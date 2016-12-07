Водопад стал течь снизу вверх (видео)

06.01.2017 15:00 | новости Печать

Водопад стал течь снизу вверх (видео)

Необычное природное явления смогли наблюдать туристы на острове Скай, который находится в архипелаге Внутренние Гебриды на западе Шотландии, пишет источник.

 

Туристы, посетившие шотландский остров Скай, когда там бушевал шторм Барбара, стали свидетелями необычного природного явления.

Водопад Лох-Пултиел стал течь снизу вверх. Сильный ветер, скорость которого достигала 35-40 метров в секунду, поднимал потоки воды обратно на скалу.

Соответствующее видео было опубликовано на канале YouTube и уже набрало тысячи просмотров.

Дело в том, зрелище, которое удалось запечатлеть на видео, действительно впечатляет, отмечает источник.

Сам по себе остров Скай является интересным и красивым местом Шотландии, а также очень загадочным.

Скай – жемчужина Шотландии. Это также крепость (обитель) мифов и легенд. Истории эпических сражений и кровопролитных войн, рассказы о мифических существах, и даже следы динозавров – дополнительные «за» в пользу визита на этот уникальный остров.

Это дом для множества исторических и археологических мест, замков, пышных садов и ландшафтов, и все они предлагают широкое разнообразие впечатлений, занятий и чудесного времяпрепровождения, которое подарит массу удовольствия.

С такими достопримечательностями на карте, как Бассейны феи (the Fairy Pools), Долина фей или Волшебная долина (the Fairy Glen), а также Волшебный мост (the Fairy Bridge), остров Скай наверняка очарует любого.

 

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