий год будет столь же богат на благие дела и свершения.
15:03 06.01.2017
Президент Татарстана выразил надежду на то, что грядущий год будет столь же богат на благие дела и свершения.
15:03 06.01.2017
Президент Татарстана поздравил Патриарха Кирилла с Рождеством
Рустам Минниханов направил Патриарху телеграмму по случаю празднования.
14:45 06.01.2017
Рустам Минниханов направил Патриарху телеграмму по случаю празднования.
14:45 06.01.2017
Гузель Яхина: «Если бы Чулпан Хаматова смогла сыграть Зулейху – я была бы счастлива»
В эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» автор романа «Зулейха открывает глаза» рассказала о планах на будущее и о судьбе экранизации книги.
14:34 06.01.2017
В эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» автор романа «Зулейха открывает глаза» рассказала о планах на будущее и о судьбе экранизации книги.
14:34 06.01.2017
С улиц Казани за сутки вывезли 9680 тонн снега
6 января рабочие в основном заняты очисткой тротуаров, дорог в поселках и подходов к церквям, где пройдут праздничные службы.
14:19 06.01.2017
6 января рабочие в основном заняты очисткой тротуаров, дорог в поселках и подходов к церквям, где пройдут праздничные службы.
14:19 06.01.2017
Семья с годовалым ребенком попала в ДТП с фурой в Мензелинском районе
Мать ребенка впала в кому в результате аварии.
14:05 06.01.2017
Мать ребенка впала в кому в результате аварии.
14:05 06.01.2017
Башкирский драмтеатр поставит «Зулейха открывает глаза» осенью этого года
Режиссером постановки выступает Айрат Абушахманов, автор романа не принимает в ней участия.
13:39 06.01.2017
Режиссером постановки выступает Айрат Абушахманов, автор романа не принимает в ней участия.
13:39 06.01.2017
«Зулейха открывает глаза» на немецком будет опубликован в конце февраля
Гузель Яхина представит свой роман в Швейцарии на «Днях русской литературы».
12:33 06.01.2017
Гузель Яхина представит свой роман в Швейцарии на «Днях русской литературы».
12:33 06.01.2017
Тысячи «киндер-сюрпризов» вынесло на берег немецкого острова
Яйца могли находиться внутри контейнера, потерянного грузовым судном.
12:07 06.01.2017
Яйца могли находиться внутри контейнера, потерянного грузовым судном.
12:07 06.01.2017
По итогам 4-го этапа «Дакара» вперед вырвались два россиянина
Первое место в генеральной классификации грузовиков занял Дмитрий Сотников, а Сергей Карякин взял второе место в зачете квадроциклов.
11:47 06.01.2017
Первое место в генеральной классификации грузовиков занял Дмитрий Сотников, а Сергей Карякин взял второе место в зачете квадроциклов.
11:47 06.01.2017
Фото: В Мамадышском районе в ДТП пострадала женщина
Спасатели оказали первую помощь пострадавшей.
11:40 06.01.2017
Спасатели оказали первую помощь пострадавшей.
11:40 06.01.2017
Молодежная сборная России по хоккею взяла бронзу на чемпионате мира
Золото чемпионата в четвертый раз в истории взяли американские хоккеисты.
10:57 06.01.2017
Золото чемпионата в четвертый раз в истории взяли американские хоккеисты.
10:57 06.01.2017
Туман задержится на территории Татарстана на весь день
Максимальная температура воздуха днем в республике составит 1-6 градуса мороза.
10:45 06.01.2017
Максимальная температура воздуха днем в республике составит 1-6 градуса мороза.
10:45 06.01.2017
Ильсур Метшин поздравил с Рождеством православных казанцев
Градоначальник пожелал, чтобы праздник вселил в сердца жителей столицы Татарстана надежду и уверенность в будущем.
10:30 06.01.2017
Градоначальник пожелал, чтобы праздник вселил в сердца жителей столицы Татарстана надежду и уверенность в будущем.
