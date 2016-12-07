Какой вы фрукт по Знаку Зодиака

06.01.2017 11:00 | Общество

Овен

Овен — это персик. Самовлюбленность и чувство собственного достоинства так и вытекает из него через край как персиковый сок. А косточка настолько твердая, что не раскусишь. Прямо как характер Овна!

Телец

Телец — это арахис. Поближе к земле, к реалиям, к надежности и стабильности. Вот только ему порой очень сложно выбраться наружу и посмотреть, что происходит над землей.

Близнецы

Близнецы — яблоко. Никогда не узнаешь, кислое оно, или сладкое, пока не откусишь.

Рак

Рак — это гранат. И цвет такой же, и специфика. Посмотрите, сколько в гранате много ягодок. Столько же много у Рака родных и близких людей, которыми он в течение жизни старается себя окружить.

Лев

Лев — сочный апельсин. Сладкий, яркий, праздничный и позитивный. А сок из него брызжет как изо Льва гордость и величие.

Дева

Дева в шуточном гороскопе предстает в образе хурмы — вяжет. А еще шьет, вышивает, делает все дела по дому и все везде успевает.

Весы

Весы — мандарин. Весы постоянно раскладывается на дольки, каждая из которых имеет свое мнение и способы решения проблемы. Сколько долек в мандарине, сколько и сомнений у Весов.

Скорпион

Скорпион в шуточном гороскопе — груша. Висит, а съесть ее нельзя. Так же и Скорпион — часто бывает в зоне недосягаемости, как в физическом, так и душевном смысле.

Стрелец

Стрелец — банан. Всегда кучкуется со своими собратьями, по одиночке встретить практически нереально. Внешне кажется твердым и настойчивым, а внутри все же мягкая натура.

Козерог

Козерог — кокос. Расколоть его очень сложно. Практически нереально без пособия по открыванию кокосов. Твердый, скрытный и на первый взгляд неприметный фрукт. Зато внутри — самое вкусное, и достается оно не многим.

Водолей

Водолей — ананас. С первого взгляда вообще не поймешь — что это перед тобой — оригинальный покров, хохолок, странный силуэт. Внутри, кстати, не очень сладенько. На любителя, в общем.

Рыбы

Рыбы — виноград. Этот фрукт мягкий, сладкий, но со своими заморочками, как и Рыбы. Если забродит — превращается в буйство эмоций.

Источник: omvesti.ru