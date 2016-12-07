В Среднекуморском сельском поселении отлично встретили Новый год. Во всех деревнях провели балы-маскарады. Разыгрывались лотерейные билеты, в Среднем Куморе главный приз (мультиварку) выиграла семья Сергея Степанова. Деда Мороза и Снегурочку порадовали стихами, песнями. Провели различные конкурсы, плясали и получали подарки и призы, сообщила Светлана Туктаева.
В Среднекуморском сельском поселении с размахом встретили Новый год (фото)
06.01.2017 08:00 | новости Печать
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В Республике
Цикл вечеров «Город уходящий...» открылся чтением произведений о Казани прошлых лет
Свои тексты в Доме-музее Аксенова прочитали Гузель Яхина, Денис Осокин, Айрат Бик-Булатов и Искандер Абдуллин.
20:00 05.01.2017
Свои тексты в Доме-музее Аксенова прочитали Гузель Яхина, Денис Осокин, Айрат Бик-Булатов и Искандер Абдуллин.
20:00 05.01.2017
Татаро-башкирское дерби осталось за «Салаватом Юлаевым»
«Ак Барс» первым открыл счет, но не удержал преимущество и уступил гостям в серии буллитов.
19:35 05.01.2017
«Ак Барс» первым открыл счет, но не удержал преимущество и уступил гостям в серии буллитов.
19:35 05.01.2017
МЧС проверило готовность татарстанских храмов к празднованию Рождества Христова
В дни Рождественских праздничных мероприятий на 195 объектах будут дежурить 200 сотрудников различных видов пожарной охраны.
19:16 05.01.2017
В дни Рождественских праздничных мероприятий на 195 объектах будут дежурить 200 сотрудников различных видов пожарной охраны.
19:16 05.01.2017
Экипаж Куприянова на газодизельном «КАМАЗе» выиграл 4-й этап Africa Eco Race-2017
На семь минут и 35 секунд отстал от лидера другой представитель команды «КАМАЗ-Мастер» – Андрей Каргинов, пришедший вторым.
19:00 05.01.2017
На семь минут и 35 секунд отстал от лидера другой представитель команды «КАМАЗ-Мастер» – Андрей Каргинов, пришедший вторым.
19:00 05.01.2017
В Сети появились видеозаписи с места теракта в Измире
В результате взрыва, произошедшего рядом со зданием городского суда, пострадали десять человек.
17:50 05.01.2017
В результате взрыва, произошедшего рядом со зданием городского суда, пострадали десять человек.
17:50 05.01.2017
В Латакии жертвами теракта стали не менее девяти человек
Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль рядом со стадионом в городе Джабла.
17:28 05.01.2017
Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль рядом со стадионом в городе Джабла.
17:28 05.01.2017
В турецком Измире рядом со зданием суда произошел взрыв
В результате теракта пострадали десять человек, двое нападавших убиты.
17:02 05.01.2017
В результате теракта пострадали десять человек, двое нападавших убиты.
17:02 05.01.2017
45 татарстанцев оштрафованы за запуск салютов в неразрешенных местах за праздники
Сотрудники полиции и МЧС предотвратили 666 случаев применения пиротехники в неразрешенных местах.
16:50 05.01.2017
Сотрудники полиции и МЧС предотвратили 666 случаев применения пиротехники в неразрешенных местах.
16:50 05.01.2017
В сирийском городе Джабла произошел мощный взрыв
Рядом со стадионом был подорван заминированный автомобиль.
16:05 05.01.2017
Рядом со стадионом был подорван заминированный автомобиль.
16:05 05.01.2017
88 тысяч вкладчиков ТФБ из Татарстана получили страховые возмещения
С 4 января возобновлены выплаты страховых возмещений вкладчикам Татфондбанка через отделения банков-агентов.
15:58 05.01.2017
С 4 января возобновлены выплаты страховых возмещений вкладчикам Татфондбанка через отделения банков-агентов.
15:58 05.01.2017
На прямую линию Министерства экономики обратились 877 предпринимателей – клиентов ТФБ и ИнтехБанка
409 человек обратились по вопросам получения микрозайма на льготных условиях.
15:10 05.01.2017
409 человек обратились по вопросам получения микрозайма на льготных условиях.
15:10 05.01.2017
Турция поставила под вопрос размещение ВВС коалиции на базе Инджирлик
По мнению турецкой стороны, Вашингтон не оказывает достаточную поддержку операции в районе сирийского города Эль-Баб.
14:46 05.01.2017
По мнению турецкой стороны, Вашингтон не оказывает достаточную поддержку операции в районе сирийского города Эль-Баб.
14:46 05.01.2017
Лед на переправе Аракчино – Верхний Услон выдержит нагрузку до 3,5 тонны
Инспекторы ГИМС вышли в рейд на Волгу, чтобы проверить состояние ледовой переправы Аракчино – Верхний Услон.
14:15 05.01.2017
Инспекторы ГИМС вышли в рейд на Волгу, чтобы проверить состояние ледовой переправы Аракчино – Верхний Услон.
14:15 05.01.2017
Ночная прогулка королевы Елизаветы II чуть не стала причиной ее убийства
Королеву чуть не застрелил ее собственный охранник.