10:30 06.01.2017
Митрополит Феофан проведет рождественскую службу в Благовещенском соборе Казанского кремля
Глава Татарстанской митрополии возглавит богослужения в храмах Казани и Свияжска до 9 января.
10:00 06.01.2017
Глава Татарстанской митрополии возглавит богослужения в храмах Казани и Свияжска до 9 января.
10:00 06.01.2017
УНИКС проиграл в Испании
Защита казанцев не справлялась с атаками «Басконии», особенно это стало ясно во второй четверти матча.
09:42 06.01.2017
Защита казанцев не справлялась с атаками «Басконии», особенно это стало ясно во второй четверти матча.
09:42 06.01.2017
Максим Авдеев: «Блокчейн может быть применен в системе госуправления Татарстана»
Экс-топ-менеджер QIWI, переехавший в Иннополис, рассказал ИА «Татар-информ» о перспективах развития финансовых технологий.
09:33 06.01.2017
Экс-топ-менеджер QIWI, переехавший в Иннополис, рассказал ИА «Татар-информ» о перспективах развития финансовых технологий.
09:33 06.01.2017
Новый кинотеатр в Лениногорске в каникулы дает по восемь сеансов в день
Систему для показа в формате 3D закупили в рамках федерального проекта по поддержке кинотеатров в населенных пунктах РФ.
08:41 06.01.2017
Систему для показа в формате 3D закупили в рамках федерального проекта по поддержке кинотеатров в населенных пунктах РФ.
08:41 06.01.2017
Глава ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов празднует день рождения
С 2013 года Мингазов является начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».
05:24 06.01.2017
С 2013 года Мингазов является начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».
05:24 06.01.2017
Цикл вечеров «Город уходящий...» открылся чтением произведений о Казани прошлых лет
Свои тексты в Доме-музее Аксенова прочитали Гузель Яхина, Денис Осокин, Айрат Бик-Булатов и Искандер Абдуллин.
20:00 05.01.2017
Свои тексты в Доме-музее Аксенова прочитали Гузель Яхина, Денис Осокин, Айрат Бик-Булатов и Искандер Абдуллин.
20:00 05.01.2017
Татаро-башкирское дерби осталось за «Салаватом Юлаевым»
«Ак Барс» первым открыл счет, но не удержал преимущество и уступил гостям в серии буллитов.
19:35 05.01.2017
«Ак Барс» первым открыл счет, но не удержал преимущество и уступил гостям в серии буллитов.
19:35 05.01.2017
МЧС проверило готовность татарстанских храмов к празднованию Рождества Христова
В дни Рождественских праздничных мероприятий на 195 объектах будут дежурить 200 сотрудников различных видов пожарной охраны.
19:16 05.01.2017
В дни Рождественских праздничных мероприятий на 195 объектах будут дежурить 200 сотрудников различных видов пожарной охраны.
19:16 05.01.2017
Экипаж Куприянова на газодизельном «КАМАЗе» выиграл 4-й этап Africa Eco Race-2017
На семь минут и 35 секунд отстал от лидера другой представитель команды «КАМАЗ-Мастер» – Андрей Каргинов, пришедший вторым.
19:00 05.01.2017
На семь минут и 35 секунд отстал от лидера другой представитель команды «КАМАЗ-Мастер» – Андрей Каргинов, пришедший вторым.
19:00 05.01.2017
В Сети появились видеозаписи с места теракта в Измире
В результате взрыва, произошедшего рядом со зданием городского суда, пострадали десять человек.
17:50 05.01.2017
В результате взрыва, произошедшего рядом со зданием городского суда, пострадали десять человек.
17:50 05.01.2017
В Латакии жертвами теракта стали не менее девяти человек
Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль рядом со стадионом в городе Джабла.
17:28 05.01.2017
Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль рядом со стадионом в городе Джабла.
17:28 05.01.2017
В турецком Измире рядом со зданием суда произошел взрыв
В результате теракта пострадали десять человек, двое нападавших убиты.
17:02 05.01.2017
В результате теракта пострадали десять человек, двое нападавших убиты.
17:02 05.01.2017