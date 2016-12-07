Какой вы фрукт по Знаку Зодиака

Овен
Овен — это персик. Самовлюбленность и чувство собственного достоинства так и вытекает из него через край как персиковый сок. А косточка настолько твердая, что не раскусишь. Прямо как характер Овна!
Телец
Телец — это арахис. Поближе к земле, к реалиям, к надежности и стабильности. Вот только ему порой очень сложно выбраться наружу и посмотреть, что происходит над землей.
Близнецы
Близнецы — яблоко. Никогда не узнаешь, кислое оно, или сладкое, пока не откусишь.
Рак
Рак — это гранат. И цвет такой же, и специфика. Посмотрите, сколько в гранате много ягодок. Столько же много у Рака родных и близких людей, которыми он в течение жизни старается себя окружить.
Лев
Лев — сочный апельсин. Сладкий, яркий, праздничный и позитивный. А сок из него брызжет как изо Льва гордость и величие.
Дева
Дева в шуточном гороскопе предстает в образе хурмы — вяжет. А еще шьет, вышивает, делает все дела по дому и все везде успевает.
Весы
Весы — мандарин. Весы постоянно раскладывается на дольки, каждая из которых имеет свое мнение и способы решения проблемы. Сколько долек в мандарине, сколько и сомнений у Весов.
Скорпион
Скорпион в шуточном гороскопе — груша. Висит, а съесть ее нельзя. Так же и Скорпион — часто бывает в зоне недосягаемости, как в физическом, так и душевном смысле.
Стрелец
Стрелец — банан. Всегда кучкуется со своими собратьями, по одиночке встретить практически нереально. Внешне кажется твердым и настойчивым, а внутри все же мягкая натура.
Козерог
Козерог — кокос. Расколоть его очень сложно. Практически нереально без пособия по открыванию кокосов. Твердый, скрытный и на первый взгляд неприметный фрукт. Зато внутри — самое вкусное, и достается оно не многим.
Водолей
Водолей — ананас. С первого взгляда вообще не поймешь — что это перед тобой — оригинальный покров, хохолок, странный силуэт. Внутри, кстати, не очень сладенько. На любителя, в общем.
Рыбы
Рыбы — виноград. Этот фрукт мягкий, сладкий, но со своими заморочками, как и Рыбы. Если забродит — превращается в буйство эмоций.
Источник: omvesti.ru