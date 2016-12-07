88 тысяч вкладчиков ТФБ из Татарстана получили страховые возмещения

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). На 5 января 2017 года более 88 тыс. вкладчиков Татфондбанка, жителей Республики Татарстан, получили страховое возмещение на сумму более 32,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ. Напомним это на 1 тысячу человек больше чем накануне.
Также пресс-служба Минэкономики сообщает, что с 4 января 2017 года функционируют все банки-агенты, участвующие в выплате вкладов клиентам ПАО «Татфондбанк».
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Режим работы банков-агентов
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«Ак Барс» банк
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Со 2.01.2017 по 8.01.2017 - с 9.00 до 17.00
Опер.офисы в торговых центрах по расписанию магазина - с 10.00 до 21.00
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ВТБ 24
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4.01.2016- опер. офисы "Казанский" в г.Казани, "в Татарстане","Идель" в г.Казани,"Зеленодольский" в г. Зеленодольске, "Глобус" в г. Набережные Челны, "Панорама" в г. Альметьевске работают с 10.00- 17.00
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ФК «Открытие»
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2.01.-6.01.17- опер. офисы "Казанский", "На Баумана" работают с 9.00-20.00
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Россельхозбанк
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4.01.- филиал работает с 9.00. до 17.00,3349/67/10, г.Набережные Челны,
5.01- филиал работает с 9.00. до 15.00
6.01- филиал работает с 9.00. до 15.00
Информация о работе доп. офисов будет представлена по мере получения от банка.
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Сбербанк
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4.01- 6.01.2017 работают дежурные офисы с 10.00-17.00
4.01.17- доп. офисы №8610/019,№№8610/028,№8610/056, №8610/061,№8610/066,№8610/0100, №8610/0103, №8610/0118, №8610/0132, №8610/0138,№8610/0999.
5.01.2017- доп. офисы№8610/059, №8610/0139, №8610/068.
6.01.2017- №8610/032, №8610/056, №8610/067, №8610/057, №8610/063, №8610/068, №8610/0114, №8610/0116.