В республике проводился конкурс «Туристический сувенир Республики Татарстан-2016». Из нашего района в финал вышли напиток безалкогольный среднегазированный «Лимонад» - общество «Забава» в номинации «Гастрономический сувенир – напитки», бочонок меда индивидуального предпринимателя Тагира Бариева и крупа полба в сувенирной упаковке Ныртинской средней школы в номинации «Гастрономический сувенир – еда». Они были представлены в выставочном зале Казанской ярмарки. Абсолютным победителем конкурса с изделием «Сапожки «Регина» стал Кукморский валяльно-войлочный комбинат.
Среди победителей конкурса «Туристический сувенир Республики Татарстан» есть и кукморяне
06.01.2017 12:00 | новости Печать
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В Республике
Молодежная сборная России по хоккею взяла бронзу на чемпионате мира
Золото чемпионата в четвертый раз в истории взяли американские хоккеисты.
10:57 06.01.2017
Золото чемпионата в четвертый раз в истории взяли американские хоккеисты.
10:57 06.01.2017
Туман задержится на территории Татарстана на весь день
Максимальная температура воздуха днем в республике составит 1-6 градуса мороза.
10:45 06.01.2017
Максимальная температура воздуха днем в республике составит 1-6 градуса мороза.
10:45 06.01.2017
Ильсур Метшин поздравил с Рождеством православных казанцев
Градоначальник пожелал, чтобы праздник вселил в сердца жителей столицы Татарстана надежду и уверенность в будущем.
10:30 06.01.2017
Градоначальник пожелал, чтобы праздник вселил в сердца жителей столицы Татарстана надежду и уверенность в будущем.
10:30 06.01.2017
Митрополит Феофан проведет рождественскую службу в Благовещенском соборе Казанского кремля
Глава Татарстанской митрополии возглавит богослужения в храмах Казани и Свияжска до 9 января.
10:00 06.01.2017
Глава Татарстанской митрополии возглавит богослужения в храмах Казани и Свияжска до 9 января.
10:00 06.01.2017
УНИКС проиграл в Испании
Защита казанцев не справлялась с атаками «Басконии», особенно это стало ясно во второй четверти матча.
09:42 06.01.2017
Защита казанцев не справлялась с атаками «Басконии», особенно это стало ясно во второй четверти матча.
09:42 06.01.2017
Максим Авдеев: «Блокчейн может быть применен в системе госуправления Татарстана»
Экс-топ-менеджер QIWI, переехавший в Иннополис, рассказал ИА «Татар-информ» о перспективах развития финансовых технологий.
09:33 06.01.2017
Экс-топ-менеджер QIWI, переехавший в Иннополис, рассказал ИА «Татар-информ» о перспективах развития финансовых технологий.
09:33 06.01.2017
Новый кинотеатр в Лениногорске в каникулы дает по восемь сеансов в день
Систему для показа в формате 3D закупили в рамках федерального проекта по поддержке кинотеатров в населенных пунктах РФ.
08:41 06.01.2017
Систему для показа в формате 3D закупили в рамках федерального проекта по поддержке кинотеатров в населенных пунктах РФ.
08:41 06.01.2017
Глава ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов празднует день рождения
С 2013 года Мингазов является начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».
05:24 06.01.2017
С 2013 года Мингазов является начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».
05:24 06.01.2017
Цикл вечеров «Город уходящий...» открылся чтением произведений о Казани прошлых лет
Свои тексты в Доме-музее Аксенова прочитали Гузель Яхина, Денис Осокин, Айрат Бик-Булатов и Искандер Абдуллин.
20:00 05.01.2017
Свои тексты в Доме-музее Аксенова прочитали Гузель Яхина, Денис Осокин, Айрат Бик-Булатов и Искандер Абдуллин.
20:00 05.01.2017
Татаро-башкирское дерби осталось за «Салаватом Юлаевым»
«Ак Барс» первым открыл счет, но не удержал преимущество и уступил гостям в серии буллитов.
19:35 05.01.2017
«Ак Барс» первым открыл счет, но не удержал преимущество и уступил гостям в серии буллитов.
19:35 05.01.2017
МЧС проверило готовность татарстанских храмов к празднованию Рождества Христова
В дни Рождественских праздничных мероприятий на 195 объектах будут дежурить 200 сотрудников различных видов пожарной охраны.
19:16 05.01.2017
В дни Рождественских праздничных мероприятий на 195 объектах будут дежурить 200 сотрудников различных видов пожарной охраны.
19:16 05.01.2017
Экипаж Куприянова на газодизельном «КАМАЗе» выиграл 4-й этап Africa Eco Race-2017
На семь минут и 35 секунд отстал от лидера другой представитель команды «КАМАЗ-Мастер» – Андрей Каргинов, пришедший вторым.
19:00 05.01.2017
На семь минут и 35 секунд отстал от лидера другой представитель команды «КАМАЗ-Мастер» – Андрей Каргинов, пришедший вторым.
19:00 05.01.2017
В Сети появились видеозаписи с места теракта в Измире
В результате взрыва, произошедшего рядом со зданием городского суда, пострадали десять человек.
17:50 05.01.2017
В результате взрыва, произошедшего рядом со зданием городского суда, пострадали десять человек.
