Среди победителей конкурса «Туристический сувенир Республики Татарстан» есть и кукморяне

06.01.2017 12:00 | новости

В республике проводился конкурс «Туристический сувенир Республики Татарстан-2016». Из нашего района в финал вышли напиток безалкогольный среднегазированный «Лимонад» - общество «Забава» в номинации «Гастрономический сувенир – напитки», бочонок меда индивидуального предпринимателя Тагира Бариева и крупа полба в сувенирной упаковке Ныртинской средней школы в номинации «Гастрономический сувенир – еда». Они были представлены в выставочном зале Казанской ярмарки. Абсолютным победителем конкурса с изделием «Сапожки «Регина» стал Кукморский валяльно-войлочный комбинат.