Самодеятельные артисты зажгли сцену Большого Сардека (фото)

Для Большесардекского сельского поселения новогодние праздники запомнятся яркими событиями, потому как на сцене Дома культуры из года в год с развлекательной программой выступают около сотни самодеятельных артистов.
06.01.2017 13:00 | Тема дня Печать
Для Большесардекского сельского поселения новогодние праздники запомнятся яркими событиями, потому как на сцене Дома культуры из года в год с развлекательной программой выступают около сотни самодеятельных артистов.
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