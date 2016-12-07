Гороскоп на 6 января 2017 года для всех знаков зодиака

05.01.2017 19:00 | Общество Печать

Гороскоп на 6 января 2017 года для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овна на 6 января 2017 года

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В новостях этого дня вы можете отыскать и положительную, и отрицательную сторону. Не удивляйтесь, если потратите много сил на перемещения, переговоры, поиски информации. Выяснение отношений с окружающими людьми - например, с попутчиками, представителями медицины, с работниками автосервиса - может оказаться бурным, но продуктивным. В ходе срочной поездки возможно неожиданное приятное знакомство.

Гороскоп для Тельца на 6 января 2017 года

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Сегодня ваше материальное положение нестабильно. Не исключено, что вы потеряете часть денег из-за необходимости срочно вернуть долг или оплатить какие-либо услуги. Находясь на отдыхе или в незнакомом месте, будьте внимательнее: есть риск ограбления. К счастью, любой ущерб в эти сутки может быть легко возмещен благодаря вашему личному статусу, неожиданным удачным обстоятельствам или щедрости друзей.

Гороскоп для Близнецов на 6 января 2017 года

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Главным условием хорошего настроения в эти сутки станет правильный баланс дел и удовольствий, активности и отдыха. Найдите время для романтического свидания, визита в салон красоты, посещения модного клуба или дружеской вечеринки. Эти мероприятия помогут вам отвлечься от негативных сторон жизни: например, напряжённых отношений с семьёй или плохого самочувствия. Избегайте проявлений гнева и травмоопасных ситуаций.

Гороскоп для Рака на 6 января 2017 года

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Прежде чем втягиваться в решение чужих проблем или реализовывать совместный план, трезво оцените обстановку и попытайтесь предвидеть варианты развития ситуации. В доброжелательной атмосфере вы будете просто счастливы, но малейшее напряжение - например, ссора - может стать для вас опасным. Если настораживающих минусов явно больше, чем приятных плюсов, откажитесь от активности и отклоните приглашение.

Гороскоп для Льва на 6 января 2017 года

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Контакты с единомышленниками в этот день неоднозначны. Например, вы можете обожать своих друзей женского пола и встречать у них полное понимание, но ссориться из-за пустяков с приятелями-мужчинами. Обстановка будет ещё сложнее, если имеют место романтические или сексуальные пристрастия. Знакомясь с новым человеком, постарайтесь сразу определить, какие отношения с ним вас интересуют.

Гороскоп для Девы на 6 января 2017 года

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Сегодня вам не следует терять самообладания. Сохраняйте спокойствие, иначе сами станете главным источником своих проблем. В эти сутки резко возрастает риск негативных ситуаций. Однако не стоит уклоняться от срочных дел (например, бытовых): бездействие приведет к возбудимости и раздражительности. Тщательно соблюдайте все известные вам правила техники безопасности и не допускайте перенапряжения.

Гороскоп для Весов на 6 января 2017 года

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Сегодня вы найдете много приятного в контактах с представителями других городов и стран. Не исключено приятное знакомство и даже легкое любовное приключение. Вам будет несложно найти применение своим художественным или посредническим талантам. Однако звезды настоятельно советуют вам отложить такие мероприятия, как старт дальнего путешествия или открытие бизнеса за рубежом, из-за ряда скрытых опасностей.

Гороскоп для Скорпиона на 6 января 2017 года

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Сегодня ваш разум отлично управляет чувствами и инстинктами, но иногда последние все же могут выходить из-под контроля. Не исключены мелкие осложнения в интимных контактах. Решение насущных вопросов в это время может переплетаться с выяснением личных отношений. Столкнувшись с проблемами материального порядка, не спешите паниковать: вы быстро найдете способ вернуть долг или возместить причиненный ущерб.

Гороскоп для Стрельца на 6 января 2017 года

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Сегодня любой диалог способен обернуться для вас перманентным конфликтом. Не исключены острые разногласия с партнёром по браку, родителями, соперниками. Если вы не заинтересованы в скандальном ореоле вокруг своей персоны, вам не обязательно сбегать с поля боя и уклоняться от неприятного контакта. Взаимное дружелюбие и дипломатичность, проявленные вами и второй стороной, быстро выровняют ситуацию.

Гороскоп для Козерога на 6 января 2017 года

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Сегодня ваши успехи могут быть непостоянными. С одними задачами вы будете справляться на отлично, решение других будет сопровождаться срывами и неудачами. Возможны стычки с непосредственным окружением. Техника и средства связи могут функционировать плохо и периодически отказывать. Не стоит соглашаться на болезненные медицинские и косметические процедуры. Нежелательно пользоваться услугами иностранных компаний.

Гороскоп для Водолея на 6 января 2017 года

гороскоп на сегодня, водолей

В этот день ваша личная жизнь может оказаться на редкость насыщенной, а перепады чувств порой будут оказываться резкими и непредсказуемыми. Чтобы избежать ненужных осложнений на любовном фронте, сделайте акцент на романтической стороне отношений, а также (если это возможно) на общности интеллектуальных интересов. Попытки слишком быстро перейти к полной и окончательной близости могут окончиться ссорой.

Гороскоп для Рыбы на 6 января 2017 года

гороскоп на сегодня, рыбы

Сегодня вы можете найти в семейной жизни много приятного. Однако даже самые положительные моменты не смогут перевесить в ваших глазах некоторых отрицательных бытовых тенденций. Ваши близкие могут находиться в раздраженном настроении. Если не хотите стать жертвой несправедливого гнева, постарайтесь просто не попадаться на глаза возмутителям домашнего спокойствия.


Источник статьи: http://astro-ru.ru


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