Самодеятельные артисты зажгли сцену Большого Сардека (фото)

В Республике

«Зулейха открывает глаза» на немецком будет опубликован в конце февраля

Гузель Яхина представит свой роман в Швейцарии на «Днях русской литературы».

12:33 06.01.2017 Гузель Яхина представит свой роман в Швейцарии на «Днях русской литературы».

Тысячи «киндер-сюрпризов» вынесло на берег немецкого острова

Яйца могли находиться внутри контейнера, потерянного грузовым судном.

12:07 06.01.2017 Яйца могли находиться внутри контейнера, потерянного грузовым судном.

По итогам 4-го этапа «Дакара» вперед вырвались два россиянина

Первое место в генеральной классификации грузовиков занял Дмитрий Сотников, а Сергей Карякин взял второе место в зачете квадроциклов.

11:47 06.01.2017 Первое место в генеральной классификации грузовиков занял Дмитрий Сотников, а Сергей Карякин взял второе место в зачете квадроциклов.

Фото: В Мамадышском районе в ДТП пострадала женщина

Спасатели оказали первую помощь пострадавшей.

11:40 06.01.2017 Спасатели оказали первую помощь пострадавшей.

Молодежная сборная России по хоккею взяла бронзу на чемпионате мира

Золото чемпионата в четвертый раз в истории взяли американские хоккеисты.

10:57 06.01.2017 Золото чемпионата в четвертый раз в истории взяли американские хоккеисты.

Туман задержится на территории Татарстана на весь день

Максимальная температура воздуха днем в республике составит 1-6 градуса мороза.

10:45 06.01.2017 Максимальная температура воздуха днем в республике составит 1-6 градуса мороза.

Ильсур Метшин поздравил с Рождеством православных казанцев

Градоначальник пожелал, чтобы праздник вселил в сердца жителей столицы Татарстана надежду и уверенность в будущем.

10:30 06.01.2017 Градоначальник пожелал, чтобы праздник вселил в сердца жителей столицы Татарстана надежду и уверенность в будущем.

Митрополит Феофан проведет рождественскую службу в Благовещенском соборе Казанского кремля

Глава Татарстанской митрополии возглавит богослужения в храмах Казани и Свияжска до 9 января.

10:00 06.01.2017 Глава Татарстанской митрополии возглавит богослужения в храмах Казани и Свияжска до 9 января.

УНИКС проиграл в Испании

Защита казанцев не справлялась с атаками «Басконии», особенно это стало ясно во второй четверти матча.

09:42 06.01.2017 Защита казанцев не справлялась с атаками «Басконии», особенно это стало ясно во второй четверти матча.

Максим Авдеев: «Блокчейн может быть применен в системе госуправления Татарстана»

Экс-топ-менеджер QIWI, переехавший в Иннополис, рассказал ИА «Татар-информ» о перспективах развития финансовых технологий.

09:33 06.01.2017 Экс-топ-менеджер QIWI, переехавший в Иннополис, рассказал ИА «Татар-информ» о перспективах развития финансовых технологий.

Новый кинотеатр в Лениногорске в каникулы дает по восемь сеансов в день

Систему для показа в формате 3D закупили в рамках федерального проекта по поддержке кинотеатров в населенных пунктах РФ.

08:41 06.01.2017 Систему для показа в формате 3D закупили в рамках федерального проекта по поддержке кинотеатров в населенных пунктах РФ.

Глава ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов празднует день рождения

С 2013 года Мингазов является начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».

05:24 06.01.2017 С 2013 года Мингазов является начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».

Цикл вечеров «Город уходящий...» открылся чтением произведений о Казани прошлых лет

Свои тексты в Доме-музее Аксенова прочитали Гузель Яхина, Денис Осокин, Айрат Бик-Булатов и Искандер Абдуллин.

20:00 05.01.2017 Свои тексты в Доме-музее Аксенова прочитали Гузель Яхина, Денис Осокин, Айрат Бик-Булатов и Искандер Абдуллин.

Татаро-башкирское дерби осталось за «Салаватом Юлаевым»

«Ак Барс» первым открыл счет, но не удержал преимущество и уступил гостям в серии буллитов.

19:35 05.01.2017 «Ак Барс» первым открыл счет, но не удержал преимущество и уступил гостям в серии буллитов.

