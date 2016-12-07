Новые льготы: как изменятся пенсии и пособия для татарстанцев в 2017 году?

06.01.2017 18:00 | новости

В 2017 году меняются размеры выплат, пенсий, пособий, которые получают татарстанцы. Какие из них вырастут, какие останутся на прежнем уровне, а какие снизятся, узнал «АиФ-Казань».

Вместо индексации

Единовременную выплату в 5 тысяч рублей во второй половине января 2017 года получат все жители Татарстана, получающие пенсии по линии Пенсионного фонда. Речь идёт не только о пенсионерах по возрасту, но и об инвалидах, детях-инвалидах и других получателей пенсий — всего более 1,1 миллиона человек.

Эта выплата должна заменить им вторую индексацию пенсий, которую не провели в 2016 году. Чтобы получить её, писать заявление не нужно, выплату начислят автоматически.

Пенсии

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров, а также фиксированные выплаты к ним увеличат на уровень инфляции за 2016 год — 5,8%. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года повысят на 2,6%, как работающим так и неработающим пенсионерам.

Точные размеры фиксированных выплат, средней страховой и социальной пенсий в Татарстане объявят только в январе.

Социальный проездной

А вот размер ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам, не имеющим других льгот, но зато со среднемесячными доходами больше 20 тысяч рублей, решили снизить сразу на 100 рублей. С января 2017 года они будут получать не 280 рублей, как было в 2016 году, а только 180 рублей.

При этом для тех, чьи доходы не превышают 20 тысяч рублей, выплату повысят с 427 рублей, до 448 рублей. Это означает, что «богатым» пенсионерам для того, чтобы воспользоваться социальным проездным, придётся доплатить 268 рублей — это около 60% от его цены.

Материнский капитал

В 2017 году размер материнского капитала останется на прежнем уровне — 453 026 рублей. Поучаствовать в программе материнского капитала можно до конца 2018 года.

Ежемесячные денежные выплаты.

С 1 февраля 2017 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, проиндексируют на 5,8%.

Размеры ЕДВ и других выплат для региональных льготников с января 2017 года.