14:11 05.01.2017
Королеву чуть не застрелил ее собственный охранник.
14:11 05.01.2017
«Полицейский Дед Мороз» побывал в казанской горбольнице № 18
В настоящее время в детском стационарном отделении пульмонологии находятся 22 малыша.
13:13 05.01.2017
В настоящее время в детском стационарном отделении пульмонологии находятся 22 малыша.
13:13 05.01.2017
Словацкого мотогонщика ударила молния на «Дакаре»
Спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла на землю, и электрический разряд прошел сквозь него.
12:55 05.01.2017
Спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла на землю, и электрический разряд прошел сквозь него.
12:55 05.01.2017
В марийских деревнях Агрызского района отмечают традиционный праздник Шорыкйол
К первому дню праздника был приурочен ряд примет и поверий.
12:44 05.01.2017
К первому дню праздника был приурочен ряд примет и поверий.
12:44 05.01.2017
В районе Курил зафиксировано опасное сближение самолета НАТО с лайнером России
Лайнеру пришлось делать маневр с экстренным снижением, чтобы избежать столкновения с иностранным военным самолетом.
12:30 05.01.2017
Лайнеру пришлось делать маневр с экстренным снижением, чтобы избежать столкновения с иностранным военным самолетом.
12:30 05.01.2017
За первые дни января из Казани вывезено 20 тысяч тонн снега
Ильсур Метшин проинспектировал ход уборки дорог и дворов.
12:18 05.01.2017
Ильсур Метшин проинспектировал ход уборки дорог и дворов.
12:18 05.01.2017
Утверждена форма входного билета на матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018
Ранее Правительство РФ утвердило стратегию транспортного обеспечения турниров.
12:04 05.01.2017
Ранее Правительство РФ утвердило стратегию транспортного обеспечения турниров.
12:04 05.01.2017
ГИМС РТ: На ледовой переправе ни в коем случае не останавливаться
Инспекторы ГИМС проверяют переправу через Волгу Аракчино – Верхний Услон.
11:41 05.01.2017
Инспекторы ГИМС проверяют переправу через Волгу Аракчино – Верхний Услон.
11:41 05.01.2017
Лилия Газизова презентует «Верлибры» в Санкт-Петербурге
Верлибры казанского поэта переведены на 12 европейских языков и стали ее визитной карточкой.
11:17 05.01.2017
Верлибры казанского поэта переведены на 12 европейских языков и стали ее визитной карточкой.
11:17 05.01.2017
Бомбардировщик ВВС США потерял двигатель во время полета
Экипаж воздушного судна не пострадал.
11:09 05.01.2017
Экипаж воздушного судна не пострадал.
11:09 05.01.2017
Спасатели вызволили раненого водителя из покореженного авто в Челнах
На проспекте Хасана Туфана столкнулись «Дэу Нексия» и «БМВ».
11:05 05.01.2017
На проспекте Хасана Туфана столкнулись «Дэу Нексия» и «БМВ».
11:05 05.01.2017
Казань вновь примет этап Мировой серии по прыжкам в воду 2017 года
Четвертый этап Мировой серии пройдет в Казани с 21 по 23 апреля.
11:01 05.01.2017
Четвертый этап Мировой серии пройдет в Казани с 21 по 23 апреля.
11:01 05.01.2017
Экипаж Николаева на «КАМАЗе» выиграл третий этап ралли «Дакар-2017»
По итогам трех дней гонки Эдуард Николаев возглавил таблицу генеральной классификации грузового зачета.
10:50 05.01.2017
По итогам трех дней гонки Эдуард Николаев возглавил таблицу генеральной классификации грузового зачета.
10:50 05.01.2017
Экипаж Куприянова на газовом «КАМАЗе» преследуют неудачи на Africa Eco Race-2017
Вчера около полутора часов пришлось потратить на починку радиатора, вышедшего из строя.
10:46 05.01.2017
Вчера около полутора часов пришлось потратить на починку радиатора, вышедшего из строя.
10:46 05.01.2017
Белоруссия повысит тарифы на транзит нефти по территории страны
Тарифы будут повышены сразу в полтора раза.
10:31 05.01.2017
Тарифы будут повышены сразу в полтора раза.
10:31 05.01.2017
Правительство РФ утвердило стратегию транспортного обеспечения Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018
Были конкретизированы обязательства России по предоставлению права бесплатного проезда зрителям спортивных соревнований, волонтерам и др.
10:29 05.01.2017
Были конкретизированы обязательства России по предоставлению права бесплатного проезда зрителям спортивных соревнований, волонтерам и др.
10:29 05.01.2017
«Ак Барс» сразится с «Салаватом Юлаевым» в Казани
Обслуживать игру будут арбитры Континентальной хоккейной лиги Петер Гебеи, Эдуард Одиньш, Павел Бадыль, Иван Дедюля.
10:14 05.01.2017
Обслуживать игру будут арбитры Континентальной хоккейной лиги Петер Гебеи, Эдуард Одиньш, Павел Бадыль, Иван Дедюля.
10:14 05.01.2017