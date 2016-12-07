Какие мероприятия пройдут в Кукморе 6 января?

05.01.2017 20:00 | новости

Мероприятия:

На площади перед Парком Победы

С 19 до 22 часов - мероприятия «В кругу друзей» (ежедневная вечерняя новогодняя культурная программа сельских учреждений культуры с Дедом Морозом и Снегурочкой, дискотека).

С 12 до 14 часов - «В гостях у Снеговика» (культурно-развлекательные мероприятия на игровой Снеговика на Набережной поселка Кукмор).

в Парке

имени Атласа Булатова

С 12 до 14 часов - «Зимние забавы» (игры на свежем воздухе, спортивные мероприятия, конкурсы для детей).

На базе всех образовательных

организаций:

-новогодние елки с организацией дежурства педагогов и отрядов ФОРПОСТ;

-ежедневная работа кружков, спортивных секций по отдельному графику.

На базе учреждений культуры:

- ежедневные культурно-развлекательные, культурно-познавательные, оздоровительные мероприятия.