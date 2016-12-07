Кукморянин побывал на главной елке в Московском Кремле

В Республике

45 татарстанцев оштрафованы за запуск салютов в неразрешенных местах за праздники

Сотрудники полиции и МЧС предотвратили 666 случаев применения пиротехники в неразрешенных местах.

16:50 05.01.2017 Сотрудники полиции и МЧС предотвратили 666 случаев применения пиротехники в неразрешенных местах.

В сирийской провинции Латакия произошел мощный взрыв

В городе Джабла рядом со стадионом был подорван заминированный автомобиль.

16:05 05.01.2017 В городе Джабла рядом со стадионом был подорван заминированный автомобиль.

88 тысяч вкладчиков ТФБ из Татарстана получили страховые возмещения

С 4 января возобновлены выплаты страховых возмещений вкладчикам Татфондбанка через отделения банков-агентов.

15:58 05.01.2017 С 4 января возобновлены выплаты страховых возмещений вкладчикам Татфондбанка через отделения банков-агентов.

На прямую линию Министерства экономики обратились 877 предпринимателей – клиентов ТФБ и ИнтехБанка

409 человек обратились по вопросам получения микрозайма на льготных условиях.

15:10 05.01.2017 409 человек обратились по вопросам получения микрозайма на льготных условиях.

Турция поставила под вопрос размещение ВВС коалиции на базе Инджирлик

По мнению турецкой стороны, Вашингтон не оказывает достаточную поддержку операции в районе сирийского города Эль-Баб.

14:46 05.01.2017 По мнению турецкой стороны, Вашингтон не оказывает достаточную поддержку операции в районе сирийского города Эль-Баб.

Лед на переправе Аракчино – Верхний Услон выдержит нагрузку до 3,5 тонны

Инспекторы ГИМС вышли в рейд на Волгу, чтобы проверить состояние ледовой переправы Аракчино – Верхний Услон.

14:15 05.01.2017 Инспекторы ГИМС вышли в рейд на Волгу, чтобы проверить состояние ледовой переправы Аракчино – Верхний Услон.

Ночная прогулка королевы Елизаветы II чуть не стала причиной ее убийства

Королеву чуть не застрелил ее собственный охранник.

14:11 05.01.2017 Королеву чуть не застрелил ее собственный охранник.

«Полицейский Дед Мороз» побывал в казанской горбольнице № 18

В настоящее время в детском стационарном отделении пульмонологии находятся 22 малыша.

13:13 05.01.2017 В настоящее время в детском стационарном отделении пульмонологии находятся 22 малыша.

Словацкого мотогонщика ударила молния на «Дакаре»

Спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла на землю, и электрический разряд прошел сквозь него.

12:55 05.01.2017 Спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла на землю, и электрический разряд прошел сквозь него.

В марийских деревнях Агрызского района отмечают традиционный праздник Шорыкйол

К первому дню праздника был приурочен ряд примет и поверий.

12:44 05.01.2017 К первому дню праздника был приурочен ряд примет и поверий.

В районе Курил зафиксировано опасное сближение самолета НАТО с лайнером России

Лайнеру пришлось делать маневр с экстренным снижением, чтобы избежать столкновения с иностранным военным самолетом.

12:30 05.01.2017 Лайнеру пришлось делать маневр с экстренным снижением, чтобы избежать столкновения с иностранным военным самолетом.

За первые дни января из Казани вывезено 20 тысяч тонн снега

Ильсур Метшин проинспектировал ход уборки дорог и дворов.

12:18 05.01.2017 Ильсур Метшин проинспектировал ход уборки дорог и дворов.

Утверждена форма входного билета на матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018

Ранее Правительство РФ утвердило стратегию транспортного обеспечения турниров.

12:04 05.01.2017 Ранее Правительство РФ утвердило стратегию транспортного обеспечения турниров.

ГИМС РТ: На ледовой переправе ни в коем случае не останавливаться

Инспекторы ГИМС проверяют переправу через Волгу Аракчино – Верхний Услон.

11:41 05.01.2017 Инспекторы ГИМС проверяют переправу через Волгу Аракчино – Верхний Услон.

Лилия Газизова презентует «Верлибры» в Санкт-Петербурге

Верлибры казанского поэта переведены на 12 европейских языков и стали ее визитной карточкой.

