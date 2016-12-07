Фоторепортаж с праздника "Зимний Сабантуй" в Кукморе

Сегодня, 3 января, у главного редактора районной газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») Шариповой Гульгены Мударисовны День рождения! Уважаемая Гульгена Мударисовна! Примите самые искренние и теплые поздравления в этот праздничный для…
Уважаемая наша коллега Минимуллина Дания Шагидулловна! От чистого сердца поздравляем тебя с замечательным юбилеем. Ровно 55 лет назад 1 января, как волшебный новогодний подарок, ты появилась на свет на радость…
В декабре свой юбилей отметила учительница географии Лубянской средней школы Фархуллина Фаузия Кавиевна. Уважаемая Фаузия Кавиевна! В Ваш замечательный юбилей хочется отметить те ваши прекрасные качества, как доброта, интеллектуальность, жизнелюбие,…
У Тимофеевой Ольги Васильевны, проживающей в деревне Починок Сутер, 29 декабря славный юбилей. Дорогая бабушка, жена и мама, Мы собрались, чтобы тебе сказать. «С круглой датой» дружно поздравляем, Крепко и…