17:50 05.01.2017
В Латакии жертвами теракта стали не менее девяти человек
Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль рядом со стадионом в городе Джабла.
17:28 05.01.2017
Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль рядом со стадионом в городе Джабла.
17:28 05.01.2017
В турецком Измире рядом со зданием суда произошел взрыв
В результате теракта пострадали десять человек, двое нападавших убиты.
17:02 05.01.2017
В результате теракта пострадали десять человек, двое нападавших убиты.
17:02 05.01.2017
45 татарстанцев оштрафованы за запуск салютов в неразрешенных местах за праздники
Сотрудники полиции и МЧС предотвратили 666 случаев применения пиротехники в неразрешенных местах.
16:50 05.01.2017
Сотрудники полиции и МЧС предотвратили 666 случаев применения пиротехники в неразрешенных местах.
16:50 05.01.2017
В сирийском городе Джабла произошел мощный взрыв
Рядом со стадионом был подорван заминированный автомобиль.
16:05 05.01.2017
Рядом со стадионом был подорван заминированный автомобиль.
16:05 05.01.2017
88 тысяч вкладчиков ТФБ из Татарстана получили страховые возмещения
С 4 января возобновлены выплаты страховых возмещений вкладчикам Татфондбанка через отделения банков-агентов.
15:58 05.01.2017
С 4 января возобновлены выплаты страховых возмещений вкладчикам Татфондбанка через отделения банков-агентов.
15:58 05.01.2017
На прямую линию Министерства экономики обратились 877 предпринимателей – клиентов ТФБ и ИнтехБанка
409 человек обратились по вопросам получения микрозайма на льготных условиях.
15:10 05.01.2017
409 человек обратились по вопросам получения микрозайма на льготных условиях.
15:10 05.01.2017
Турция поставила под вопрос размещение ВВС коалиции на базе Инджирлик
По мнению турецкой стороны, Вашингтон не оказывает достаточную поддержку операции в районе сирийского города Эль-Баб.
14:46 05.01.2017
По мнению турецкой стороны, Вашингтон не оказывает достаточную поддержку операции в районе сирийского города Эль-Баб.
14:46 05.01.2017
Лед на переправе Аракчино – Верхний Услон выдержит нагрузку до 3,5 тонны
Инспекторы ГИМС вышли в рейд на Волгу, чтобы проверить состояние ледовой переправы Аракчино – Верхний Услон.
14:15 05.01.2017
Инспекторы ГИМС вышли в рейд на Волгу, чтобы проверить состояние ледовой переправы Аракчино – Верхний Услон.
14:15 05.01.2017
Ночная прогулка королевы Елизаветы II чуть не стала причиной ее убийства
Королеву чуть не застрелил ее собственный охранник.
14:11 05.01.2017
Королеву чуть не застрелил ее собственный охранник.
14:11 05.01.2017
«Полицейский Дед Мороз» побывал в казанской горбольнице № 18
В настоящее время в детском стационарном отделении пульмонологии находятся 22 малыша.
13:13 05.01.2017
В настоящее время в детском стационарном отделении пульмонологии находятся 22 малыша.
13:13 05.01.2017
Словацкого мотогонщика ударила молния на «Дакаре»
Спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла на землю, и электрический разряд прошел сквозь него.
12:55 05.01.2017
Спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла на землю, и электрический разряд прошел сквозь него.
12:55 05.01.2017
В марийских деревнях Агрызского района отмечают традиционный праздник Шорыкйол
К первому дню праздника был приурочен ряд примет и поверий.
12:44 05.01.2017
К первому дню праздника был приурочен ряд примет и поверий.
12:44 05.01.2017
В районе Курил зафиксировано опасное сближение самолета НАТО с лайнером России
Лайнеру пришлось делать маневр с экстренным снижением, чтобы избежать столкновения с иностранным военным самолетом.
12:30 05.01.2017
Лайнеру пришлось делать маневр с экстренным снижением, чтобы избежать столкновения с иностранным военным самолетом.
12:30 05.01.2017
За первые дни января из Казани вывезено 20 тысяч тонн снега
Ильсур Метшин проинспектировал ход уборки дорог и дворов.
12:18 05.01.2017
Ильсур Метшин проинспектировал ход уборки дорог и дворов.
12:18 05.01.2017
Утверждена форма входного билета на матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018
Ранее Правительство РФ утвердило стратегию транспортного обеспечения турниров.
12:04 05.01.2017
Ранее Правительство РФ утвердило стратегию транспортного обеспечения турниров.
12:04 05.01.2017
ГИМС РТ: На ледовой переправе ни в коем случае не останавливаться
Инспекторы ГИМС проверяют переправу через Волгу Аракчино – Верхний Услон.
11:41 05.01.2017
Инспекторы ГИМС проверяют переправу через Волгу Аракчино – Верхний Услон.
11:41 05.01.2017
Лилия Газизова презентует «Верлибры» в Санкт-Петербурге
Верлибры казанского поэта переведены на 12 европейских языков и стали ее визитной карточкой.
11:17 05.01.2017
Верлибры казанского поэта переведены на 12 европейских языков и стали ее визитной карточкой.
11:17 05.01.2017