11:17 05.01.2017 Верлибры казанского поэта переведены на 12 европейских языков и стали ее визитной карточкой.

Бомбардировщик ВВС США потерял двигатель во время полета

Экипаж воздушного судна не пострадал.

11:09 05.01.2017 Экипаж воздушного судна не пострадал.

Спасатели вызволили раненого водителя из покореженного авто в Челнах

На проспекте Хасана Туфана столкнулись «Дэу Нексия» и «БМВ».

11:05 05.01.2017 На проспекте Хасана Туфана столкнулись «Дэу Нексия» и «БМВ».

Казань вновь примет этап Мировой серии по прыжкам в воду 2017 года

Четвертый этап Мировой серии пройдет в Казани с 21 по 23 апреля.

11:01 05.01.2017 Четвертый этап Мировой серии пройдет в Казани с 21 по 23 апреля.

Экипаж Николаева на «КАМАЗе» выиграл третий этап ралли «Дакар-2017»

По итогам трех дней гонки Эдуард Николаев возглавил таблицу генеральной классификации грузового зачета.

10:50 05.01.2017 По итогам трех дней гонки Эдуард Николаев возглавил таблицу генеральной классификации грузового зачета.

Экипаж Куприянова на газовом «КАМАЗе» преследуют неудачи на Africa Eco Race-2017

Вчера около полутора часов пришлось потратить на починку радиатора, вышедшего из строя.

10:46 05.01.2017 Вчера около полутора часов пришлось потратить на починку радиатора, вышедшего из строя.

Белоруссия повысит тарифы на транзит нефти по территории страны

Тарифы будут повышены сразу в полтора раза.

10:31 05.01.2017 Тарифы будут повышены сразу в полтора раза.

Правительство РФ утвердило стратегию транспортного обеспечения Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018

Были конкретизированы обязательства России по предоставлению права бесплатного проезда зрителям спортивных соревнований, волонтерам и др.

10:29 05.01.2017 Были конкретизированы обязательства России по предоставлению права бесплатного проезда зрителям спортивных соревнований, волонтерам и др.

«Ак Барс» сразится с «Салаватом Юлаевым» в Казани

Обслуживать игру будут арбитры Континентальной хоккейной лиги Петер Гебеи, Эдуард Одиньш, Павел Бадыль, Иван Дедюля.

10:14 05.01.2017 Обслуживать игру будут арбитры Континентальной хоккейной лиги Петер Гебеи, Эдуард Одиньш, Павел Бадыль, Иван Дедюля.

Представитель Марин Ле Пен ответил на угрозы Киева после ее слов о Крыме

Марин Ле Пен не собиралась посещать Украину, отметил представитель политика.

10:06 05.01.2017 Марин Ле Пен не собиралась посещать Украину, отметил представитель политика.

29 человек пострадали при столкновении четырех машин на Алтае

Три человека погибли при столкновении двух автобусов, грузовика и легкового автомобиля.

09:59 05.01.2017 Три человека погибли при столкновении двух автобусов, грузовика и легкового автомобиля.

Сергей Пасечник: «В Татарстане не хватает возможности передвижения по Волге»

Генеральный директор магазина путешествий «Companion SP» рассказал ИА «Татар-информ» какие направления в туризме будут самыми востребованными.

09:49 05.01.2017 Генеральный директор магазина путешествий «Companion SP» рассказал ИА «Татар-информ» какие направления в туризме будут самыми востребованными.

Экипаж Каргинова лидирует в грузовом зачете Africa Eco Race-2017 после трех этапов

Сегодня гонщикам предстоит боевой спецучасток протяженностью в 409 км.

09:13 05.01.2017 Сегодня гонщикам предстоит боевой спецучасток протяженностью в 409 км.

В Доме Аксенова стартует цикл «Город уходящий…»

С текстами о Казани выступят Гузель Яхина, Денис Осокин, Искандер Абдуллин, Айрат Бик-Булатов.

08:08 05.01.2017 С текстами о Казани выступят Гузель Яхина, Денис Осокин, Искандер Абдуллин, Айрат Бик-Булатов.

День рождения отмечает главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов

Ренату Закиевичу Тимерзянову исполнилось 62 года.

07:46 05.01.2017 Ренату Закиевичу Тимерзянову исполнилось 62 года.