МЧС проверило готовность татарстанских храмов к празднованию Рождества Христова

В дни Рождественских праздничных мероприятий на 195 объектах будут дежурить 200 сотрудников различных видов пожарной охраны.

19:16 05.01.2017 В дни Рождественских праздничных мероприятий на 195 объектах будут дежурить 200 сотрудников различных видов пожарной охраны.

Экипаж Куприянова на газодизельном «КАМАЗе» выиграл 4-й этап Africa Eco Race-2017

На семь минут и 35 секунд отстал от лидера другой представитель команды «КАМАЗ-Мастер» – Андрей Каргинов, пришедший вторым.

19:00 05.01.2017 На семь минут и 35 секунд отстал от лидера другой представитель команды «КАМАЗ-Мастер» – Андрей Каргинов, пришедший вторым.

В Сети появились видеозаписи с места теракта в Измире

В результате взрыва, произошедшего рядом со зданием городского суда, пострадали десять человек.

17:50 05.01.2017 В результате взрыва, произошедшего рядом со зданием городского суда, пострадали десять человек.

В Латакии жертвами теракта стали не менее девяти человек

Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль рядом со стадионом в городе Джабла.

17:28 05.01.2017 Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль рядом со стадионом в городе Джабла.

В турецком Измире рядом со зданием суда произошел взрыв

В результате теракта пострадали десять человек, двое нападавших убиты.

17:02 05.01.2017 В результате теракта пострадали десять человек, двое нападавших убиты.

45 татарстанцев оштрафованы за запуск салютов в неразрешенных местах за праздники

Сотрудники полиции и МЧС предотвратили 666 случаев применения пиротехники в неразрешенных местах.

16:50 05.01.2017 Сотрудники полиции и МЧС предотвратили 666 случаев применения пиротехники в неразрешенных местах.

В сирийском городе Джабла произошел мощный взрыв

Рядом со стадионом был подорван заминированный автомобиль.

16:05 05.01.2017 Рядом со стадионом был подорван заминированный автомобиль.

88 тысяч вкладчиков ТФБ из Татарстана получили страховые возмещения

С 4 января возобновлены выплаты страховых возмещений вкладчикам Татфондбанка через отделения банков-агентов.

15:58 05.01.2017 С 4 января возобновлены выплаты страховых возмещений вкладчикам Татфондбанка через отделения банков-агентов.

На прямую линию Министерства экономики обратились 877 предпринимателей – клиентов ТФБ и ИнтехБанка

409 человек обратились по вопросам получения микрозайма на льготных условиях.

15:10 05.01.2017 409 человек обратились по вопросам получения микрозайма на льготных условиях.

Турция поставила под вопрос размещение ВВС коалиции на базе Инджирлик

По мнению турецкой стороны, Вашингтон не оказывает достаточную поддержку операции в районе сирийского города Эль-Баб.

14:46 05.01.2017 По мнению турецкой стороны, Вашингтон не оказывает достаточную поддержку операции в районе сирийского города Эль-Баб.

Лед на переправе Аракчино – Верхний Услон выдержит нагрузку до 3,5 тонны

Инспекторы ГИМС вышли в рейд на Волгу, чтобы проверить состояние ледовой переправы Аракчино – Верхний Услон.

14:15 05.01.2017 Инспекторы ГИМС вышли в рейд на Волгу, чтобы проверить состояние ледовой переправы Аракчино – Верхний Услон.

Ночная прогулка королевы Елизаветы II чуть не стала причиной ее убийства

Королеву чуть не застрелил ее собственный охранник.

14:11 05.01.2017 Королеву чуть не застрелил ее собственный охранник.

«Полицейский Дед Мороз» побывал в казанской горбольнице № 18

В настоящее время в детском стационарном отделении пульмонологии находятся 22 малыша.

13:13 05.01.2017 В настоящее время в детском стационарном отделении пульмонологии находятся 22 малыша.

Словацкого мотогонщика ударила молния на «Дакаре»

Спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла на землю, и электрический разряд прошел сквозь него.

12:55 05.01.2017 Спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла на землю, и электрический разряд прошел сквозь него.

В марийских деревнях Агрызского района отмечают традиционный праздник Шорыкйол

К первому дню праздника был приурочен ряд примет и поверий.

12:44 05.01.2017 К первому дню праздника был приурочен ряд примет и поверий.