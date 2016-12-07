88 тысяч вкладчиков ТФБ из Татарстана получили страховые возмещения

С 4 января возобновлены выплаты страховых возмещений вкладчикам Татфондбанка через отделения банков-агентов.

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). На 5 января 2017 года более 88 тыс. вкладчиков Татфондбанка, жителей Республики Татарстан, получили страховое возмещение на сумму более 32,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ. Напомним это на 1 тысячу человек больше чем накануне.

Также пресс-служба Минэкономики сообщает, что с 4 января 2017 года функционируют все банки-агенты, участвующие в выплате вкладов клиентам ПАО «Татфондбанк».