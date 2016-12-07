На прямую линию Министерства экономики обратились 877 предпринимателей – клиентов ТФБ и ИнтехБанка

05.01.2017 15:30 | новости Печать

На прямую линию Министерства экономики обратились 877 предпринимателей – клиентов ТФБ и ИнтехБанка

409 человек обратились по вопросам получения микрозайма на льготных условиях.

(Казань, 5 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). На прямую линию Министерства экономики Республики Татарстан продолжают поступать звонки-обращения предпринимателей – клиентов банков, приостановивших операционную деятельность. На сегодняшний день зафиксировано 877 обращений, 409 из них – по вопросам получения микрозайма на льготных условиях.

Специально для поддержки предпринимателей НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» подготовил несколько льготных предложений для получения микрозайма. Поступило уже 66 заявок на общую сумму 124,3 млн рублей.

По данным Минэкономики РТ, страховые возмещения через банки-агенты получили уже 88 тыс. татарстанцев, выплачено 32,5 млрд рублей. Напомним, что в декабре 2016 года АСВ объявило о наступлении страхового случая в отношении Татфондбанка. Чуть позже аналогичная ситуация возникла с ИнтехБанком. АСВ определило список банков-агентов на выплату страховых возмещений вкладчикам-физлицам. Для поддержки предпринимателей-клиентов банков, приостановивших деятельность, по поручению Президента Татарстана была созвана рабочая группа при Министерстве экономики.


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