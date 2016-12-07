В деревне Каркаусь прошёл "Праздник улицы" (фото)

В деревне Каркаусь прошёл "Праздник улицы". Гостей развлекали Дед Мороз и Снегурочка. В ходе праздника звучали народные песни, разыграны развлекательные игры. Любой желающий мог насладиться горячим чаем и сладостями.
06.01.2017 14:00 | новости Печать
В деревне Каркаусь прошёл "Праздник улицы". Гостей развлекали Дед Мороз и Снегурочка. В ходе праздника звучали народные песни, разыграны развлекательные игры. Любой желающий мог насладиться горячим чаем и сладостями.
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